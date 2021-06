Daniel Arroyo y Juan Grabois cruzaron a Lanata por su denuncia de sobreprecios

PPT aseguró que una cooperativa vinculada a Grabois y Dolores Etchevehere le habría vendido al Estado “papa negra” a $120 el kilo. Sin embargo, el pliego de licitación lo desmiente: eran bolsones de 7 kilos de distintas verduras y hortalizas. Desarrollo Social aclaró que aún no se compró nada.

En su vuelta a la televisión con el programa Periodismo Para Todos (PPT), Jorge Lanata lanzó una fuerte denuncia de supuestos sobreprecios de una cooperativa vinculada a Juan Grabois y a Dolores Etchevehere en una licitación del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, los acusados, incluido el ministro Daniel Arroyo, salieron rápidamente a desmentir al periodista.

En su informe de PPT, Lanata se había basado en el sistema de la plataforma Comprar, donde figura que la oferta de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares por un monto de $18.300.000 a cambio de 30 mil bolsones de verduras y hortalizas. Si bien en ese sistema figuraba que la compra era por “verduras y hortalizas; variedad: para cepillada, estado natural, presentación: bolsón, peso 5 kg.”, en el pliego de la licitación pública para una compra directa, que es el que tiene valor real, la situación cambia por completo.

En el programa que se emite por El Trece, aseguraron que la compra era sólo por “papa cepillada en estado natural” (conocida popularmente como papa negra) en bolsas de cinco kilos. Como la oferta le ponía un precio de $610 por cada bolsón, Lanata afirmó que habían “sobreprecios” porque estaban cobrando más de $120 por cada kilo de papa, lo que generó rechazo en la recorrida por el Mercado Central que hizo el programa, donde los verduleros contaban que el kilo de papa costaba entre $20 y $30.



Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social como desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Grabois, salieron a desmentir esta situación. Es que en el pliego de la licitación, que se puede descargar de la misma plataforma Comprar, se observa que la compra no es por cinco kilos de papa negra, si no por bolsones de 7 kilos de hortalizas, verduras y frutas variadas, que contiene por lo menos 7 de las siguientes variedades: tomate, repollo, berenjena, zanahoria, cebolla, naranja, manzana, pera, durazno, banana, pepino, papa, acelga y mandarina. De esta manera, el precio es de $87,14 por kilo, pero no de papa negra, si no de varios productos.

“Otra mentira de Lanata y Clarín”, la aclaración de Grabois y de Desarrollo Social

“Otra Mentira de Lanata y Clarín“, expresaron en un comunicado desde el MTE, donde apuntaron contra “el ataque deshonesto, mentiroso e intelectualmente pobre de Jorge Lanata en el Programa Periodismo para Todos, y del diario Clarín en su portal web”.

“Lanata dice que la compra es de 5 kilos de papas a $120 por KILO. Nuestra oferta, presentada en el portal COMPRAR, es un bolsón de 7 KILOS de Hortalizas, Verduras y Frutas variadas, que contiene por lo menos 7 de las siguientes variedades: tomate, repollo, berenjena, zanahoria, cebolla, naranja, manzana, pera, durazno, banana, pepino, papa, acelga y mandarina. A entregar en un mínimo de 3 meses y un plazo máximo de 12 meses”, explicaron.

En esa línea, afirmaron: “No hay sobreprecio ni irregularidades. Toda la información es pública y está al alcance de cualquiera. Deliberadamente, no han querido informar sobre la realidad de la oferta. A quienes les interesa hacer una tarea seria de periodismo, en la página web de COMPRAR pueden encontrar el pliego de condiciones particulares con todo el detalle. Cabe destacar que la compra aún no se ha concretado, encontrándose en proceso”.

Desde su cuenta de Twitter, Grabois también salió a desmentir la información de PPT: “La semana pasada nos acusaban de una conspiración galáctica chinosoviética contra Iván Duque. Hoy nos acusan de vender papas con sobreprecio. Si nos odian tanto como para mentir tan burdamente, algo bien estaremos haciendo”.

La semana pasada nos acusaban de una conspiración galáctica chinosoviética contra Iván Duque. Hoy nos acusan de vender papas con sobreprecio. Si nos odian tanto como para mentir tan burdamente, algo bien estaremos haciendo. Acá la respuesta de los horticultores: https://t.co/jYB1T4cuYa — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 7, 2021

Por su lado, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también salió a aclarar por la misma vía: “Es solo una oferta presentada de forma pública en la plataforma Comprar por una cooperativa. Aún no se concretó el proceso de adjudicación ni de compra“.

