Cuáles son los vuelos confirmados para octubre y las dudas sobre qué pasará con los cupos

A pocos días de que finalice la actual disposición, se espera que el Gobierno publique la nueva Decisión Administrativa oficial y que la ANAC envíe las aprobaciones finales a las empresas aéreas

La semana pasada, el Gobierno anunció a través de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, las nuevas flexibilizaciones de las restricciones por la pandemia. Entre las medidas se anticipó la reapertura de Argentina hacia el mundo.

Desde el lunes pasado, los turistas chilenos y brasileños que deseen venir al país, pueden hacerlo a través de los dos nuevos corredores seguros habilitados: el Paso “Cristo Redentor”, en Mendoza, y el Paso Fronterizo Terrestre “Tancredo Neves”, en Misiones.

Del mismo modo, los funcionarios anticiparon que a partir del 1º de octubre se habilitará el ingreso de extranjeros de países limítrofes, y que a partir del 1º de noviembre se hará lo mismo con viajeros internacionales de todo el mundo. Sin embargo, por el momento nada se sabe sobre cómo será el nuevo cupo de ingreso de personas por día, hasta el 1º de octubre fijado en 2.300 personas.

Al saber de las nuevas flexibilizaciones, las aerolíneas fueron cautas y no afirmaron que todo era positivo. Porque si bien se anunció que a partir del mes que se avecina los turistas de Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Paraguay podrán entrar a la Argentina para realizar turismo, las empresas aéreas no recibieron las aprobaciones y tampoco saben cuántos pasajeros podrán transportar hacia el país.

Según pudo saber Infobae, algunas compañías comenzaron a recibir autorizaciones, aunque aún no han sido aprobadas la gran mayoría. Y, en la misma línea que viene trabajando la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Gobierno, apenas recibieron aprobaciones para la primera quincena de octubre.

No hay confirmación, por caso, de American Airlines, una de la principales aerolíneas que vuelan a EEUU. Esto es lo que se conoce hasta el momento:

Cómo ya es habitual, la aérea de bandera fue la primera en anunciar sus vuelos aprobados no sólo para octubre, sino también para los meses de noviembre y diciembre. Contará con cuatro vuelos semanales hacia Madrid, siete hacia Miami –que aumentarán a 9 en noviembre y diciembre–, dos a Nueva York -que pasarán a ser 3 por semana en noviembre y diciembre.

También contará con dos vuelos semanales a Río de Janeiro –que en noviembre subirán a 3 por semana, mientras que en diciembre a 4– y operará un vuelo diario hacia San Pablo durante octubre, y pasará a operar 2 diarios en noviembre y diciembre.

Hacia Bogotá volará una vez por semana –frecuencia que aumentará a 3 en noviembre y diciembre–, del mismo modo, a Lima también volará una única vez por semana durante octubre, para aumentar a 3 en noviembre y diciembre.

Contará con un vuelo semanal hacia Santa Cruz de la Sierra, esto se mantendrá durante octubre, noviembre y diciembre. Y a Asunción volará una vez por semana en octubre y noviembre, mientras que aumentará a 2 semanales durante diciembre.

En cuanto a los destinos uruguayos, contará con un vuelo semanal hacia Montevideo y otro hacia Punta del Este durante los meses de octubre y noviembre, y con 2 semanales para el último mes del año.

A Santiago de Chile viajará una vez por día desde Buenos Aires, para pasar a hacerlo 2 veces diarias en noviembre y diciembre. Al destino chileno se le suman los vuelos desde “El Plumerillo” en Mendoza, ruta que se mantendrá con un vuelo semanal por lo que resta del 2021.

La novedad es que Aerolíneas Argentinas retomará sus rutas con Punta Cana y Cancún. Con ambos destinos caribeños mantendrá una frecuencia de 3 vuelos semanales a partir de noviembre y durante diciembre.

La aérea estadounidense que conecta Buenos Aires con Houston dijo que entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre contará con vuelos desde Ezeiza hacia esa ciudad los días 3, 6, 8, 10 y 13 de octubre. Mientras que para la ruta inversa, Houston-Ezeiza, tendrá operaciones los días 2, 5, 7, 9, 12 y 14 del próximo mes.

