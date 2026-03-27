Cuáles son los gremialistas que fogonean la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027

Ante la falta de liderazgos en la oposición, un sector del sindicalismo ve en la figura del pastor evangelista y conductor de TV un “líder que no divida”

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La pregunta puede trasladarse a la Argentina: ¿Qué fue primero, el declive de los partidos políticos o la crisis de liderazgos? La respuesta no es sencilla, pero se puede sintetizar con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada o la aparición de figuras como el pastor evangélico Dante Gebel.

El espacio “Consolidación Argentina” impulsa la candidatura presidencial del titular de la fundación River Arena, quien todavía no dijo ni sí, ni no, ni blanco ni negro. El otro interrogante es si 2027 nos deparará una renovación de actores o volverán las caras de siempre.

Mientras tanto, “Consolidación Argentina” continúa trabajando en la candidatura de Gebel. Si bien la agrupación cuenta con la activa participación de dirigentes del peronismo, radicalismo, ex PRO y libertarios desencantados, la llamada “pata sindical” parece ser la base de sustentación en cuanto a la logística y estrategia.

Solo así se puede entender el despliegue de campaña durante el verano, con pintadas callejeras por todo el conurbano bonaerense, mientras que en la costa atlántica los aviones atravesaron las playas con la sencilla consigna “Dante Gebel, Consolidación Argentina”. El cierre de esta primera etapa fue el acto en el microestadio de Lanús, que contó con unos 4.000 participantes.

Los gremialistas que pelean por Dante Gebel para 2027

Esa mesa gremial a la que hacemos referencia está encabezada por el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y dirigente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Pablo Brey, y el titular del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), José Minaberrigaray.

A ellos hay que sumarle al Metrodelegado Néstor Segovia y a Emiliano Gallo, dirigente en ascenso en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ya que en la renovación de la conducción del gremio se erigió como secretario de Organización a nivel nacional.

También participan de los encuentros Mariano Vilar (conductores navales, SICONARA); Javier López (apuntadores marítimos, SEAMARA); Metrodelegados) y Eduardo Cabello, diputado provincial y referente de la CGT San Juan, quien en el acto en Lanús manifestó su anhelo de construir “una Argentina libre, sana, digna y con valores”, y sostuvo: “Debemos interpretar los sueños de cada familia que cada mañana se levanta y no le alcanza para vivir”.

La campaña por “un líder que no divida” comenzó en San Luis

Consolidación Argentina cerró 2025 con un encuentro en el Club de Pescadores, donde llegaron varios sindicalistas, entre ellos uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) Cristian Jerónimo. ¿Se trató de un apoyo explícito? Las fuentes consultadas por iProfesional señalaron que “muchos dirigentes van a ver de qué se trata, hay pares que invitan y forma parte del protocolo asistir”.

En los últimos días, Jerónimo insistió en la unidad del peronismo y hasta en la marcha por el Día de la Memoria se sacó una foto con Máximo Kirchner. Los voceros agregaron: “Hay que ampliar la base del peronismo”.

Así como asistió el integrante del triunviro cegetista, también participaron enviados de otras organizaciones gremiales que no forman parte de la candidatura de Gebel, pero que están atentos a los movimientos políticos, sobre todo del peronismo. En los dos shows que realizó en esta capital con “PresiDante”, Brey se encargó personalmente de invitar a dirigentes de las distintas tribus gremiales. Miembros del consejo directivo de la CGT, de la CATT y del Barrionuevismo dijeron presente, dejando la puerta abierta para nuevas convocatorias.

En las provincias, en tanto, aparece la figura de Carlos D’Alessandro, ex diputado nacional por La Libertad Avanza -desencantado con la gestión de Javier Milei-, quien decidió sumarse al armado nacional que impulsa la candidatura presidencial de Gebel. D’Alessandro fue también dirigente gremial y actualmente es legislador provincial por San Luis, donde ya comenzó a hacer campaña, “aportando músculo político, volumen territorial y capacidad de articulación”, indicaron desde el búnker del pastor evangélico.

Desde el entorno del diputado provincial no descartan una participación activa en el diseño del armado nacional, con foco en la construcción territorial, la articulación con sectores productivos y el desarrollo de una narrativa política que conecte con el clima social actual.

Exfuncionarios y deportistas se suman a la campaña

Consultado sobre el por qué de esta candidatura, Brey subrayó que el país necesita “un liderazgo que no divida, que no enfrente y que no profundice las grietas que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo como sociedad” y reveló que “cada vez más argentinos empiezan a ver en Gebel una voz distinta, una voz que pone en el centro a la persona, a la familia, al trabajo y sobre todo a la patria”.

En tanto, Minaberrigaray advirtió sobre el impacto que la crisis económica tiene sobre los trabajadores y llamó a construir un proceso de unidad nacional que permita revertir el deterioro social. Declaró que “hoy más que nunca tenemos que buscar el camino de la unidad y crecer entre todos” y planteó la necesidad de generar consensos amplios entre los distintos sectores del país. El dirigente textil destacó que “ya no estamos en medio de una grieta. Estamos en una zanja enorme que se está tragando a jubilados, docentes, trabajadores, estudiantes e industrias enteras”.

En el cónclave de Lanús, comenzaron a trabajar las mesas promotoras provinciales y regionales con el propósito de fortalecer la organización territorial, un punto donde la dirigencia gremial tiene experiencia por su estructura nacional y capacidad de movilización.

Pero el sindicalismo no está solo. La figura de Gebel permitió sumar al exfutbolista y director técnico Walter Erviti, la exministra de Trabajo, Graciela Camaño, el diputado porteño Eugenio Casielles, el secretario de Culto de la Provincia de Córdoba, Mariano Almada (¿se viene el respaldo del gobernador de Córdoba, Llaryora?) el empresario textil pyme Pedro Bergaglio, la fundadora y presidenta de la Fundación For Childrens, Flavia Martínez y el campeón mundial de kickboxing, Cristian Bosch, entre otros.

Por Alejandro Di Biasi – IP