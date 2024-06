Cristina lo cruzó a Milei: “Córtela Presidente con la cantinela de ‘son los kirchneristas’”

“Córtela Presidente con la cantinela de ‘son los kirchneristas’”, le apuntó en su cuenta de X; este domingo, el mandatario nacional acusó a la gestión anterior de querer intimidar a la ministra Sandra Pettovello y que dirigentes de organizaciones sociales asociados a Unión por la Patria “lucraban con el hambre de la gente”

La exvicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei luego de que el Presidente acusara a la gestión anterior por el escándalo con los alimentos no repartidos desde el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. “Otra vez la burra al trigo. Córtela Presidente con la cantinela de ‘son los kirchneristas’”, le apuntó la exfuncionaria en su cuenta de X.

“No, Presidente, aunque resulte una obviedad lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. La responsabilidad de ‘los kirchneristas’ en ese ministerio (en ese entonces denominado Desarrollo Social), fue entre el año 2003 al 2015 y estuvo a cargo de la Dra. Alicia Kirchner”, prosiguió en su descargo.

A última hora de este domingo, en una entrevista radial, Milei acusó al kirchnerismo de querer intimidar y amenazar a Pettovello y querer tirarle “un muerto”. “Son cínicos, psicópatas, gente complicada. Son capaces de cualquier cosa”, dijo entonces el Presidente. Las declaraciones se dan después del escándalo de los alimentos acopiados que, en algunos casos, vencen en julio. Esos galpones fueron allanados por la justicia federal y el caso derivó en la expulsión de Pablo de la Torre, subsecretario de la Niñez.

Otra vez la burra al trigo… Córtela presidente con la cantinela de “son los kirchneristas”. No presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. La responsabilidad de “los… pic.twitter.com/CtXaJfAnMV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 3, 2024

En su posteo, ex compañera de fórmula de Alberto Fernández utilizó un cuadro publicado en un medio en donde defendió la cantidad de planes sociales que había en 2003 y los que quedaron en 2025, bajo su gestión. Y, tal como si le estuviera hablando a Milei, la exvicepresidenta le sugirió al mandatario que mire una nota de LN+ “donde explican cuál fue el Gobierno que comenzó el problema”, y apuntó a Mauricio Macri y su entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

“Así que en lugar de echarle la culpa a los ‘kirchneristas’ revise sus ideas y decisiones acerca de crear un mega Ministerio inmanejable y confiárselo a una persona sin experiencia de gestión en las múltiples disciplinas que abarca”, le recomendó Kirchner a Milei. “Teorizar en los canales de televisión es muy fácil, gobernar es otra cosa”, lo criticó.

El libertario había acusado este domingo que “la estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante”. “Es lo que está pasando en Capital Humano. Una ministra, valiente, capaz con todas las agallas para enfrentar a estos delincuentes”, dijo y siguió: “Qué va a esperar de un kirchnerista: que la traten de operar, que la ensucien por los medios. En lugar de decir que es falso, la tratan de ensuciar, de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden, y les puedo asegurar que la intimidación no es solo verbal, están usando metodologías más violentas, son capaces de ir contra todo”.

“Amenazan a las familias de todos los miembros que avanzan en estas denuncias, ya no es solo que los ensucian mediáticamente, esto excede el juego de la política. Había un código que no se pegaba abajo del cinturón. Se han metido con gente que está investigando”, afirmó y aseguró que Pettovello, al igual que el resto de los ministros, no tiene miedo. “Sabemos que no iba a ser fácil. Todos están a la altura de la circunstancias”, dijo y contó que la ministra “jamás me presentó la renuncia”.

El Presidente insistió así contra los dirigentes de organizaciones sociales y referentes asociados a Unión por la Patria: “Lucraban con el hambre de la gente; esto es irritante. Esta gente se armaba kioscos para robar la plata que tenía que ir a los caídos [en la pobreza]; los intermediarios son tránsfugas y delincuentes”. “No descarten que este conjunto de kirchneristas quieran tirar un muerto, porque los kirchneristas son así”, dijo, contundente, Milei.