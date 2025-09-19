Cuestionan los “gastos especiales” de Gerardo Merino

Juan Ignacio Aguilar, del bloque opositor en el Concejo Deliberante trelewense, habló de una “crisis comercial” en la localidad, exponiendo una serie de medidas tomadas por el Ejecutivo que conduce Gerardo Merino

Juan Ignacio Aguilar, concejal del bloque opositor en el Concejo Deliberante de Trelew, provincia del Chubut, criticó las medidas económicas tomadas en los últimos meses por el Ejecutivo municipal que conduce Gerardo Merino.



En un posteo que realizó en sus redes sociales, Aguilar se refirió a la última sesión en el Concejo donde estuvo presente el propio Merino. “Pude transmitirle las medidas municipales que han quitado circulación de dinero en la ciudad, perjudicando al comercio en los últimos meses”, manifestó el edil chubutense.



Luego de eso, el concejal de la oposición remarcó que hubo 125% de aumento de los impuestos municipales, incrementos del SEM entre el 250% y el 400%, aumentos entre el 90% y el 110% en Cooperativa Eléctrica e incrementos del boleto de transporte y baja del subsidio municipal.



En la sesión a la cual asistió Gerardo Merino, Aguilar manifestó: “Más allá de que en la actual coyuntura política nos encontramos con críticas de la gestión municipal al Gobierno de Milei, a la hora de hacer estas cuentas, la libreta que se usa es la de Milei, porque el ajuste lo paga la gente. Escuchaba a un representante de la Cámara de Comercio hablar de la crisis comercial de Trelew”.



Sobre la misma línea continuó: “Entre los meses de noviembre del 2024 y febrero del 2025, la municipalidad le puso a Trelew una aspiradora de recursos que secó la plaza de plata. Impuestos municipales crecieron muy por encima de la inflación estimada en un 125”.



Y sentenció: “Cuando un comerciante se pregunta por qué en Trelew no hay consumo, es por todo esto, no solamente por Milei”.

Fuente: La Tecla Patagonia