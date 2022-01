Cuáles son los NFT más raros que se vendieron por cifras millonarias

Desde imágenes de piedras hasta una el primer twit de la historia, un repaso de las subastas más insólitas que recaudaron millones de dólares.

Definitivamente el 2021 fue el año de los NFT. Así como se generaron colecciones de arte míticas, también se hicieron subastas millonarias con objetos bastantes curiosos. Este mercado que movió u$s41.000 millones aún tiene mucho que explorar. Ámbito repasó algunas de las ventas más llamativas que sucedieron los últimos tiempos.

EtherRock es un juego que funciona en la red de Ethereum. En diciembre de 2017 se produjeron 100 imágenes de rocas a través de un contrato inteligente. En los primeros tres años, se vendieron solo 30 de ellas.

En las primeras semanas de agosto de 2021, Gary Vaynerchuk tuiteó sobre EtherRock lo que hizo disparar su precio. La roca más barata se conseguía a u$s300.000.

Entre finales de agosto y principios de septiembre del año pasado se vendieron 3 Etherrocks por u$s2.268.832 u$s2.607.584 y u$s2.872.733. El precio más alto hasta la fecha fue de u$s3.765.26 registrado en octubre de 2021.

El artista digital Beeple creó un NFT llamado Crossroad en el que se ve a un Donald Trump tirado en un parque con un montón de frases escritas en su cuerpo desnudo.

La obra de arte fue diseñada para modificarse en el caso de que el empresario hubiera ganado las elecciones presidenciales en 2020. En este caso hubiese aparecido con una corona y caminando a través de las llamas.

La venta se concretó por u$s6,66 millones. Sucedió cuatro meses después de la adquisición original. Nifty Gateway, coleccionista de arte digital, ofició la transacción entre un usuario de twitter y un comprador anónimo.

CROSSROAD

By @beeple

The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw

— Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021