La empresa que conecta Buenos Aires con Atlanta obtuvo únicamente dos vuelos aprobados para la primera quincena de octubre. Los días 5 y 10 del próximo mes volará desde Atlanta hacia Ezeiza, y hará el sentido inverso los días 6 y 13 de octubre.

Una de ellas es Latam Airlines, empresa que recibió autorizaciones para realizar 5 vuelos a San Pablo, 3 vuelos a Lima y 2 vuelos a Santiago de Chile, para la primera quincena del mes de octubre. Los itinerarios, explica la compañía en un comunicado, están sujetos a aprobación final y a una eventual limitación de cantidad de pasajeros.

Entonces, en caso de ser aprobados, sus vuelos operados desde y hacia Ezeiza quedarían así:

– San Pablo-Buenos Aires los días 1, 8 y 10 de octubre, con idénticas fechas para la ruta inversa, Buenos Aires-San Pablo.

– Santiago de Chile-Buenos Aires los días 5 y 12 de octubre, con idénticas fechas de regreso a la capital chilena.

– Lima-Buenos Aires los días 2, 4 y 11 de octubre. Mientras que para la ruta inversa, contará con vuelos el 3, 4 y 11 de octubre.

Latam cuenta con una única ruta operada hacia y desde el Aeroparque metropolitano:

– San Pablo-Buenos Aires los días 3 y 10 de octubre, con idénticas fechas de regreso a la ciudad brasileña.

La empresa aclara en su comunicado que los vuelos no autorizados -y que ya haya vendido- entre el 1º y el 15 de octubre desde y hacia Lima, Santiago de Chile y San Pablo serán cancelados. Además informa que la información estará disponible en su sitio web entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.La situación aerocomercial Argentina mantiene una gran incertidumbre para las empresas aéreas y para los pasajeros. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Copa Airlines

La aerolínea panameña informó que contará con 6 operaciones durante la primera quincena de octubre. Sus vuelos desde Ezeiza hacia Panamá serán los días 4, 6, 8, 11, 12 y 15 de octubre, mientras que para la ruta inversa, Panamá-Ezeiza, los días 3, 5, 7, 10, 11 y 14 de próximo mes.

Dudas

Felipe Baravalle, Director Ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) dijo tras los anuncios que esperan volver a operar con la mayor normalidad posible, es decir “sin cupo de pasajeros diarios, aprobaciones para todos los vuelos de la temporada de verano que se avecina, eliminar la separación de los vuelos con arribo en Ezeiza y no restringir más las frecuencias aéreas de las empresas”.

Las aéreas aseguran que la falta de previsibilidad es uno de sus peores enemigos. Es que los vuelos requieren de una programación anticipada al igual que su comercialización. La situación empuja a las aerolíneas a comercializar sus vuelos hacia y desde la Argentina sin tener la certeza de que vayan a poder operarlos con normalidad. En ocasiones, aciertan con su previsión, y en otras deben cancelar los vuelos y reacomodar a los pasajeros en otros aviones, aunque con el acotado cupo de ingreso diario, a veces esto se les vuelve muy complicado.

“Hoy no tenemos aprobados los vuelos de octubre y en vista de los nuevos anuncios esperamos contar con nuevas decisiones administrativas que sean claras y simplifiquen la operación, para poder darle previsibilidad que tanto requieren las casas matrices para asignar sus aeronaves, tripulaciones y definir su oferta de boletos para la temporada de verano”, dijo Baravalle días atrás a este medio.

Por otra parte, Infobae supo que otras empresas aéreas apenas recibieron las factibilidades horarias por parte de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), pero no han recibido nada de parte de ANAC. Según estas compañías, hasta que el Gobierno nacional no emita la nueva Decisión Administrativa que defina el nuevo cupo de ingreso a partir del 1º de octubre, el ente regulador de la aviación civil del país no emitirá más autorizaciones.

Tanto las compañías como los pasajeros, deberán esperar hasta que el Jefe de Gabinete emita la nueva decisión oficial que defina cómo seguirá la situación aerocomercial del país.