Cuánto cuesta viajar al Mundial de Qatar 2022: precios de pasajes y estadía

Con la clasificación de la Argentina a la Copa del Mundo, se disparó el interés por ir volar al país árabe para alentar a la Selección. Las agencias de turismo registran hasta un 300% más de consultas para este destino. Los valores de los aéreos, el alojamiento y las entradas para los partidos

Falta más de un año para la Copa Mundial de Fútbol 2022 y los argentinos ya sueñan con alentar a la selección en Qatar, tras la clasificación del equipo albiceleste el martes a la noche contra el conjunto brasileño.

Los fanáticos comienzan a hacer cuentas para armar las valijas rumbo al país árabe. Pero visitar el estado asiático no será nada barato. Solo un tícket aéreo puede salir alrededor de $ 500.000. Las opciones vip, todo incluido, escalan a $ 1,1 millón.

El interés por viajar se evidenció en el aumento de las búsquedas en Google. En las últimas 24 horas, las consultas relacionadas a “Qatar 2022” aumentaron un 3600%. Asimismo, se dispararon un 300% las asociadas a los términos “viajes a Qatar en 2022”, un 190% “cuánto cuesta ir al Mundial de Qatar 2022” y un 180% “Qatar Airways compañía”.

Los pasajes aéreos para las fechas en las que se jugará el Mundial –del 21 de noviembre, cuando se disputará el partido inaugural, al 18 de diciembre del año próximo, cuando tendrá lugar la final- todavía no se encuentran disponibles. Saldrán a la venta en diciembre.Hay que tener en cuenta que actualmente no hay vuelos directos desde la Argentina a Qatar, sino que hay que hacer combinación.

Tampoco están a la venta los tickets para los partidos. Se empezarán a vender en enero o febrero (todavía no está confirmado el mes). Para ese entonces, aún no se conocerá la conformación de los grupos y las fechas de los partidos, que se sortearán en abril.

Sin embargo,por estas horas, las principales agencias de turismo y las plataformas de viajes de venta electrónica registran hasta el triple de demanda habitual para volar a Doha,la capital de Qatar.

Turismocity está trabajando en conjunto con las agencias para armar paquetes en pesos y cuotas. “Aumentó un 300% la demanda desde el martes a la noche. Recibimos muchas consultas cada vez que la Argentina gana un partido importante. Los mundiales, como el de Brasil, suelen ser fechas de muchísimas búsquedas”, dice Julián Gurfinkiel, cofundador de la plataforma.

“Las búsquedas crecieron un 31%. Ya cotizamos grupos de hasta 40 personas para viajar durante la primera fase”, sostiene Érika Schamis, Director Non Air Product & Media CVC Argentina, el grupo dueño de Almundo, Avantrip y Biblos.

Las entradas a los partidos aún no están en venta

PASAJES AÉREOS Y ALOJAMIENTO

Para las semanas previas en las que se jugará el Mundial, hoy se consiguen vuelos con escala desde $ 260.000 (u$s 1400, teniendo en cuenta la cotización actual del dólar turista), con el Impuesto País y la Percepción RG4815 incluidos. Para los días de la World Cup, en el sector estiman que los importes treparán a $ 348.000 (u$s 2000) y llegarán hasta $ 500.000 (u$s 2880)por la fiebre mundialista. Se espera que en las próximas semanas los valores se disparen, a medida que se acerca la fecha.

“Los pasajes salen a la venta con 11 meses de antelación, por lo que todavía hay que esperar para saber los precios. El promedio anual ronda en $ 260.000 pesos”, comenta Gurfinkiel.

Doha es el 11° destino en el ranking internacional en Almundo. En los últimos 10 días, ni siquiera aparecía en el top-20. A la fecha, en esta agencia, los precios de los vuelos a partir de octubre 2022 arrancan en $ 268.177para volar con Air Canadá y British Airways con escala.

Los hoteles más baratos salen u$s 50 la noche

Para economizar, los especialistas recomiendan volar a un país vecino o a Europa y de ahí a Doha, comprando los tramos por separado. Desde América latina, la forma más sencilla de llegar es haciendo escala en San Pablo (Brasil).

