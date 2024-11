¿Cuál es el plan de Victoria Villarruel tras las descalificaciones de Milei?

La descalificación del presidente Javier Milei causó conmoción en su entorno, donde admiten que hay poco diálogo y dejarán pasar el tiempo

La inesperada descalificación del presidente Javier Milei a su propia vicepresidenta Victoria Villarruel causó revuelo y conmoción en el entorno de la presidenta del Senado, que no tiene previsto romper con La Libertad Avanza (LLA) ni conformar una linea interna, ni armar una alianza de centro derecha con el expulsado senador Francisco Paoltroni, aunque la realidad es dinámica y sus allegados dicen que todo esto es “por el momento”.

“Por ahora la vicepresidenta no tiene previsto hacer ninguna declaración”, señaló a iProfesional una alta fuente del Senado que compartió las últimas horas con ella.

“Las declaraciones cayeron como una bomba y tal vez ella piense hacer una linea interna en LLA”, señalaron en su entorno a media tarde de este jueves. Pero cuando caía la noche sus máximos colaboradores descartaron la alternativa.

“Por el momento, no haremos nada de eso”, señalaron altas fuentes de la presidencia del Senado a iProfesional. Sin embargo, admitieron que no existe un diálogo previsto entre Milei y Villarruel sobre este nuevo conflicto y que entre ambos “existe poco diálogo”. En realidad, se cortó hace mucho. “No hay diálogo previsto tampoco”, señalaron.

Tras las crítica de Javier Milei, Victoria Villarruel convocó a Guillermo Francos para el miércoles

Sin embargo, para seguir con sus actividades institucionales la vicepresidenta y presidenta del Senado lanzó ayer una comunicación interna a todos los senadores parea convocarlos el miércoles 27 de noviembre próximo a las 10 al informe del jefe del Gabinete, Guillermo Francos.

Fuentes del Gobierno y de La Libertad Avanza confirmaron a iProfesional que “la relacion entre Milei y Villarruel ya está detonada y que el gobierno está virtualmente fracturado”. ¿Por qué reaccionó Milei así cuando el periodisdta oficialista Esteban Trebucq le preguntó por Victoria Villarruel?, se preguntaban muchos en el entorno de la vicepresidenta.

El Presidente dijo este miércoles en el canal LN+ que “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, tampoco participa de las reuniones de gabinete, ella decidió no participar, hace mucho tiempo”. Sobre si hay diálogo entre ambos, dijo: “Lo que se necesita institucionalmente cumplir con nuestros roles, en su visión sobre muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la política y nosotros llamamos ‘la casta’”.

¿Por qué Javier Milei descalificó a Victoria Villarruel?

Una explicación que dieron en LLA para esta reacción presidencial es que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están altamente preocupados porque el Senado pueda reunir la mayoría necesaria para rechazar el DNU 864, que le permite al Poder Ejecutivo canjear la deuda pública sin la intervención del Congreso y sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera.

Dicen que hubo un diálogo muy subido de tono entre Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque el ministro estaba desesperado con la posibilidad de que el Congreso invalide el DNU.

“Menem le dijo que en Diputados podía manejar el tema con la negociación con los gobernadores, pero que el Senado es mucho más incierto, porque existe una masa crítica de 33 votos del peronismo kirchnerista que no responde a esa lógica y que no confían en Villarruel por la buena relación que tiene con el peronismo”, señalaron fuentes de LLA.

En los últimos tiempos, Villarruel tuvo gestos hacia el peronismo de derecha, como por ejemplo descubrir un busto en el Senado de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”, algo que fue abiertamente criticado por Milei que vinculó a ese gobierno de los 70 con la conformación de la Triple AAA y con el “Rodrigazo”.

También Villarruel hizo duras declaraciones sobre el acuerdo de la ex canciller Diana Mondino, avalada por Milei, para que Gran Bretaña pueda reanudar los vuelos entre el aeropuerto de San Pablo, Brasil, y las Islas Malvinas. “No nos tomen por tontos, primero la Patria”, dijo Villarruel.

Previamente, Villarruel había provocado un cortocircuito con el gobierno francés de Emmanuel Macron cuando calificó de “colonialista” a Francia al defender a los jugadores de la selección argentina que cantaron un estribillo en redes sociales en contra de los jugadores de la selección de Francia con contenidos discriminadores y racistas. En ese momento, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acudió a la embajada de Francia para recomponer el entuerto.

Las crítias a Ariel Lijo, un punto de inflexión en la relación de Javier Milei con Victoria Villarruel

Pero las principales rupturas de Villarrel obedecieron a sus críticas contra el juez federal Ariel Lijo y el rechazo a su pliego como juez de la Corte Suprema, que impulsan Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. También había calificado al Presidente como “jamoncito” del sándwich en las disputas entre ella y Karina Milei.

