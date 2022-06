Dalia Gutmann confesó sus celos profesionales con Sebastián Wainraich

En diálogo con Dante Gebel, la actriz contó de primera mano cómo es compartir la profesión con su pareja. Mirá el video.

Dalia Gutmann está en pareja hace 19 años con el también comediante y actor, Sebastián Wainraich, con quien tiene dos hijos en común: Kiara (14) y Federico (10). A comienzo de este año, los famosos se vieron bombardeados por los medios por temas que escapaban de lo laboral y que tenían que ver con su relación y hasta aseguraban una posible separación. Si bien, ambos salieron a aclarar que no era así, consultado por Dante Gebel, la famosa se refirió a algunos celos que tiene con el conductor de Vuelta y media en materia de lo profesional. “No soy celosa, pero las escenas de celo de la serie y de la película las adelanto”, revela.

La actriz asegura que no sabe reconocer bien el por qué de hacer eso ante cada nuevo trabajo de su pareja, pero afirma que no se trata de un celo amoroso. Sin embargo, aclara que, en ocasiones, ese sentimiento lo tiene a la hora de hablar de sus carreras. “Hay una muy compleja que yo sé que Seba no lo vive, que tiene que ver con esto, de dedicarte a lo mismo”, comienza. “Yo tardé mucho más en poder meterme en los medios que él y me parece que cuando vos estás en pareja con alguien que también es conocido y ambos tienen las mismas ambiciones artísticas, te sentís un poco invisible”, se sincera la talentosísima cómica.

Sin embargo, Dalia aclara rápidamente que ella desea lo mejor para el papá de sus hijos. “No se trata de un celo resentido porque yo siempre voy a querer que a él le vaya espectacular”, cierra.