“El pliego indica que los bolsones deben estar compuestos por al menos 7 especies de hortalizas, verduras y frutas (papa, cebolla, naranja, mandarina, pera, manzana verde, manzana roja, durazno, banana, tomate, pepino, berenjena, repollo, acelga y zanahoria); no solo por papa. Los bolsones deben tener un “peso mínimo de SIETE (7) kilogramos”; y no de 5kg como señaló el informe. El objetivo de estos procesos es mejorar la calidad nutricional”, agregó.

– Es solo una oferta presentada de forma pública en la plataforma Comprar por una cooperativa. Aún no se concretó el proceso de adjudicación ni de compra. — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) June 7, 2021

desde el Ministerio de Desarrollo Social reiteraron que “es una oferta que aún no fue adjudicada” y contaron que el sistema de la plataforma no permite cargar todos los datos y detalles que tiene sí tiene el pliego, por eso la diferencia.

“En la plataforma comprar se publican ofertas, pero no está comprado, lo que vale es el pliego. En la plataforma aparece genérico como “papas”. Y el sistema no permite cargar lo de los 7kg. La clave es el pliego donde tenés las variedades y el peso. Entonces, el que cargó los datos puso las palabras que entraban, no sé porque arrancó particularmente con papa cepillada”, aclararon.

Quiénes se presentaron a la licitación

Además, según pudo saber PERFIL, hubo 3 ofertas para adjudicarse la licitación. La mencionada de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares es la que tiene menor precio con $610 por bolsón.

También figura la oferta de la empresa STL García Pampeana que puso un precio de $680 por bolsón. Y la Cooperativa de Trabajo Unión de Productores Familiares ofertó un precio de $700 por cada bolsón de 7 kilos.

Según aclararon a este medio desde Desarrollo Social, Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares y Cooperativa de Trabajo Unión de Productores Familiares son dos cooperativas distintas. “La verdad es que hay pocas que tengan todos los papeles al día y que además logren reunir semejante volumen”, explicaron.

La Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares y su vínculo con Grabois y a Dolores Etchevehere

Uno de los puntos que también generó controversia es el vínculo de la cooperativa con Juan Grabois y, a su vez, con el conflicto en el campo de la familia Etchevehere, en Entre Ríos.

Es que en un documento que publicó le propio Grabois, se observa que Dolores Etchevehere le cedió su herencia en el campo a la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares Limitada.

Desde el entorno de Grabois aclararon a PERFIL que “la cooperativa está organizada en el Movimiento de Trabajadores Excluidos que es la organización de base de Grabois. Pero los socios de la cooperativa son los productores y productoras, no Grabois. O sea el MTE es la representación gremial”.

En cuanto al vínculo con Dolores Etchevehere, afirmaron: “La cooperativa efectivamente es a la que Dolores cedió herencia. Por supuesto que eso no se materializa hasta que no termine la sucesión”.

Mientras que desde el Ministerio de Desarrollo Social, comentaron: “Para venderle al Estado tenés que cumplir varios requisitos, pero no tiene nada que ver que hayan estado o no involucrados en el tema de los Etchevehere”.

En el comunicado del MTE, concluía: “Quienes formamos la cooperativa, producimos alimentos de calidad, impulsamos canales de comercio justo para los vecinos de las ciudades y también para los agricultores. Fomentamos el arraigo rural y el acceso a la tierra para los excluidos del campo. Los invitamos a conocer el trabajo de las familias agricultoras que integramos la Cooperativa, las dificultades y las conquistas alcanzadas a partir de la lucha y organización. La cooperativa no es de Juan Grabois ni de ninguna persona en particular, sino de sus 400 socios productores familiares del Cinturón Hortícola de La Plata“.

“El señor Lanata miente nuevamente, y busca despreciar nuestro trabajo y esfuerzo, como desde hace muchos años parece ser su penoso accionar para tributar a lo peor del poder concentrado en la Argentina. Confiamos en que el Ministerio de Desarrollo Social no se dejará amedrentar por los sembradores de falsas noticias, y seguiremos trabajando para que lleguen alimentos sanos al sector de nuestro pueblo que más lo necesita”.