Daniel Hadad: “Lo que pasó tiene que ser un llamado de atención para los actores sociales que tienen responsabilidad”

El reconocido empresario de medios de comunicación habló en Modo Fontevecchia y analizó el atentado contra Cristina Kirchner. Señaló que lo sucedido “debería poner un límite porque fue muy grave”. Además, qué rol cumplen los medios.

El destacado periodista y abogado, Daniel Hadad, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que el ataque a la vicepresidenta “es de esos días que van quedar grabados en nuestra memoria“. También manifestó que “muchos medios prefieren confirmar a la gente, en vez de informar”. A su vez, explicó que “lo que pasó anoche tiene que ser un llamado de atención para los actores sociales que tienen responsabilidad“.

¿Cuánto del discurso del odio es sembrado por el periodismo?

Hoy es de esos días que van quedar grabados en nuestra memoria. Lo que ocurrió debería poner un límite porque fue muy grave. Es un día para reflexionar. Lo que ocurre con los medios no es solo un tema de Argentina. Nadie puso la lupa en el nuevo sistema de redes sociales y, no digo que condiciona a los medios, pero hay una tendencia donde muchos medios prefieren confirmar a la gente, en vez de informar.

Los partidos políticos tienen la responsabilidad de no estar mirando permanentemente las redes sociales. No son tan masivas como imaginamos y porque la política tiene que ser el amortiguador entre los sentimientos más primitivos de una sociedad y la inteligencia de la política. Cualquier sociedad vive con pasiones y eso hasta domina la voluntad de las personas. Pero los que tenemos responsabilidad social debemos trabajar por ese tema.

¿Estás en Estados Unidos?

Vivo ahí, pero viajé de urgencia por la operación de una hija mía.

Estados Unidos sería un ejemplo de lo que decís con el éxito de Fox. ¿Cuánto de lo que ves acá se inspira en eso?

Estados Unidos es un ejemplo donde las cosas se prueban primero. El ejemplo de Fox o la CNN lo podemos replicar y vamos a ver algo que se parece a eso o más extremo. Hay temas que no sé si son para hoy porque ayer pudo haber muerto la vicepresidenta, de manera violenta, por un homicida.

La gente tiene que saber que hay herramientas que hacen que el que tiene una red determinada jamás va a ver algo que no le gusta. Eso lleva a creer que todo el mundo piensa como uno.

Cuando se retiró el último director del Washington Post, él dijo que una de las razones era que la gente no quiere estar informada, quiere ser confirmada. Para los medios tiene que ser un llamado de atención. Por ejemplo, Infobae no está solo en Argentina, también está en México, Colombia y Perú. Podríamos hacer una versión a favor de un gobierno y otra en contra, al mismo tiempo. Pero eso no sería hacer periodismo, no hay que conformar a la gente. Lo que pasó anoche tiene que ser un llamado de atención para los actores sociales que tienen responsabilidad. Los políticos y medios deben preguntarse qué pasó.

Además de la tecnología hay otros fenómenos sociales. América probó con éxito, llevando el modelo de discusión de Jorge Rial a otros programas. ¿Eso se esparció a otros canales? ¿Hubo un triunfo cultural de 6,7,8?

No quisiera personalizar este fenómeno porque excede a la Argentina. La sociedad en general no sé si está con ganas de enterarse de algo. Tenemos que tener en cuenta eso al hacer un medio. No necesariamente le tenemos que confirmar las cosas a nuestra audiencia, por más que el rating me de la razón.

Hay un documental sobre la creación de Fox News donde muestran cómo los especialistas hablaban de ser plurales y el director de noticias dijo que solo iban a trabajar sobre un grupo para decir lo que querían escuchar. A partir de ese éxito, muchos intentan imitar el modelo.

En otra época se decía que había que incomodar al poder para ser independiente. ¿Ahora habría que aplicar eso a la audiencia?

Absolutamente de acuerdo. Es ser independiente del poder, de los anunciantes y también de quien nos mira, nos lee o escucha.