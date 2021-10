Cuánto cuesta el whisky más caro de Argentina

Lo trajo al país Miguel Angel Reigosa, el creador de la Whisky Malt Argentina y del Museo del Whisky

Calidad, antes que cantidad. Esa es la premisa que siempre aplicó Miguel Ángel Reigosa, creador de la Whisky Malt Argentina y del Museo Nacional del Whisky, que funciona en una elegante casona de Villa Urquiza. Allí, descansan 3250 botellas de las más buscadas, admiradas y caras del mundo y que no tienen nada que envidiarle a las que salen a la venta en algunas de las subastas más exclusivas y por las que algunos coleccionistas pagan valores exorbitantes en el mercado internacional. ¿Cuáles son las más caras de su colección? ¿Cuáles las mas preciadas? ¿Cuál es la que tiene una historia especial?

“Tenemos muchas muy valiosas y muy buscadas en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos colecciones completas de The Macallan, Glent Grant y Highland Park, con estuches de madera que son las 6 que salieron en toda la historia. También hay vasijas especiales y conmemorativas. Para mí, la que más valor tiene es la Royal Salute 62 Guns, que es la que me obsequió la reina Isabel II cuando fui a su cumpleaños en 2010. Me la entregó en mano. No tiene precio, es incalculable”, dice Reigosa.

La botella que le obsequió la reina Isabel II. “Su valor es incalculable, no tiene precio”, dice ReigosaSantiago Cichero/AFV

Entre las que sí tienen precio, Miguel Ángel destaca varias: la Royal Salute 50 años (unos 60 mil dólares) y la colección completa de Elvis Presley que está valuada en 85.000 dólares. “Me la vendió un norteamericano en 2001, en plena crisis económica -cuenta Miguel-. Yo no disponía de la plata por todo eso del corralito, y el tipo se vino hasta Argentina a traérmela. Vendí mi auto, un Toyota casi nuevo en ese momento, para comprarla. No se me podía escapar”, recuerda.

Royal Salute 50 años: su valor de mercado ronda los 60 mil dólaresgentileza

Entre otros tesoros tiene las Dalmore Constellation 1978 y 1979 (43.000 dólares cada una) y la Dalmore Constellation 1983 y 1990 (37.000 dólares por botella). “Hay muy pocas en el mundo, son un series de 150 botellas que no se repusieron más, por eso cotizan tanto. Son carísimas. Yo un poco me dedico a buscar este tipo de botellas. Gracias a Dios tengo contactos en Escocia y otras partes del mundo y me mandan el listado de lo que tiene cada empresa de reserva. Yo sé que si el mercado chino está demandando determinadas botellas, van a desaparecer rápido. Entonces hay que comprarla ya porque no las vuelven a hacer. Una vez que se acabó, se acabó -sostiene-. También tengo botellas carísimas de 1953 de la destilería Glenfarclas (una de mis favoritas) que cotizan 80 mil dólares. Y botellas de Glen Grant de 1954 y 1958 embotelladas por un embotellador independiente que valen muchísimo”.

El Dalmore 1979, una serie limitada que cotiza a 43.000 dólaresarchivo

Otras, como la Concorde, aunque a simple vista no llame la atención por su aparente simpleza, tiene detrás una historia que la hace especial y muy valiosa. “Es la que le regalaron a los pasajeros que hicieron el primer viaje transatlántico en el avión ultrasónico. Se calcula que fueron 140 botellas solas las que se hicieron. Y hoy en el mundo solo hay tres. Una está acá. Me la trajo de regalo un cliente americano del Café de los Incas. Cuando la ven los coleccionistas extranjeros se les caen los pantalones. ‘¿Cómo que ténes la Concorde?’, dicen. No lo pueden creer”, cuenta Miguel, que sostiene que su valor es también incalculable. “Si la saco a subasta tal vez me la pagan 400 o 500 mil dólares. Probablemente el verdadero valor sea de 35 mil dólares, pero al ir a subasta los valores no tienen techo. Parece una botella común, pero la historia que tiene detrás la hace única”.

La botella que le dieron a los pasajeros del vuelo transatlántico Concorde: hay solo 3 en el mundo y una pertenece al Museo del Whisky. Es incalculable su valor

Subastas, inversión, rentabilidad

Hay series de las que se hicieron muy pocas y por eso se paga lo que se paga en algunas subastas. “The Grand Whisky Auction es una de las casas más afamadas en el mundo, constantemente subasta botellas muy buscadas en todos lados y los valores llegan a triplicar el valor real de la botella. ¿La razón? Los compradores que pujan no quieren perder la botella por nada del mundo -explica Miguel mientras saca de las vitrinas del museo las más valiosas de su colección, la segunda más grande del mundo-. En Whisky Malt Argentina, que es la asociación que nos convoca a todos los que amamos el whisky, periódicamente se subastan botellas de para invertir en otras que faltan para poder lograr el objetivo de alcanzar al Museo de Whisky de Edimburgo, que es el que tiene la colección más grande”.

Consciente de que los jóvenes hoy invierten en criptomonedas, Reigosa los anima a que lo hagan en whisky: “Hay botellas que dan, en pocos años, un 100% de ganancia en dólares. Comprar whisky es una de las mejores y más seguras inversiones, tenés rentabilidades realmente muy interesantes”, dice Miguel, que explica que el precio lo determina el añejamiento, el estuche y sobre todo la marca. “Hay algunas que cotizan y otras que no. Hoy la marca que más cotiza para coleccionismo es la Macallan”, sostiene.

El mejor whisky del mundo 2021 es el Glenallachie 10 años; en la tienda del Museo del Whisky se vende a 16.000 pesos la de 12 años

Pero el que está interesado solo en disfrutar en tomar una medida del mejor whisky del mundo también puede hacerlo a través de la tienda de El Museo del Whisky. “El ganador de concurso World Whiskies Awards 2021 fue The Glenallachie 10 años. Este no entra a nuestro país porque la graduación alcohólica supera los 54 grados permitidos en la legislación argentina. Los que sí importamos son los de 12 años (tiene medalla de oro 2020) y el 15 años. Del de 12, que cuesta 16.000 pesos, tenemos algunas botellas. Pero el de 15, que se vendía a 22.000, quebramos stock. Lo del premio hizo que la demanda por estas botellas fuera impresionante. Sin dudas, la gente se deja llevar mucho por estas cosas a la hora de comprar”, concluye Reigosa.

Por Laura Reina