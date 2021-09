Dady Brieva reveló que le perdonaría una infidelidad a La Chipi

El humorista opinó sobre la posibilidad de dejar pasar un posible traspié de su pareja.

En Intrusos edición especial, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares discutieron junto a su panel sobre los dichos de Paula Trápani en Nosotros a la mañana acerca de “lo antinatural que es la monogamia a lo largo del tiempo”. Consultado por los conductores y el panel, Dady Brieva sorprendió a todos al afirmar que una supuesta infidelidad de La Chipi no sería “causal de divorcio”, y que no dudaría en perdonarla si ocurriera.

“¿Dady, ¿cómo la ves?”, quiso saber Rodrigo Lussich tras emitir un extracto del ciclo de eltrece en el que panel del Pollo Álvarez debatía sobre la polémica frase de Trápani. “Yo creo que ‘el accidente’ ocurre en cualquier lado, de la mujer, del varón. Y si uno quisiera que la fidelidad dure toda la vida se casaría con una monja o con un cura. Me parece que es parte de la vida”, dijo Dady, en referencia a la posibilidad de que tanto él como Mariela Anchipi cometan una infidelidad.

“¿Entonces vos perdonarías o perdonaste infidelidades?”, quiso saber Paula Varela. “¡Por supuesto! Sigo amando, sí. No hay que tener un temple. Cuando te la den, respirá hondo. Me parece que la infidelidad no es causal de divorcio”, aseguró Dady Brieva sobre su relación con La Chipi.