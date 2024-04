¿Cuánto duró el escondido romance entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña?

Las figuras chilenas mantuvieron un breve amorío.

Benjamín Vicuña siempre fue el centro de numerosos titulares debido a sus relaciones sentimentales polémicas.

Entre los diferentes rumores con diversas figuras, el actor chileno mantuvo un affaire con Cecilia Bolocco.

El periodista chileno Mario Solís reveló este dato inesperado en “Intrusos”. Según Solís, el romance entre Vicuña y Bolocco ocurrió en los años 2000 durante una gira de Teletón. Aunque el vínculo entre ambos no se extendió más allá de una o dos noches, resulta llamativo que esta historia no haya salido a la luz antes.

Lo que hace aún más intrigante este romance es la explicación que ofreció Solís sobre por qué no se hizo público en su momento. Según el periodista, Cecilia Bolocco tenía un “modus operandi” que evitaba que sus relaciones con personas que no fueran figuras de poder trascendieran en los medios. Esta revelación arroja luz sobre la discreción con la que Bolocco manejaba su vida personal.

“Esas relaciones que no se vinculen con figuras de poder no trascienden y no se publican”, tiró.

Cuáles fueron los romances que Benjamín Vicuña quiso ocultar

Además de su relación con Cecilia Bolocco, Benjamín Vicuña fue vinculado con otras personalidades del espectáculo, aunque estas relaciones no han sido confirmadas.

Después de su ruptura con Pampita y su posterior relación con la China Suárez, surgieron rumores de infidelidad por parte de Vicuña con figuras como Romina Gaetani e Isabel Macedo.

Incluso, se mencionó su supuesta vinculación de Benjamín Vicuña con nombres desconocidos en Chile, como las actrices Javiera Acevedo y Leonor Varela, la conductora Carla Ballero y María José Campos.