En cuanto al hospedaje, Qatar es unos de los países donde más hoteles de lujo hay, pero también existen alojamientos para presupuestos acotados, ubicados en zonas menos céntricas. Los más baratos parten desde $ 8700 (u$s 50) la noche para dos personas, con camas individuales y limpieza diaria. Un hotel tres estrellas cuesta alrededor de $ 17.400 (u$s 100) la noche en base doble. Los resorts cinco estrellas salen aproximadamente $ 130.500 (u$s 750 con todo incluido) por noche para dos personas. https://b218647cf26d13b6cb32ad6331f2893f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

En el sitio web oficial de Qatar 2022, está la posibilidad de hallar alojamiento por medio de un agente de viaje con cuatro alternativas.

Cabe recordar que si se contrata un alojamiento en el exterior por plataformas digitales como Booking o Airbnb, al precio del hospedaje se tendrá que añadir el recargo del Impuesto País y la Percepción RG4815, por tratarse de servicios extranjeros.

Los turistas podrán alojarse gratis. Las familias cataríes podían inscribirse hasta el 12 de octubre pasado para convertirse en anfitriones, mientras que los fanáticos tendrían plazo hasta el 1° de noviembre para postularse. Los espectadores y los hosts no percibirán dinero a cambio de formar parte de este programa de hospedaje gratuito ‘Host a fan’ y los gastos de comida y traslados correrán por cuenta de los fans.

En el sitio web oficial de Qatar 2022, también está la posibilidad de hallar alojamiento por medio de un agente de viaje con cuatro alternativas: cruceros para recorrer el Golfo Pérsico, hoteles de una a cinco estrellas, departamentos o villas para fanáticos.

HOSPEDAJE DE LA FIFA Y ENTRADAS

Como aún no salieron a la venta las entradas para el Mundial, se puede tomar como referencia los precios de los pases para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Oscilaron entre $ 34.800 (u$s 200) en partidos por la fase de grupos -con excepción del match inaugural, que llegó a valer 95.700 (u$s 550)- y u$s 245 en los octavos de final. En los cuartos, valieron u$s 365 ($ 63.510), treparon a $ 130.500 (u$s 750) en las semis y escalaron a $ 191.400 (u$s 1100) en la final.

La FIFA lanzó un paquete exclusivo, que incluye, además de las entradas, otros servicios y ofertas para viajar. El llamado ‘Paquete de Hospitalidad‘ ya está siendo vendido en el sitio web Hospitality.

El más económico incluye una entrada de partido único, servicio antes y después del partido, estacionamiento, cena estilo callejero y un obsequio conmemorativo.Sale $ 165.300 (u$s 950). En cambio, la opción más cara de todas es la ‘Salon Pearl’, que cuesta $ 861.300 (u$s 4950). En la ronda final, donde también se encuentran las semifinales, el paquete para el duelo del tercer puesto y la definición cuestan $ 1,1 millón (u$s 6700). Para el máximo partido, tiene un precio final de u$s 34.300.

TRANSPORTE Y COMIDAS

Qatar cuenta con un servicio de transporte ampliamente conectado. El metro de la capital qatarí, inaugurado en 2019, cubre 75 kilómetros a lo largo de 37 estaciones y recorre las otras ciudades sede del mundial. Todos los estadios están situados en un radio de 60 kilómetros.

El valor del pasaje en metro es de aproximadamente $ 95,7 (u$s 0,55) y se paga con una tarjeta similar a la Sube, a la que se le debe cargar un monto mínimo de $ 478,5 (u$s 2,75). El bus cuesta entre $ 139 (u$s 0,8) y $ 190 (u$s 1,10) dentro de Doha. Los que salen para otras ciudades, trepan a $ 208 (u$s 1,20).

El metro de Doha se inauguró en 2019

La gastronomía típica del país es la comida árabe, aunque al ser un estado con presencia occidental, cuenta con restaurantes con opciones internacionales de todo tipo. Un menú Big Mac de la cadena de comida rápida McDonald’s cuesta $ 1020 (u$s 5,90). En un restaurante promedio, una cena sale alrededor de $ 5220 (u$s 30).

Por Agustina Devincenzi