Cuánto cobra un gendarme hoy: los sueldos actualizados por jerarquía en marzo de 2026

Los salarios del personal de Gendarmería Nacional que prestan servicios en todo el país siguen sin modificaciones y dependen del rango dentro de la fuerza

Los gendarmes que presta servicios en todo el país percibe en marzo de 2026 sueldos similares a los del mes anterior, ya que todavía no se dispuso una nueva actualización de haberes.

Hasta el momento, continúa vigente la resolución 944/2025 del Ministerio de Seguridad, que estableció los valores salariales hasta noviembre de 2025. Al no haberse publicado una normativa posterior, los salarios actuales del personal de la Gendarmería Nacional Argentina permanecen sin modificaciones.

De esta manera, los ingresos de los gendarmes dependen del rango dentro de la fuerza y se mantienen con los mismos montos fijados en esa última actualización.

Cuánto cobra un gendarme según la jerarquía, en marzo de 2026

En marzo de 2026, los haberes del personal de Gendarmería Nacional son los siguientes:

Comandante General: $2.635.216

Comandante Mayor: $2.398.955,25

Comandante Principal: $2.153.607,57

Comandante: $1.771.955,58

Segundo Comandante: $1.453.912,27

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficial Mayor: $1.533.000,48

Suboficial Principal: $1.387.330,82

Sargento Ayudante: $1.261.209,85

Sargento Primero: $1.146.554,38

Sargento: $1.042.322,17

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Cuál es el sueldo de los gendarmes con tareas de prevención barrial

El personal que cumple funciones de prevención barrial cuenta con un esquema suplementario específico que se suma a los ingresos habituales. En marzo de 2026 los montos son:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

Requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional

Quienes deseen incorporarse a la fuerza deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la institución:

-Ser argentino nativo o por opción.

-Contar con Documento Nacional de Identidad actualizado.

-Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación.

-Los postulantes menores de edad deben presentarse con padres o tutores.

–Estatura: mujeres entre 1,60 y 1,85 metros y hombres entre 1,66 y 1,95 metros.

-No tener tatuajes visibles en rostro, cuello o cráneo, ni en zonas que puedan verse con el uniforme reglamentario.

Por A.L.-IP