Dalia Grybauskaité: “Si Occidente cede, daría pie a Putin a una nueva agresión”

En una entrevista con ‘Euronews’, Dalia Grybauskaité garantiza que Lituania seguirá siendo un socio responsable de la Unión Europea, Ucrania y la OTAN.

Lituania seguirá siendo un socio responsable de la Unión Europeay Ucrania si el centro izquierda logra formar un nuevo Gobierno. Así lo ha expresado la expresidenta lituana Dalia Grybauskaitė en una entrevista con ‘Euronews’.

“Existe una alta probabilidad de que Lituania tenga ahora un Gobierno de centro izquierda. Pero desde el punto de vista de la política exterior, no veo ningún cambio serio. Será un trabajo de continuidad, nos comportaremos de manera responsable con nuestros socios, con una postura proeuropea, pro-OTAN y proucraniana. Desde este punto de vista, Lituania seguirá siendo un buen socio para la Unión Europea y nuestros socios”, comenta.

En la primera vuelta de las elecciones legislativas, con el 90% de los votos escrutados, el Partido Socialdemócrata Lituano (LSDP), de centro izquierda, lideró los resultados, seguido por la Unión de la Patria – Demócrata Cristiano (TS-LKD), de centro derecha, de la actual Primera Ministra, Ingrida Simonyte.

La segunda vuelta está prevista para este domingo 27 de octubre. La mayoría de las circunscripciones uninominales votarán para elegir entre los dos candidatos principales.

La seguridad interna es una de las preocupaciones que marcan el proceso electoral en Lituania, país que forma parte del flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea.

“Si Occidente cede ante Putin sólo dará pie a una nueva agresión rusa”

Para la exjefa de Estado del país, un acuerdo de paz en Ucrania que permita a Rusia mantener los territorios conquistados, como pretende Vladímir Putin, sólo dará pie a Rusia a prepararse para una nueva agresión contra otros países vecinos como los Estados bálticos e incluso otros.

“Si nosotros, los países occidentales y la OTAN, permitimos que Ucrania ceda y asuma este tipo de compromiso, significará que Occidente no ha logrado resistir al Estado terrorista en la frontera. Y también significará que le daremos a Rusia espacio para prepararse para el próximo clima agresivo hacia sus vecinos. Y no son necesariamente los Países bálticos. También podría ser Moldavia, incluso Georgia“, advierte Dalia Grybauskaité.

“Putin siempre será un peligro para toda Europa”

La ex comisaria europea cree que el presidente ruso seguirá representando un peligro para toda Europa mientras esté vivo.

“La Rusia de Putin hoy es un vecino peligroso. No es sólo Rusia, sino la Rusia de Putin. Principalmente porque Putin inició una guerra abierta contra sus vecinos, y no hay vuelta atrás. Y hasta el final de su tiempo, estará en un estado de guerra. Esto significa que, en un entorno bélico más o menos intenso, siempre será peligroso para la Unión Europea y sus vecinos”, añade.

El desafío de la UE está en invertir en Defensa

La ex presidenta de Lituania considera además que las elecciones en Estados Unidos tendrán también un impacto en las relaciones con Rusia y plantearán nuevos desafíos para la Unión Europea, independientemente de quién salga victorioso el 5 de noviembre.

“Con la posible elección de Kamala Harris, estos desafíos serán, en cierto modo, que Europa asuma más responsabilidades en Defensa y sea más resistente. Con la posible victoria de Donald Trump, estos desafíos serán tan vastos que no tenemos tiempo para discutir y pensar, sino sólo para tomar decisiones. Y, desde este punto de vista, Europa necesita adoptar una postura muy seria para invertir rápidamente en la industria de defensa, en capacidades militares y el proceso de toma de decisiones. No habrá tiempo para discutir. Putin no nos dará tiempo para discutir“, refuerza.

Dalia Grybauskaitė estuvo en Portugal con motivo de las Conferencias de Estoril, donde participó este viernes en una conferenciasobre diplomacia y cooperación internacional, junto al exjefe de Estado de Mongolia, Elbegdorj Tsakhia, y el exprimer ministro de Túnez, Mehdi Jomaa.

