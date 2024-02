Cumbre peronista en La Rioja ante la crisis en las provincias por el ajuste

El anfitrión Quintela contará con el respaldo de Kicillof. El bonaerense es señalado como potencial nuevo líder del PJ, aunque Massa trabaja con las provincias y hay reclamos por el retorno de Cristina Kirchner.

La crisis económica por el recorte de ingresos a las administraciones provinciales aceleró un incipiente armado de gobernadores, intendentes y dirigentes de un sector del peronismo con identidad federal. La reacción de la CGT con un paro general y movilización en el Congreso ante la reforma laboral incluida en el DNU 70, pero congelada por la Justicia, disparó el reclamo de una posición unificada del Partido Justicialista, que todavía digería el golpe en las urnas que coronó a Javier Milei en la Presidencia de la Nación.

Este viernes 2 de febrero habrá un cónclave en La Rioja, que tendrá como anfitrión al gobernador Ricardo Quintela, quien recibió una advertencia de parte del Gobierno nacional ante un presunto acto ilegal si es que implementa, finalmente, una cuasimoneda provincial ante la pérdida de recursos de parte del Estado nacional. En ese evento, tendrá el guiño de su par bonaerense, Axel Kicillof, ya que estará su recaudador, Cristian Girard, titular de ARBA, para hablar sobre el escenario económico de la provincia más poblada del país.

En los hechos, la cumbre de La Rioja será un experimento de un plan para encolumnar al peronismo detrás de una estrategia opositora activa, mientras dirime el liderazgo. Hay, al menos, tres bloques que impulsan nombres propios para comandar “la resistencia a Milei”, según confiaron fuentes del peronismo, consultadas por PERFIL. Por el momento, las cabezas que asoman son conocidas: Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner. Pero, el segmento federal podría tener su propio emergente.

El ajuste mirado desde las provincias

“Están presionando para que haya unidad de conceptos con los gobernadores de soporte. Massa se pararía sobre ese soporte, aunque hay internas para ver si el liderazgo lo asume Massa o buscan a otro. Hay muchos que quieren a Kicillof y otros que buscan la vuelta de CFK. Hay mucho desorden. Lo que quieren es ordenar primero”, señalaron fuentes del peronismo nacional y de las provincias.

Allí tomó relevancia la figura del exministro de Educación, Nicolás Trotta, quien intentará ordenar la plataforma a través del Ciclo de Encuentros Esperanza Federal, surgido de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) que él mismo coordina. El dirigente peronista cuenta con una ventaja clave: la construcción en el área educativa le permitió forjar relaciones fuertes con los gobernadores; y recompuso su vínculo político con la expresidenta Cristina Kirchner. “Es el puente entre las provincias y La Cámpora”, admitieron las mismas fuentes consultadas.

Kicillof, desde su resistencia administrativa en Buenos Aires, dio el primer paso en la construcción opositora peronista. Massa se juramentó llamarse a silencio durante los primeros 60 días del mandato de Milei, pero después del 10 de febrero volverá a la escena pública, aunque ya trabaja con gremios y gobernadores para una estrategia de resistencia al ajuste económico. Mientras que Cristina Kirchner mantiene un silencio prolongado, que respondería a una decisión de “dejar que el Gobierno se choque contra los efectos de sus decisiones”, según le dijeron otras fuentes del peronismo bonaerense.

Los detalles del cónclave riojano

Las políticas de ahogo a las administraciones provinciales y municipales obligó al peronismo a reformular la estrategia e, incluso, acelerar el armado. Este viernes, con el “Ciclo de Encuentros Esperanza Federal” de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner “se encara una nueva fase de análisis y rearmado de estrategias políticas partiendo desde la situación de las provincias”. El encuentro será inaugurado por el gobernador Quintela, la senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, Trotta y Rodrigo Rodríguez (ambos miembros de la mesa ejecutiva de la EJNK); el intendente de La Rioja, Armando Molina; y el secretario general del peronismo riojano, Miguel Galeano.

“El objetivo del Ciclo es evaluar el primer tramo de la gestión de Javier Milei, su negativo impacto en cada una de las regiones, y en este caso en particular en el Noroeste Argentino (NOA), para trazar una agenda de trabajo común de cara a los desafíos que se le presentan al país y al Partido Justicialista. No es casual llevar adelante este primer encuentro en el NOA y en La Rioja, es esta región una de las que más sufre las consecuencias de las decisiones de brutal ajuste y no envío de recursos a las provincias por parte del gobierno nacional”, explicó el exministro Trotta, según un comunicado de prensa.

En la Mesa de Estado y Administración Pública los expositores Teresita Madera (vicegobernadora de La Rioja), Eduardo Menecier (intendente de Paclin, Catamarca), Pablo Yedlin (diputado nacional por Tucumán) y Néstor Trejo (director de la Escuela de Formación y Capacitación Política del PJ de Santiago del Estero). En la de Economía expondrán Cristian Girard (director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), Paola Fedelli (presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca), Emiliano Estrada (diputada nacional por Salta), Juan Luna Corzo (secretario general de la Gobernación de La Rioja) y Diego Ponti (Intendente de la ciudad de Quimili, Santiago del Estero). Y en la Mesa de Desarrollo y Producción Regional expondrán Jorge Neme (ex Vicejefe de Gabinete de Tucumán), Daniel Barros (de la Mesa Ejecutiva de la EJNK de Catamarca), Leila Chaher (diputada nacional por Jujuy), Ernesto Pérez (ministro de Producción y Ambiente de La Rioja) y Laura Martin (congresal provincial del PJ de Santiago del Estero).

Por Ariel Maciel-Perfil