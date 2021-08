Cuomo dijo que renuncia para evitar “meses de controversias políticas y legales”

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se enfrentaba a una posible destitución por las denuncias de acoso sexual de 11 mujeres y a peticiones de renuncia por parte de sus compañeros demócratas, anunció que dimitirá en un plazo de 14 días para evitar lo que considera que serían “meses de controversias políticas y legales”.

La resignación del cargo consuma una escandalosa caída en desgracia para el poderoso político del Partido Demócrata un año después de haber recibido elogios por su manejo de la pandemia de coronavirus y sus detallados informes diarios a la prensa.

Los argumentos de Cuomo para su dimisión

“Dadas las circunstancias, lo mejor que puedo hacer para ayudar es hacerme a un lado y dejar que el gobierno vuelva a gobernar”, expresó Cuomo en su primer discurso en vivo, luego de que la semana pasada la Fiscalía diera a conocer unas investigaciones que cuestionaban su trato hacia mujeres de su entorno durante los últimos años.

Un día después de que la legislatura de Nueva York empezara a discutir si lo destituía mediante un juicio político, el tres veces gobernador -en el cargo desde 2011- precisó que su renuncia se hará “efectiva en 14 días”.

Si bien reconoció que su “instinto” inicial fue “luchar” frente a una causa que considera que “tiene una motivación política”, argumentó que su decisión de dar un paso al costado se debía a que una lucha por la destitución “consumiría al gobierno”, costaría millones de dólares a los contribuyentes y “aturdiría a la gente”.

La presión sobre Cuomo había escalado de manera dramática desde la semana pasada, cuando la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó los resultados de una investigación que concluyó que el mandatario, de 63 años y cuyo padre Mario también fue gobernador de Nueva York, acosó sexualmente a 11 mujeres.

En los últimos días, la situación se agravó e incluso el presidente Joe Biden, así como los dos senadores demócratas por Nueva York y varios legisladores estatales, le pidieron la renuncia.

En su discurso, el gobernador expresó que en esta coyuntura marcada por la pandemia de coronavirus “el gobierno realmente necesita funcionar” y “gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer”, según la agencia de noticias Europa Press.

"En mi mente nunca crucé la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea"

Cuomo, quien entregará las riendas a la vicegobernadora Kathy Hochul, también demócrata y que se convertirá en la primera mujer gobernadora del estado Nueva York, había negado las acusaciones mencionadas en el informe de la Fiscalía.

En su discurso volvió a defender su inocencia, pero admitió que fue “demasiado confianzudo” con algunas personas y pidió perdón a mujeres a las que ofendió “verdaderamente”.

“El informe decía que yo había acosado sexualmente a 11 mujeres”, manifestó Cuomo, y agregó: “Ese fue el titular que la gente escuchó y vio. La reacción fue de indignación. Tenía que serlo. Sin embargo, también era falso.”

No obstante, asumió su “plena responsabilidad” si alguna mujer se sintió ofendida por sus acciones y reiteró su intención de “disculparse profundamente, profundamente”, según la agencia AFP.

“En mi mente nunca crucé la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea”, sostuvo y agregó: “Hay cambios generacionales y culturales que no he apreciado del todo. Y debería haberlo hecho. No hay excusas.”

“Pensé que un abrazo y rodear con el brazo a una empleada mientras se hacía una foto era amistoso, pero a ella le pareció demasiado atrevido; besé a una mujer en la mejilla en una boda y pensé que estaba siendo amable, pero a ella le pareció demasiado agresivo”, relató Cuomo.

Las denuncias

El anuncio de su renuncia se produjo pocos días después de la dimisión de una de sus principales asesoras, Melissa DeRosa, y de la presentación de una denuncia penal contra él por parte de una ex asistente ejecutiva, Brittany Commisso.

En su denuncia, la primera realizada de manera formal y pública ante la policía, Commisso relató que Cuomo la tocó de forma inapropiada en dos ocasiones, manoseando su trasero y su pecho el año pasado cuando trabajaban en su residencia oficial.

Las acusaciones contra Cuomo se intensificaron en febrero pasado, cuando la exasesora Carlotte Bennett alegó que le había hecho preguntas sobre su vida sexual durante una conversación de junio de 2020 en su oficina en el Capitolio estatal, y otra exasistente, Lindsey Boylan, afirmó que le había realizado gestos inapropiados, incluido un beso no deseado.

El informe presentado por la Fiscalía contempla declaraciones de 179 personas y 74.000 piezas de evidencia, y también concluyó que el gobernador y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su experiencia.

La investigación sobre las denuncias de acoso sexual es una de varias que la oficina del fiscal general del estado lanzó contra Cuomo y su círculo íntimo, y que dejó al gobernador con aspiraciones presidenciales en medio de una tormenta política.

En enero pasado, James dio a conocer un informe sobre el manejo de las muertes en hogares de ancianos durante el brote de Covid-19, según el cual el gobierno de Cuomo las subestimó en aproximadamente un 50%.

Además, James investiga si Cuomo usó recursos oficiales para escribir y lanzar su libro “Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia Covid-19”.