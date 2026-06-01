Cuando la respuesta al problema supera a las ideologías

Por qué, a veces, el costo de la vida ordena la política más que la izquierda o la derecha. El “affordable” de Mamdani como puerta de entrada.

Hay problemáticas históricas, irresueltas, que vuelven difuso el modo en que las ideologías reaccionan. Cuando un problema se vuelve lo suficientemente potente, el voto ciudadano y la respuesta política empiezan a moverse en la misma dirección, casi sin importar el signo ideológico. De hecho, el fenómeno suele ser descripto como una especie de infidelidad a la coherencia que el votante ideológico suelte tener.

En estos tiempos me llama la atención una palabra que se instaló con fuerza: affordable. La popularizó la campaña de Mamdani en Nueva York. En castellano la traducimos como “asequibilidad”, pero el uso es más coloquial debiera entenderse como la posibilidad de acceder al consumo y a los servicios básicos. Dicho más sencillo: el costo de la vida en la ciudad.

Lo interesante es cómo se responde a eso. Mamdani propuso regular el precio de la comida en los food trucks —porque al trabajador le sale caro comer donde trabaja— y crear mercados populares para abaratar los alimento básicos. Y acá se deja ver un giro que va en contrario de lo que muchos creen: esta no es una agenda exclusivamente de la izquierda. En Río de Janeiro, desde una propuesta de derecha, ya se había desarrollado la idea de los “restaurantes do povo”. Misma respuesta, signo ideológico opuesto.

Porque cuando hay un problema que aprieta, lo que surge es un benchmarking en estado puro: copiar, inspirarse, mirar qué hicieron otros frente a la impotencia de un problema maldito con difícil solución. Y cuando fracasan las respuestas históricas, los niveles de respuesta terminan siendo bastante parecidos, vengan de donde vengan.

Situaciones como las descriptas no son un fenómeno lejano. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentó hace poco un estudio donde 6 de cada 10 personas en Argentina se saltean una comida en el ámbito laboral, precisamente por el costo. El concepto affordable habla de la última campaña en Nueva York, pero también se deja ver en San Pablo, en Buenos Aires, en el mundo entero.

Fuente: https://uca.edu.ar/es/noticias/la-alimentacion-y-comensalidad-en-poblacion-asalariada-de-la-argentina

Acá está la clave para pensar el problema: el voto ideológico de la ciudadanía y la respuesta ideológica de la política suelen coincidir cuando hay insatisfacción histórica o un problema sin resolución. En seguridad, parte de la respuesta se derechizó. En el acceso, en la pobreza, en el costo de la vida, pasa exactamente al revés: se izquierdiza, o al menos se aproxima a propuestas que esperaríamos más típicas de las fuerzas políticas de izquierda.

Es importante que quede algo en claro: las ideologías no se desvanecen. Lo que ocurre es que, circunstancialmente, cuando la problemática se vuelve tan potente, se ve beneficiado el polo que esté más cerca de donde está parada la mayoría de la ciudadanía.

Esto es la otra cara de lo mismo: el problema no borra la brújula ideológica, pero decide hacia qué lado conviene apuntarla.

Por Mario Riorda