Además, Villarruel tiene una agenda propia con permanentes visitas a provincias y gobernadores, en tanto que causó un profundo malestar en el “Triángulo de Hierro” su reciente viaje a España, con agenda política en la embajada en Madrid sin informar a la Casa Rosada, su visita a Isabel Perón en su residencia madrileña, y su posterior visita al papa Francisco, luego de las críticas del Santo Padre a Milei.

El Presidente iba a explotar en cuestión de tiempo.La ruptura de hecho entre Milei y Villarruel se produjo días despues de que el fundador de LLA en 2021, el legislador Eugenio Casielles, anunció su fractura con los libertarios en la Legislatura porteña y fundó otro partido, “Transformación”.

El rol de Francisco Paoltroni en la polémica

También se produjo en momentos en que el senador Francisco Paoltroni, ex libertario y ahora jefe del monobloque de Libertad, Trabajo y Progreso, anunció que conformará una confederación de partidos que luchen por “las ideas de la libertad” pero sin los desvíos institucionales y económicos de Milei, como el impulso a Lijo y el ajuste a la clase media.

Paoltroni piensa en una alianza de centroderecha donde convocará a fundar un “MiniRigi” para las Pymes e industrias que se equipare al RIGI, Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que impulsó Milei para negocios e inversiones en el país de más de 200 millones de dólares.

Paotroni va a militar esa iniciativa con los senadores del peronismo y de otros partidos. Mientras tanto, especula con que en el final del camino podrá conformar una alianza con Villarruel y dirigentes de otros espacios de centro, como la abogada María Eugenia Talerico, que en realidad está en vías de conformar un frente con Alvaro de Lamadrid y otros dirigentes provenientes del PRO y descontentos con Milei.

Victoria Villarruel, ¿sorprendida por las declaraciones del Presidente?

Un senador que habló con Villarruel en la tarde de este jueves señaló a iProfesional que la notó “sorprendida porque no tuvo ningún inconveniente ni con el Presidente ni con nadie de su entorno, la última vez que lo vio fue en un acto de la Policía Federal hace tres semanas”.

El senador agregó que “obviamente estas cosas debilitan al Gobierno en un momento que son todas buenas noticias, él había estado en G20 y todos los indicadores económicos dan bien. Pero por lo que me dijo va a estar tranquila y no creo que vaya a hacer alguna declaración”.

Otras fuentes en el Gobierno aseguraron que Milei no tiene el mejor humor por estas horas, porque no sólo está en peligro del rechazo al DNU 864 en el Congreso sino porque su diálogo con la directora gerente del FMI, Kristalina Giorgieva, no fue del todo positivo en términos concretos.

“Giorgieva le dijo a Milei que están en condiciones de negociar un nuevo programa pero que no tiene indicación de la nueva administración de Donald Trump para analizar un desembolso en efectivo de fondos frescos para ayudarlo a salir del cepo”, dijo una fuente libertaria a iProfesional. Esta fue la peor noticia de la cumbre del G-20 aunque la Casa Rosada no la difundió por canales oficiales.

Javier Milei, furioso con los gobernadores

Por otro lado, Milei está que trina con los gobernadores y los diputados de la oposición dialoguista que no aceptarán sancionar la Ley de Presupuesto 2025 tal como fue enviada por Caputo al Congreso. Esto genera la perspectiva de que no habrá presupuesto nuevo y que deberá gobernar con prórroga del de 2023 porque el próximo 30 de noviembre finalizará el período de sesiones ordinarias del Congreso.

“Se terminó el plazo parlamentario para dictaminar el Presupuesto y todavía la Casa Rosada no les contestó a los gobernadores si se van a reunir el lunes para negociar reformas en el Presupuesto, modificaciones que Milei no acepta”, señalaron fuentes de LLA.

Los diputados de la oposicion dialoguista hicieron un proyecto que contemplaba subas de fondos para las provincias, para los jubilados y las universidades a cambio de recortes de gastos en la SIDE, en la Secretaría General de la Presidencia y en las exenciones tributarias de algunos regímenes privilegiados.

Milei ni lo consideró: el plan murió antes de nacer. Es igual de probable que acepte los cambios al Presupuesto a que se reconcilie con Villarruel. Cero probable.Mientras tanto la vicepresidenta reúne a su equipo político para analizar el futuro por seguir, pero no tiene nada en claro.

Quienes conocen la LLA señalan que su principal sostén es un empresario y abogado cordobes Carlos Viramonte, de escasa experiencia política, que se tuvo que ir de la presidencia del Partido Demócrata con varios problemas administrativos en el distrito bonaerense, y que no tiene cuadros como para conformar una línea política. Cerca de Milie le atribuyen una relación con el presidente del PRO, Mauricio Macri, cuya suerte también es incierta porque todos los acuerdos que hace con Milei éste los incumple.

Por Mariano Obarrio – IProfesional