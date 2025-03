Dalma Maradona, el “negro” Enrique, Ángel Cappa y el profe Signorini convocaron a la marcha de jubilados en el Congreso

Tras la convocatoria de hinchas, exfutbolistas y referentes del deporte se sumaron a la convocatoria en defensa de los jubilados.

Tras la convocatoria de hinchas para movilizar junto a los jubilados el próximo miércoles en el Congreso, exfutbolistas y referentes del deporte se sumaron a la lucha contra el brutal ajuste y la represión del gobierno de Javier Milei.

Uno de los primeros en adherir a la convocatoria fue el exfutbolista Héctor “El Negro” Enrique. A través de un video que compartió en las redes sociales, el campeón del mundo en México 86 agradeció a los hinchas de Chacarita “que se pusieron a la par de los jubilados”.

“No para pelear con nadie, pero s­í para que nuestros jubilados y jubiladas no se sientan tan solos. Ojalá que se sumen muchos más hinchas e hinchadas”, indicó. “Yo como deportista, ex jugador de Lanús y River y campeón del mundo en México ’86 también me sumo a esta noble causa, que es estar cerca de los jubilados y jubiladas”, continuó Enrique.

“Porque como dijo Diego Armando Maradona, hay que ser muy cagón y muy cagones si no defendemos a los jubilados. Bueno, acá estamos, nos despertamos”, completó el exfutbolista agregando que invitando a más deportistas y campeones del mundo a que se sumen.

Dalma Maradona, hija del mejor fútbolista de la historia de la humanidad, celebró la convocatoria de los hinchas para marchar con los jubilados. “Necesito que me cuenten qué onda los clubes de fútbol apoyando a los jubilados. Me vuelvo loca. Me parece una iniciativa espectacular. Estaría bueno que todos los clubes se sumen porque todos vamos a llegar a viejos. Algunos con más privilegios que otros lamentablemente, pero ya me parece que reprimir a los viejos es como el límite. Ya no hay margen. Yo me sumo y ojalá que Boca también”, expresó en sus redes sociales.

El exfutbolista de Olimpo de Bahía Blanca y exentrenador de River y Huracán Ángel Cappa expresó su adhesión para acompañar a los jubilados en su lucha “para por lo que les corresponde y el Gobierno de Milei le está quitando”.

“Es una marcha que se hace inclusive bajo la represión de Bullrich a los jubilados con gas pimienta, palos. Una represión violenta. Este gobierno se sostiene por la mentira de una realidad que no es y por la represión a todos aquellos que reclaman su justicia”, agregó Cappa. Por último advirtió a los manifestantes que que la ministra de Seguridad “siempre introduce infiltrados a las manifestaciones para generar violencia y para provocar”. “Sería bueno tenerlo en cuenta para no entrar en esa provocación”, señaló.

El expreparador físico de Diego Maradona Fernando Signorini también se sumó a la convocatoria. “Quiero hacerle llegar mi más cálidas felicitaciones a todas y todos los integrantes de la hinchada de Chacarita Juniors que tuvieron la magnífica iniciativa de estar junto a los jubilados en la marcha del pasado miércoles exponiéndose también ellos a los embates de la feroz represión que desataron las fuerzas lideradas por una de las más insensibles representantes del establishment”, apuntó.

“Ojalá que en la próxima marcha del miércoles que viene se sumen todos aquellos representantes o integrantes de los clubes de las distintas categorías de fútbol argentino. Sería maravilloso. Como dijo Atahualpa la arena es un puñadito pero hay montañas de arena. Que así sea”, completó

Fuente: C5N