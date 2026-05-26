Cuánto gana un gendarme en mayo de 2026 y cuáles son los requisitos para ingresar a la fuerza

La escala salarial en fuerzas de seguridad revela fuertes contrastes internos, con pluses y asignaciones diferenciadas según cada categoría

Los salarios del personal de la Gendarmería Nacional Argentina continúan en mayo de 2026 con los valores actualizados en abril, ya que hasta el momento no se publicaron nuevas resoluciones oficiales para este mes. Los haberes básicos varían según la jerarquía y pueden complementarse con bonos extraordinarios y suplementos específicos vinculados a la función desempeñada.

De acuerdo con la escala vigente, un Comandante General percibe un haber básico superior a los $2,6 millones, mientras que un Gendarme II cobra desde $711.920 mensuales. A esos montos pueden añadirse adicionales por antigüedad, título, zona desfavorable y tareas de prevención barrial.

Escala salarial de Gendarmería en mayo de 2026

Los sueldos básicos vigentes para mayo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficiales superiores y jefes

Comandante General: $2.635.216,04

Comandante Mayor: $2.398.955,30

Comandante Principal: $2.153.607,43

Comandante: $1.771.955,27

Segundo Comandante: $1.452.422,35

Oficiales subalternos

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficiales y tropa

Suboficial Mayor: $1.433.055

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme I: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Además del haber básico, durante abril el Gobierno confirmó el pago de sumas extraordinarias no remunerativas para el personal de la fuerza. El esquema incluyó un bono fijo de $40.000 para todos los efectivos y un adicional variable según el grado jerárquico.

En varios casos, esos bonos elevaron de manera significativa el ingreso final. Por ejemplo, los subalféreces, sargentos, cabos y gendarmes recibieron adicionales variables de hasta $300.000, mientras que oficiales superiores percibieron bonos menores o únicamente el monto fijo.

Bonos y adicionales para el personal

El esquema extraordinario aplicado desde abril contempla dos componentes:

Bono fijo de $40.000 para todo el personal

Bono variable de entre $100.000 y $300.000 según la jerarquía

Entre los montos más altos del adicional variable se encuentran:

Subalférez: $300.000

Sargento: $300.000

Cabo Primero: $300.000

Cabo: $300.000

Gendarme I y II: $300.000

En cambio, las jerarquías superiores como Comandante General y Comandante Mayor solamente perciben el bono fijo.

Algunos integrantes de la fuerza reciben un adicional específico por tareas de prevención barrial y despliegue urbano. Este suplemento depende de la función y del rango ocupado dentro de la estructura de la fuerza.

Los montos informados para este concepto incluyen:

Comandante General: $1.099.756

Comandante: $707.647

Suboficial Mayor: $647.790

Sargento: $471.979

Gendarme: $358.473

El adicional no alcanza a todo el personal, sino únicamente a quienes cumplen funciones operativas específicas vinculadas a seguridad urbana y prevención territorial.

Pese a las actualizaciones y bonos extraordinarios otorgados durante abril, sectores del personal mantienen reclamos por mejoras salariales ante el incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Los planteos incluyen pedidos de recomposición permanente sobre el salario básico y revisión de suplementos.

Cómo ingresar a Gendarmería en 2026

La preinscripción para el ciclo lectivo 2027 de la Gendarmería Nacional Argentina continúa habilitada hasta el 25 de abril de 2026 para postulantes a cadetes y aspirantes a gendarmes.

El ingreso se realiza mediante un proceso escalonado que combina instancias virtuales y evaluaciones presenciales.

Entre las condiciones exigidas para incorporarse a la fuerza se encuentran:

Ser argentino nativo o por opción

Tener DNI actualizado

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación

del año de postulación Poseer título secundario completo o constancia de título en trámite

No registrar antecedentes judiciales ni penales

Cumplir con los requisitos físicos y médicos establecidos

También se exige una estatura mínima de 1,50 metros y existen restricciones respecto de tatuajes visibles con el uniforme reglamentario o que contengan mensajes discriminatorios u ofensivos.

El sistema de incorporación incluye preinscripción online, curso de ingreso virtual, evaluaciones intelectuales, exámenes médicos, pruebas físicas, evaluaciones psicológicas y psicopedagógicas, entrevistas institucionales, controles documentales y visita domiciliaria socioambiental.

Además, los postulantes deben aprobar controles vinculados al consumo de sustancias y no haber sido dados de baja disciplinariamente de fuerzas armadas, policiales o de seguridad.

La fuerza también mantiene abierto el Concurso para Incorporación de Profesionales 2026, destinado a personas con títulos universitarios o técnicos específicos. En esos casos, el ingreso puede realizarse con grado de oficial o suboficial según la especialidad y antecedentes acreditados.

Por S.A. – IP