Cristina: “Milei tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer”

La expresidenta volvió a utilizar su cuenta de X para cuestionar al mandatario por su plan económico. “Y Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”, sentenció.

La expresidenta Cristina Kirchner, que cumple la prisión domiciliaria por su condena en la causa conocida como Vialidad, volvió a utilizar su cuenta de X para arremeter contra el presidente Javier Milei. Crítica con el modelo económico libertario, lo acusó de tener a medio país sin llegar a fin de mes.

“Che Milei, ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’… Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter ‘presos a todos’… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…”, escribió la exmandataria, en un extenso posteo publicado este sábado.

Apelando al lenguaje del propio presidente, le recordó su admiración por Carlos Bilardo: “Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que RESULTADO MATA RELATO, así que te dejo algunos numeritos que surgen del Balance Cambiario que publicó ayer el BCRA”.

Luego detalló una serie de datos económicos: “En mayo el SECTOR PRIVADO no financiero SE LLEVÓ AL EXTERIOR 3.226 MILLONES DE DÓLARES, récord desde el 2003 y superior al promedio mensual del 2018 y 2019, cuando la deuda que había tomado tu ministro Toto Caputo, en versión macrista, le explotó al gobierno de la derecha mafiosa”.

A esa cifra le sumó el dato de abril: “EL MISMO SECTOR se llevó en el mes de abril la cifra de 5.247 millones de dólares, O SEA… EN 45 DÍAS SE LLEVARON EL 44% DE LOS 12 MIL MILLONES DE DÓLARES QUE TE DIO EL FMI EN ABRIL. Mucho más de lo que yo había dicho el 18J en la Plaza”.

Más adelante, apuntó: “¿SEGUÍS PENSANDO QUE LOS QUE SE LLEVABAN LOS DÓLARES AFUERA ‘ERAN HÉROES CONTRA LA CASTA’?… Mirá que ahora el Presidente sos vos y se la siguen llevando igual”.

Cristina Kirchner criticó el balance comercial y el RIGI

La expresidenta también se refirió al balance comercial acumulado en los primeros seis meses de gobierno libertario: “LOS 25.921 MILLONES DE DÓLARES ACUMULADOS EN LA BALANZA COMERCIAL, entre diciembre del 2023 y mayo 2025, SE FUERON POR LA CANALETA DEL TURISMO EMISIVO (USD 10.476 millones) Y EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA (USD 15.737 millones). Es más… ni siquiera te alcanzaron para cubrir los dos conceptos y quedás en negativo por USD 292 millones. Una catástrofe”.

Y cuestionó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, desde que llegaste a la presidencia, TIENE SALDO NEGATIVO por 1.500 millones de dólares… Tu RIGI, ‘mejor presidente de la historia’, un fracaso”.

CFK también le reprochó su diagnóstico económico: “¿EN SERIO SEGUÍS PENSANDO QUE EL PROBLEMA DE LA ARGENTINA ES SOLO EL SECTOR PÚBLICO? Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares. Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?”.

Sobre el cierre, la exvicepresidenta agregó dos posdatas: “P/D 1: Lo dicho: podrán encerrarme y proscribirme, pero el MODELO ECONÓMICO DE ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURAL, SALARIOS PISADOS Y DÓLAR PLANCHADO, como siempre, va a FRACASAR. Ya lo vivimos”.

Y concluyó: “P/D 2: Y Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida. En fin…”.

Che Milei, “economista experto en crecimiento con y sin dinero”…



Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter “presos a todos”… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…



Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que RESULTADO… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2025