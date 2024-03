Cuando su novio la dejó, un amigo de su ex le hizo una propuesta que la hizo enojar

Una historia de amor donde la música juega un rol fundamental

En el año 2008 Yesica tenía 27 años, era una época donde las aplicaciones de citas todavía no estaban en nuestro radar y las páginas web eran el lugar indicado para conocer gente. Y así resultó que Yesica conoció a Gonzalo y se enamoraron. Como toda pareja consolidada compartían mucho juntos y ella no tardó en unirse al amplio grupo de amigos de su pareja, incluso formó una amistad con varias de las esposas de los amigos de Gonzalo.

Yesica es pastelera y su rutina de todos los lunes era la misma: como tenía franco lo buscaba a Gonzalo por el trabajo. Iban dos años de relación cuando un lunes luego de encontrarse decidieron ir a comer una hamburguesa al famoso local de comidas rápidas, y ahí, sin anestesia, sin esperarlo y en una situación que Yesica recuerda como “horrible”, Gonzalo le rompió el corazón.

A Yesica le rompieron el corazón, pero un amigo de su ex sabía el secreto para sanarlo

“Estaba esperando este momento”, la aparición del amigo desubicado

Las repercusiones en el grupo de amigos no tardaron en llegar, pero Yesica estaba decidida a salir adelante como fuera, tenía que encontrar el modo de afrontar el dolor de un amor que ya no era correspondido. Entre las amistades sobresale en esta historia un amigo en particular, aquel que a Yesica le pareció un desubicado, irrespetuoso y varias cosas más, fue un amigo de su ex que le dijo: “Yo estaba esperando este momento porque tengo el candidato ideal para vos”. De los labios de ellas salieron muchas palabras pero ninguna linda, a su interlocutor no le importó, él confiaba en su propuesta, “Bueno, vos hace el duelo tranqui que cuando estes lista te lo presento”. ¿Es posible que Cupido sea alguien cercano y no nos demos cuenta?

“Estás loco”, le repetía Yesica firme en su respuesta. Pero él cada tanto le escribía por MSN para saber como estaba y para recordar su propuesta. Es importante saber que estamos hablando de la época en el que el gran Gustavo Cerati estaba a punto de lanzar su último álbum, y qué músico mejor para acompañar el duelo de una desdicha: Yesica se metía en el mundo de sus canciones para aliviar su dolor.

La música de Gustavo Cerati, un rol clave

Fue Gustavo Cerati quien, sin saberlo, le dio el empuje a Yesica para salir adelante. Habían pasado 10 meses de derramar lágrimas y fue el lanzamiento del álbum “Fuerza Natural” el que la llevó a decir: “Basta, tengo que dejar de llorar y salir de este pozo”. Prendió la computadora y ¿quién estaba en el MSN? Sí, lo adivinaste.

“Dale, pásame el contacto de tu amigo, lo único que te pido es que no sea tan tonto como el anterior”, escribió sin pensarlo. Y así llegó a su vida la dirección de correo electrónico de Tomás.

Acoyte y Rivadavía

Tomás es un hombre tímido, respetuoso, caballero y que ya sabía todo sobre la vida de Yesica. Pero le llamó la atención que ella tuviera en su foto de perfil la cara tapada con el cd de Gustavo, así que rompió el hielo preguntando acerca de lo que escondía el enigmático rostro de Yesica.

El MSN de ambos nunca funcionó tanto como en aquel momento, escribían sin parar. Entre las charlas que iban y venían encontraron la amable coincidencia de que ambos padres trabajaron y se jubilaron en la misma fábrica. Al hablar Yesica con su padre se enteró de que el tío de Tomas, que también trabajó en la fábrica, era el mejor amigo de su papá. “Coincidencia o no porque él es de Devoto y yo viví toda la vida en Merlo, elegimos creer”, asegura Yesica.

La música de Gustavo Cerati ayudó a Yesica a sanar sus heridas

“Gustavo Cerati y el amigo de mi ex nos unieron”

Todo muy lindo con tanta conversación virtual pero había que dar el siguiente paso de conocerse personalmente. Como Yesica trabajaba en Ramos decidieron encontrarse en la esquina de Acoyte y Rivadavia, una esquina por la que pasaba con frecuencia y que para muchos de los lectores no tendrá gran significado pero que para Yesica y Tomás quedará grabada en su memoria. Fiel a su estilo ella llegó tarde, él ya la esperaba de pie como habían acordado. Se sentaron en el café de la esquina y la charla fluyó con la naturalidad de dos amantes que llevan juntos toda la vida. Pero el flechazo de amor se dio al final del encuentro cuando Tomás la acompañó a la estación de tren y, como no le pasó desapercibida aquella foto de perfil de Yesica, en el momento en que el tren se aproximaba sacó de su bolsillo dos entradas para el show de Gustavo Cerati

“Gustavo y el amigo de mi ex nos unieron”, suele decir Yesica. Ambos coinciden en que en aquel recital del año 2009 cuando Gustavo tocó Puente sintieron que se las estaba cantando únicamente para ellos.

¿El resto de la historia? En el 2012 se fueron a vivir juntos, tuvieron un hijo en el 2016 y un año después se casaron por civil.

Por Señorita Heart-LN