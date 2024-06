Dani La Chepi: “Nunca tuve sexo sin tomar alcohol”

La actriz y humorista pasó por el ciclo de entrevistas de Infobae que conduce el Pollo Álvarez y habló de todo: desde los detalles de su nueva relación, hasta el vínculo con el padre de su hija. Además, se atrevió a contestar el cuestionario en números

Se llama Daniela Viaggiamari, pero todos la conocen como Dani La Chepi. Es actriz, comediante y cantante. Sin embargo, el éxito y la fama llegaron de la mano de su trabajo en las redes sociales. Hoy es influencer. Solo en Instagram tiene más de 4 millones y medio de seguidores. Además, trabajó en la televisión como conductora, y como actriz en varias obras. Actualmente, encabeza “Vivila como querés”, un espectáculo humorístico musical en el que recorre junto a su público las vivencias que le provocó la maternidad.

“Estoy apostando al teatro. Yo me tomo la vida con humor: a las desgracias y a las cosas que voy aprendiendo, las expongo con humor. Primero lloro, me deprimo, me frustro y, recién después, le pongo humor. Lo hago para salir de la tragedia. Por supuesto que hay cosas a las que no se les puede poner humor. Nunca le puse humor al ACV que le dio a mi papá y que lo dejó postrado diez años. Eso no es vida. ¿Qué humor le puedo poner? En lo mío, y en el teatro, trato de tomármelo con una sonrisa. Por ejemplo esto del parto que te dicen que todo es lindo, que todo es como en las películas, y no es así. Entonces lo planteo desde el humor y la gente se siente identificada. El público hace el show”, contó en Casino Resort el ciclo de entrevistas de Infobae que conduce el Pollo Álvarez.

Durante la entrevista, La Chepi también dio detalles de su nueva relación de pareja y habló del difícil vínculo con el padre de su hija, Isabella, de diez años: “Ser buen padre no tiene que ver con pasar una cuota, cosa que igualmente yo no recibo desde hace años. Yo me rendí y claramente no es un buen ejemplo lo que estoy diciendo para las mujeres, lo sé. Pero no quise pelear más”, confió.

Acerca de su presente sentimental, la humorista contó que dio vuelta la página de su relación anterior y volvió a apostar al amor. “Ahora estoy en pareja y es la primera vez que elijo a alguien no tóxico.Hay que preguntarse quién era yo en ese otro momento para elegir a esta persona. Evidentemente, no tenía claro qué era el amor”, aseguró.

Dani junto a su hija, Isabella (@danilachepi)

“No recibo cuota alimentaria hace años”

Pollo: — ¿Sos sola vos?

Dani: — Sí.

Pollo: — ¿Y el papá de Isa?

Dani: — Isa tiene un papá claramente, pero que está menos tiempo con él. Ella vive 24/7 conmigo y cada diez o quince días se va con él, desde el sábado, hasta el domingo. Lo ama a su papá y él la ama a ella.

Pollo: — ¿Y le gusta estar ahí?

Dani: — Si le gusta estar ahí, pero bueno. Ser buen padre no tiene que ver con solamente pasar una cuota, cosa que yo no recibo hace años.

Pollo: — ¿Pero por qué no? Si es legal. ¿Lo peleaste y no lo lograste?

Dani: — No, no peleé nada.

Pollo: — ¿Por qué no? ¿Por qué no lo querés?

Dani: — Por un montón de motivos personales.

Pollo: — ¿Pero te cuesta la guita vos?

Dani: — Sí, claro. Yo me rendí. Y no es un buen ejemplo para las mujeres claramente lo que estoy diciendo. A veces uno lucha por algo, pero hay otra cosa que lo detiene. Y cuando uno como adulto empieza estos procesos tendría que dejar a los hijos de lado, pero no siempre se puede y en este caso no se pudo. Entonces, estoy preservando a mi hija desde lo emocional. Mientras yo pueda ser el sostén de mi hija, que creo que lo voy a hacer siempre, porque no se me cae un anillo para ir a laburar de cualquier cosa, porque toda mi vida laburé de un montón de cosas.

Pollo: — ¿Cómo la preservás?

Dani: — Isa hace su terapia, ella va y cuenta sus cosas. Es el papá que le tocó. Lo importante es que él la ama y ella lo ama a él. Hay un montón de otras fallas que, como decís, es lo justo, sí, lo legal. Pero eso no está.

“Nunca tuve relaciones sin tomar alcohol”

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Dani: — Diez días, me parece.

Pollo: — ¿Y es un montón o es poco?

Dani: — Para mí el sexo está sobrevalorado.

Pollo: — ¿No te va el sexo?

Dani: — No, re. Pero me estoy descubriendo ahora sexualmente. Nunca tuve relaciones, salvo ahora, sin tomar alcohol.

Pollo: — ¿Por qué el alcohol en el sexo?

Dani: — Porque mi inseguridad en su momento, antes de tener a Isa, era muy grande. Por ejemplo, hace un par de años logré sacarme la remera para tener sexo o logré dejar alguna lucecita para que se viera. Una inseguridad por todos lados.

Pollo: — Tenías una inseguridad con tu cuerpo

Dani: — Sí, aparte, hay frases que te quedan muy marcadas. Por ejemplo: “Tenés esa parte de tu cuerpo rara”. Y yo era como: “What?”. No podía creer lo que me estaban diciendo.

“Recién hace un par de años logré sacarme la remera para tener sexo. Tenía mucha inseguridad con mi cuerpo”, contó Dani

Pollo: — ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste?

Dani: — ¿Lo más caro? Mi casa.

Pollo: — ¿Cuánto? ¿Más o menos?

Dani: — Ciento y pico de dólares. Porque era lo que me alcanzaba y llegué destruida.

Pollo: — Está bien. La fuiste haciendo de a poquito.

Dani: — Sí, aunque me recontra garcaron.

Pollo: — ¿Quién?

Dani: — El arquitecto.

Pollo: — Típico. No, bueno. Típico no…

Dani: — Es como un poco típico, sí. Y al día de hoy estoy todavía arreglando cosas. Y estoy en juicio que lo voy a cobrar “El día de Magoya”.

Actualmente, encabeza “Vivila como querés”, un espectáculo humorístico musical, en el que recorre las delirantes e hilarantes vivencias que le provocó la maternidad

Pollo: — Dios mío. ¿Cuántas veces lloraste en los últimos 30 días?

Dani: — Lloré de emoción en el teatro. Mucho. Todo el tiempo. Hay canciones que no puedo cantar sin emocionarme. La gente acompaña un montón ese momento porque se siente muy identificada con lo que está pasando. También lloré de alegría al ver a mi hija leer en el colegio. Lloré porque extraño a mi papá, que no es algo negativo. Y lloré con mis hermanos.

Pollo: — Lloraste bastante…

Dani: — Sí, por recuerdos. Pero lindos.

Pollo: — Lo último, ¿cuántas bombachas tenés?

Dani: — Laburo para una marca de bombachas. Dono mucho, regalo. Tengo muchas bombachas, pero poco sexies.

Pollo: — ¿No tenés ninguna bien picante?

Dani: — Tengo una, pero es de encaje y yo no estoy preparada para usar eso.

Pollo: — Bueno, a fin de año vemos…

Dani: — No, ya está. Ponetela vos.