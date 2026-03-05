Cruje la cadena de pagos: más empresas se financian con proveedores y dejan de pagar los impuestos

Según un relevamiento, una de cada tres empresas dejó de pagar la totalidad de los impuestos. Crece el financiamiento con los proveedores

La caída en la producción y en las ventas de las industrias ya empezó a mostrar una de sus facetas más duras, a la hora de hablar de la salud de las compañías.

No sólo se trata de monitorear las decisiones que los empresarios toman en relación a las medidas que toman sobre sus operaciones del día a día, como puede ser la decisión de suspender un turno de trabajo o, en el peor de los casos, de despedir a parte de su fuerza laboral.

Para subsistir en medio de las turbulencias, los dueños de las compañías están decidiendo medidas extremas como dejar de pagar una porción de sus obligaciones impositivas. O financiarse con sus proveedores.

Se trata de decisiones típicas de las épocas traumáticas como la que la industria atraviesa en la actualidad.

Radiografía de las complicaciones

Quizás el dato más alarmante para la salud financiera de las empresas es que el 45,6% de los establecimientos reportó dificultades para afrontar sus pagos, ya sean salarios, proveedores, impuestos y los servicios.

De hecho, un 5,4% de las empresas admite atrasos en absolutamente todos sus compromisos.

Una de cada tres empresas han dejado de cumplir con los pagos de los impuestos. Lo mismo que en el pago total de la cuenta con los proveedores de insumos.

Los datos surgen de la última encuesta realizada en el seno de la Unión Industrial entre 644 compañías, ya sean pymes o de las grandes.

El ranking de la mora

Las complicaciones se concentran principalmente en el pago de impuestos (33,2%) y a proveedores (31,9%). Esto ha derivado en un aumento del endeudamiento y de los costos financieros, que ya afectan la viabilidad del negocio para cuatro de cada diez industriales.

Al desglosar dónde se originan los mayores cuellos de botella financieros, el informe de la central fabril identifica que la presión fiscal y el sostenimiento operativa son los frentes más críticos. Entre las empresas que no pudieron pagar en su totalidad, el ranking de dificultades se compone de la siguiente manera:

Impuestos: El 33,2% de las empresas admite no poder cumplir con el fisco a término.

El 33,2% de las empresas admite no poder cumplir con el fisco a término. Proveedores: Un 31,9% de las firmas tiene deudas pendientes con quienes le suministran insumos y servicios.

Un 31,9% de las firmas tiene deudas pendientes con quienes le suministran insumos y servicios. Compromisos financieros: El 25,0% reporta dificultades para cubrir deudas bancarias o cuotas de créditos.

El 25,0% reporta dificultades para cubrir deudas bancarias o cuotas de créditos. Servicios públicos: Un 16,3% de las industrias presenta mora en el pago de energía, agua o gas.

Un 16,3% de las industrias presenta mora en el pago de energía, agua o gas. Salarios: El 13,1% de los establecimientos ya encuentra obstáculos para abonar las nóminas salariales en tiempo y forma.

El costo de “pedalear”



La falta de liquidez no sólo frena la operación, sino que genera un efecto de bola de nieve financiera que compromete la viabilidad futura de los negocios.

Para el 39,8% de los industriales, la consecuencia inmediata de estos atrasos ha sido el pago de intereses y mayores costos financieros.

Asimismo, el 38,1% de las empresas se ha visto forzado a aumentar su nivel de endeudamiento o a buscar financiamiento desesperado de corto plazo para evitar el colapso.

Este escenario de “vivir de prestado” se suma a un deterioro en la relación con proveedores y empleados, reportado por el 25,5% de los consultados, lo que erosiona el capital social y la confianza dentro de la cadena de valor.

Por Claudio Zlotnik-IP