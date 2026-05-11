Cristina Pérez luego de que Adorni la acusara de traidora: “Me pareció cobarde que ni me mencione”

La periodista reivindicó su independencia ante la causa por el patrimonio del jefe de Gabinete: “Mi lealtad es con el público, no con el funcionario”.

La periodista Cristina Pérez respondió este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que este la señalara como traidora sin nombrarla en una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura. Pérez cuestionó el gesto en sus programas Siempre+ de LN+ y Cristina sin Vueltas de Radio Rivadavia, donde reivindicó su rol periodístico y le devolvió la acusación: “Mucha gente que te votó y creyó también se siente traicionada”.

Todo comenzó la noche del jueves, cuando Adorni habló por primera vez en público desde que el contratista Matías Tabar declaró que le cobró 245.000 dólares en efectivo por la refacción de su casa de Indio Cuá. En ese contexto, el funcionario evitó responder sobre la investigación judicial a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y trasladó el debate al plano personal. “Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo”, dijo, para concluir que eso “indefectiblemente cae en la traición”.

La alusión fue interpretada de forma inmediata como una referencia directa a Pérez, quien venía cubriendo el caso en sus programas. La periodista lo confirmó al día siguiente y salió al cruce. “Anoche, el jefe de Gabinete pareció aludir a mi persona. Aunque no me haya mencionado —y eso me pareció cobarde—, voy a dejar sentadas algunas cuestiones”, señaló.

Pérez recordó que, desde el inicio de la investigación, fue ella misma quien le advirtió a Adorni, en privado y al aire, que debía explicaciones públicas. “Tengo la tranquilidad en el corazón de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público: que tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza.” También aclaró que, desde el primer día, transparentó ante su audiencia la amistad que los unía, forjada durante tres años de trabajo conjunto en Radio Rivadavia. “Avisé. Y el que avisa no traiciona.”

Sobre la cuestión de fondo, la periodista fue enfática: los viajes de Adorni no son noticia por el destino elegido, sino porque la investigación judicial busca establecer el origen del dinero en efectivo con que fueron pagados. “No tiene que ver a dónde se fue ni con quién. Tiene que ver con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar.”

Pérez también rechazó la concepción de lealtad que subyace al planteo del funcionario. “¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir, ser cómplice? No creo en esa lealtad. Creo en la lealtad del que te dice la verdad. Como los buenos amigos te dicen la verdad.”

Al cierre de su editorial, invitó a Adorni a dar una entrevista en su programa de radio o en televisión. “De frente, sin vueltas, honestamente y con todo respeto. Esas son mis formas. Lamento sentir que no fueron las tuyas.”

Fuente: Revista Noticias