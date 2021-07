Dani La Chepi reveló cuál fue el punto más bajo en su adicción al alcohol

La influencer recordó en Almorzando con Mirtha Legrand cómo superó esta complicada etapa de su vida.

Dani La Chepi visitó este domingo Almorzando con Mirtha Legrand y recordó todas las dificultades que atravesó en su vida hasta convertirse en una celebridad. La exparticipante de MasterChef Celebrity 2 reveló que tuvo un serio problema de alcoholismo y que eso la llevó a cometer locuras como raparse toda la cabeza mientras veía una película de Natalie Portman.

“Me acuerdo (estar) un día en mi casa a las dos de la tarde, en pantuflas, vaciándome una botella de vino, mucho antes de ser mamá”, relató La Chepi, antes de explicar la locura que cometió a continuación. “Me acuerdo que estaba viendo V de venganza y en el momento que Natalie Portman se pela yo flashee que era Natalie. Después me di cuenta que era diferente su naricita y todo eso, se complicó esa peladita que me mandé. Y cuando bajó el lope me di cuenta de que no me quedó igual”, dijo la cantante con su particular sentido del humor, y recordó que también se tatuó ese mismo día.

Asimismo, Dani La Chepi reveló que fue gracias a la terapia que logró decir “Ya está, es demasiado”. “No me gustaba lo que veía en el espejo, y lo que pasaba después de tomar y tomar, o lo que te digan al otro día. (…) Hice terapia, psicólogo, psiquiatra, medicación, que para mí es el mejor invento después de la bicicleta y dije: ´Ok, sí, puedo´. Después volví a tomar, pero no en exceso, y puedo disfrutar de una copa de vino”, cerró la influencer que logró superar esta adicción.