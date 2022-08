¿Cuál es la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Ángel de Brito reveló que Wanda le confirmó su separación y que ya habló con Ana Rosenfeld sobre el divorcio. Mirá el video.

El conductor de LAM dio a conocer parte de la charla privada que tuvo con Nara sobre su ruptura con Mauro Icardi.

Si bien se filtró un audio que confirmaría que Wanda Nara y Mauro Icardi estarían a un paso del divorcio, ninguno de los protagonistas de esta historia dio detalles de su presente sentimental. Sin embargo, Ángel de Brito reveló que la empresaria le despejó todas las dudas sobre este tema.

“Yo hablé con Wanda, no por teléfono; hablé por mensajito. Ahora, está grabando promociones para Telefe”, comenzó diciendo el conductor de LAM, frente al resto de las angelitas quienes también debatieron sobre esta cuestión.

Además, De Brito reconoció que tuvo un intercambio con la hermana de Zaira Nara sobre la denuncia que habría hecho una de sus empleadas por falta de pago: “Ayer cuando le envío el primer audio de su empleada, el que tenía que ver con los pasajes, me empezó a mandar algunas cuestiones. Me dijo ‘no muestres nada, pero te mando esto para que veas cómo es’. Ella estaba segura de que no había hecho las cosas mal”.

“Y después le mando el audio que se filtró sobre su divorcio. Y ahí me dijo ‘ah, bueno. Ya te contó todo, ya está’… admitiéndome la separación y el divorcio. A ver, divorcio todavía no concretado. Sí lo charló con su abogada, Ana Rosenfeld, pero Wanda me admitió a mí el divorcio”, agregó, contundente.

Por último, después de que el presentador expresara que también le llegó de “muy buena” fuente que la historia de amor de Wanda e Icardi habría llegado a su final, De Brito, cerró: “Ahora, Wanda no tiene ganas de hablar puntualmente del tema”.