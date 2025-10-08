Cuatro campeones del mundo visitaron a Carlos Bilardo

Las imágenes del sentido reencuentro entre el Doctor y sus pupilos en el seleccionado argentino se volvieron virales

Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti visitaron a Carlos Salvador Bilardo y compartieron sentidos mensajes en las redes sociales. La imagen del Doctor rodeado por cuatro de los campeones mundiales de 1986 fue compartida en las redes sociales y rápidamente se volvió viral. El reencuentro con el histórico entrenador en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires generó una ola de mensajes emotivos entre hinchas y ex jugadores.

El encuentro, que tuvo lugar en el departamento donde Bilardo reside bajo cuidados médicos debido al síndrome de Hakim-Adams, fue documentado por Ruggeri a través de una publicación en Instagram. En la imagen, se observa al ex director técnico de la selección argentina acompañado por quienes fueron titulares en la final del Mundial de México 1986. La fotografía fue acompañada por un mensaje de profundo reconocimiento: “Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas. Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna. Simplemente gracias por todo, Carlos querido”, escribió Oscar Ruggeri en su cuenta.

El emotivo mensaje de Oscar Ruggeri tras la visita a Carlos Bilardo

La salud de Bilardo, de 87 años, ha sido motivo de atención desde que en 2017 se le diagnosticó el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica caracterizada por el aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. Este cuadro provoca la dilatación de los ventrículos y genera presión intracraneal, lo que conlleva diversas complicaciones neurológicas, entre ellas dificultades para reconocer a quienes lo visitan, según explicó Miguel Lemme, ex jugador y asistente de campo. “Está bastante bien, miramos fútbol y la pasa mejor”, detalló Lemme sobre el estado actual del ex entrenador.

No es la primera vez que los campeones del 86 se reúnen con su antiguo director técnico. Estas visitas, que suelen realizarse cuando la salud de Bilardo lo permite, han sido una constante desde que el ex entrenador se instaló en su actual domicilio, acompañado por su familia y un enfermero. En marzo de 2025, durante su cumpleaños, varios integrantes del plantel histórico también se acercaron para celebrar junto a él.

El posteo de Jorge Burruchaga tras la visita a Carlos Bilardo

El gesto de Ruggeri no fue el único. Jorge Burruchaga también compartió una imagen del reencuentro y expresó: “Visitando a Carlos. Qué lindo verte, maestro”, según publicó en sus redes sociales. La reacción de los aficionados y del entorno de Estudiantes de La Plata, club donde Bilardo forjó gran parte de su legado, fue inmediata, con mensajes de admiración y agradecimiento hacia el entrenador.

La figura de Bilardo trasciende generaciones y equipos. Su influencia en la formación de futbolistas y en la obtención de la Copa del Mundo de 1986 es reconocida tanto por sus ex dirigidos como por el público. “Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna”, reiteró Ruggeri en su mensaje, una frase que sintetiza el sentimiento compartido por quienes integraron aquel plantel.

La reunión del 16 de marzo, día en que Carlos Bilardo cumplió 87 años

El reencuentro, más allá de su carga emotiva, pone de relieve la vigencia del vínculo entre Bilardo y los campeones del 86, así como el impacto duradero de su trabajo en el fútbol argentino. La imagen de las leyendas reunidas junto a su maestro se ha convertido en un documento histórico, celebrando la memoria y el legado de uno de los grandes referentes del deporte nacional.

