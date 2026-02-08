Cuba adopta medidas de emergencia ante la crisis energética, incluida la semana laboral de cuatro días

El gobierno cubano anunció el viernes un paquete de medidas, entre ellas la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible, para hacer frente a la crisis energética que atraviesa el país bajo la presión de Estados Unidos

Semana laboral de cuatro días, teletrabajo, restricciones en la venta de combustible y cierre de hoteles. El gobierno cubano anunció el viernes 6 de febrero un paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética que afecta a la isla, en un contexto de presión estadounidense.

Estas presiones “nos empujan a aplicar un conjunto de decisiones, ante todo para asegurar la vida de nuestro país y los servicios básicos, sin renunciar al desarrollo”, declaró el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga en la televisión estatal.

Un hombre intenta reparar su coche de la época soviética en una calle de La Habana, 6 de febrero de 2026. © Yamil Lage / AFP

Entre las medidas anunciadas figuran la reducción a cuatro días de la semana laboral en las administraciones y empresas estatales, el teletrabajo, restricciones a la venta de combustible, una reducción de los servicios de autobuses y trenes, así como el cierre temporal de algunos establecimientos turísticos.

En el ámbito educativo, las jornadas lectivas serán más cortas y las universidades funcionarán de manera semipresencial.

“En mi trabajo enviaron a todo el mundo a casa durante un mes”, explicó a AFP, bajo condición de anonimato, un empleado bancario que, según las medidas anunciadas el viernes, percibirá durante al menos un mes la totalidad de su salario.

Des gens font la queue à un arrêt de bus à La Havane, le 6 février 2026 © Yamil Lage / AFP

Este conjunto de medidas permitirá ahorrar combustible para favorecer “la producción de alimentos y la generación de electricidad”, y asegurar “la continuidad de las actividades fundamentales que generan divisas”, precisó Oscar Pérez-Oliva Fraga.

No obstante, aseguró que se mantendrán las inversiones en energías renovables y que el país continuará sus esfuerzos para aumentar la producción nacional de petróleo, que representa el 30 % de su consumo.

En 2025 se instalaron 49 parques fotovoltaicos en todo el país, lo que elevó la producción de energía solar del 3 % hace dos años al 10 % actual.

“Tiempos difíciles”

La víspera, durante una conferencia de prensa transmitida por televisión, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció “tiempos difíciles” para los 9,6 millones de cubanos.

Explicó que el gobierno tomó “como referencia” las directrices adoptadas por el exdirigente Fidel Castro durante los años del “período especial”, la grave crisis económica que siguió a la caída de la Unión Soviética en 1991, entonces principal aliado de Cuba.

Muchos cubanos recuerdan aún esos años marcados por apagones de hasta quince horas diarias, escasez de alimentos, fábricas paralizadas y calles desiertas o recorridas solo por bicicletas.

La economía de la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, comenzó a recuperarse a partir de 1997 gracias al desarrollo del turismo y la inversión extranjera.

Washington busca un cambio de régimen

A partir de 2000, el país pudo apoyarse en un acuerdo de cooperación con la Venezuela del presidente Hugo Chávez (1999–2013), que preveía el suministro de petróleo a cambio del envío de médicos, profesores y otros profesionales.

Sin embargo, esos suministros se interrumpieron totalmente tras la captura del presidente Nicolás Maduro a comienzos de enero por fuerzas estadounidenses, y Donald Trump intensificó la presión sobre la isla comunista, sumida desde hace seis años en una severa crisis económica.

El presidente estadounidense firmó un decreto que contempla imponer aranceles a los países que vendan petróleo a La Habana. Además, aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

Para justificar su política, Washington invoca una “amenaza excepcional” que representaría Cuba para la seguridad nacional de Estados Unidos, isla caribeña situada a solo 150 km de las costas de Florida.

El gobierno cubano acusa a Washington, que no ha ocultado su deseo de un cambio de régimen en La Habana, de querer “asfixiar” la economía de la isla.

Este artículo es una adaptación de su original en francés

Fuente: France24