Daniel Gómez Rinaldi sufrió un violento robo en la vía pública: fue apuñalado por el ladrón

El periodista reveló detalles del escalofriante episodio que sufrió en la mañana de este viernes.

Daniel Gómez Rinaldi, periodista de Qué mañana! y Bendita (El Nueve) y también integrante de Esta Mañana (Radio Rivadavia), sufrió un violento robo y contó que el ladrón lo apuñaló más de una vez en una de sus piernas.

¿Qué le pasó a Daniel Gómez Rinaldi?

En diálogo con el programa de Ignacio Ortelli en la radio, el periodista habló en vivo sobre el episodio que tuvo que vivir en la mañana de este viernes 18 de julio en el barrio de Recoleta.

“Como se darán cuenta, no está aquí en la mesa. Tuvo un percance esta mañana viniendo a la radio. Le intentaron robar, lo que le pasa a muchos porteños y bonaerenses que circulan en horarios muy tempranos o muy tarde en la ciudad y en la provincia, y Dani fue víctima de un intento de robo”, comenzó diciendo el conductor.

Luego, Rinaldi pasó a contar con detalles del momento escalofriante: “Estaba como todas las mañanas. Yo tomo para ir a la radio el colectivo 39 y cuando paro el colectivo, estoy subiendo al primer escalón y me arrancan el teléfono de la mano porque yo mientras estoy en la parada voy leyendo para ponerme al día para hablar con Paola nuestra productora. Sale corriendo por Talcahuano y yo decido correr atrás de él y gritarle que me devuelva el celular”.

“Corre por Talcahuano, él tira su bolso, pensando que me voy a quedar con su bolso… yo me imaginaba que el celular lo tenía en la mano. Y ahí como Talcahuano gira, voy corriendo y lo pierdo de vista, pero escucho como una puerta de hierro. Me doy cuenta que se metió en los containers de basura. Entonces llego al container, abro la puerta y lo veo ahí. Le digo ‘devolveme el celular que lo necesito para trabajar’. Él sale despacio y yo lo empiezo a agarrar del buzo que tenía puesto para zamarrearlo y saca un cuchillo. Me pega un puntazo en la pierna y después otro”, detalló con su voz entrecortada.

“Y como yo ya no podía más porque venía muy agitado con mi mochila y tenía el cuchillo en la mano, decidí soltarlo porque yo dije ‘¿el próximo cuchillo dónde va a pegar ahora?’. Me quedé gritando que llamen a la policía y a los dos minutos vino la policía”, agregó.

Por otra parte, Ortelli intentó darle una pausa a su relato para que pueda procesar lo que sucedió mientras lo contaba, y dio su opinión: “Ustedes se darán cuenta en Santa Fe y Talcahuano se sube un colectivo, lo que podríamos hacer todos ante una situación de tanta impotencia. Dani es un laburante. Es una persona que como ustedes escucharán, lucha todos los días para ganarse el mango. Que venga un desgraciado, una basura, una lacra de esta sociedad que tiene que ir preso y no salir más”.

Totalmente indignado, reflexionó: “Acá se normalizó durante mucho tiempo el robo chiquito y esto ha roto la sociedad porque laburantes son asaltados permanentemente con la excusa de que es un robo menor porque no es una casa o un auto. Te arruina el día, el mes, el semestre, porque un teléfono para Dani por ejemplo es su herramienta de laburo y encima el mal momento”.

Posteriormente, Rinaldi reveló que pudo recuperar su celular: “Uso esto para trabajar, llegó la policía y me piden el número de teléfono para ver si lo había dejado ahí. Yo pensé ‘este lo dejó, se escapa, vuelve y se lo lleva para vender’. La policía empezó a llamar y sienten el teléfono”.

“Llamaron al SAME porque me dolía la pierna. Es un puntazo, era un cuchillo tramontina de mental. Arriba del muslo. Llegó la ambulancia, me subieron, me revisaron, me hicieron una limpieza. Les dije que quería ir al centro médico para que me limpiaran todo eso. Me llevaron a Medicus y ahí me atendió la guardia. Me revisaron y me pusieron vendas. Me llevaron a la comisaría a declarar”, aseguró.

Por otro lado, Ortelli volvió a frenar su diálogo para demostrarle a Rinaldi el apoyo que empezó a recibir de parte de la gente que lo quiere: “No sabés la cantidad de mensajes que están llegando con palabras para con vos, de lo que te quiere la gente, nosotros también. Esto es el claro ejemplo de lo que está funcionando mal, de lo que tiene que cambiar”.

De hecho, puso en duda el accionar de los policías: “Esa comisaría, yo sé que estás muy agradecido de los que fueron ahí, pero para mí esa comisaría es un desastre de mucho antes. Yo desconfío de los que están a cargo de esa comisaría. Llamativamente aparecen zonas en las que rompen coches y cuando se enteran que hay alguien en esa zona que se queja, dejan de romper coches. Algún tipo de connivencia entiendo que hay porque sino no se explica. No se ha reforzado la seguridad en esa zona. Es una vergüenza”.

Cuando Rinaldi se encargó de decir que el hecho delictivo que sufrió fue a las 4:50 AM, Ortelli arremetió: “Basta de zonas liberadas. Delitos puede haber en cualquier lado, pero cuando hay zonas liberadas, detrás hay un lucro del encargado de llevar las riendas en ese lugar”.

Daniel Gómez Rinaldi en Radio Rivadavia. (Captura: YouTube)

“Dani, descansá. Te queremos mucho, estamos con vos. Acá hay mensajes solidarizándose con vos de personas muy influentes en la política en la Ciudad de Buenos Aires. Hiciste la denuncia. Espero que encuentren a este lumpen. Me gustaría saber por parte de este lumpen si después no le pide a alguien un retorno o algo. Me llama mucho la atención que haya tirado el teléfono y que los policías hayan inmediatamente sabido que el teléfono estaba en ese tacho de basura”, finalizó el conductor en apoyo a su compañero.

Finalmente, Daniel Gómez Rinaldi concluyó que se tomará el día de trabajo para recuperarse: “Ahora viene mi familia y me quedo acá porque me duele un poco la pierna. No estoy para ir a hacerme el gracioso, ni a la radio ni al canal. Gracias Nacho y a todos los chicos del equipo”.