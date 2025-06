Cristina Kirchner: “Si estoy terminada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”

Luego de confirmar su candidatura para las elecciones legislativas y en medio de las especulaciones por su situación judicial, la expresidenta se puso al frente de su campaña en tierra mesopotámica y lanzó duras críticas a Javier Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó este sábado un acto del Partido Justicialista en Paso de los Libres, Corrientes. En un encendido discurso, respaldó la candidatura del actual intendente Martín “Tincho” Ascúa a la gobernación de la provincia y criticó duramente al gobierno de Javier Milei, la situación judicial que atraviesa y el modelo económico actual.

En un tono combativo, CFK denunció que existe una persecución política en su contra y desafió: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?“. Además, reiteró que la quieren “muerta o presa”, reivindicó su legado como jefa de Estado y apuntó contra las gestiones que la sucedieron, incluyendo la de Alberto Fernández.

También disparó con dureza contra Milei y su proyecto político, al que calificó como “una remake bastante ineficiente” de viejas recetas neoliberales. “Es como el yogurt, tiene vencimiento”, ironizó. Además, cuestionó el endeudamiento y el plan del ministro de economía, Luis Caputo, para conseguir divisas: “No es solo un problema de gestión, el problema es que no hay dólares, y los que están en el colchón no te los van a sacar”.

“Muerta o presa”: Cristina Kirchner habló sobre la causa Vialidad

La expresidenta se refirió a la reapertura del debate judicial en torno a la causa Vialidad y denunció que el objetivo de sus adversarios políticos es verla “presa o muerta”. En ese marco, afirmó: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa”.

Asimismo, ironizó sobre el nivel de exposición mediática que genera su figura y apuntó contra los grandes medios que “sueñan si se la van a llevar en patrullero”. “En el fondo, los que tienen miedo son ellos. Solamente la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera”, afirmó.

En este sentido, recordó que junio es un mes donde se conmemoran los 69 años del fusilamiento en José León Suárez y los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. “Al peronismo siempre lo persiguieron. Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido. A mí me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”. Sin embargo sostuvo que, pese a los ataques, “lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo que tiene una historia en la argentina”.

De esta forma, defendió su reciente decisión de postularse como diputada por la tercera sección electoral bonaerense: “Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve y donde más pueda ayudar a construir una organización política que devuelva un poco de felicidad y bienestar”. Y disparó al interior del movimiento: “Esto no está para proyectos individuales ni para genios y salvadores, sino para gente que cree en lo colectivo”.

CFK apuntó contra el proyecto económico de Javier Milei: “Tiene vencimiento”

Durante su discurso, Cristina Kirchner lanzó críticas directas contra Milei y su política económica. “Este proyecto político que no tiene plan económico es una remake bastante ineficiente de la tablita de Martínez de Hoz, de la convertibilidad de Cavallo. Es como el yogurt, tiene vencimiento”, lanzó entre aplausos.

También cuestionó el plan del ministro Luis Caputo para captar dólares del colchón: “¿Cómo van a hacer con el nivel de endeudamiento si no se cambia el modelo?. No es solamente un problema de gestión, él dice que ‘no hay plata’. Tu problema es que no hay dólares y los que están en el colchón no te los van a sacar”.

En este sentido, señaló que el oficialismo es “muy ineficiente en la gestión del Estado”. Y agregó: “No se hace un país cerrando el CONICET, ni diciéndole a los médicos que se dediquen a otra cosa porque van a ganar poco, ni cerrando el Hospital Garrahan. Así no se hace un país”.

Además, la ex vicepresidenta cargó contra el Congreso, los escándalos en torno a las legisladoras Juliana Santillán y Lilia Lemoine, y el actual nivel del debate: “Nunca vi, en toda mi vida como legisladora provincial o nacional, semejante nivel de brutez e ignorancia como se escucha a diario ante las cámaras”.

Cristina Kirchner en Corrientes para apoyar la candidatura de Martín Ascúa

La líder del peronismo se mostró este sábado en Paso de los Libres para respaldar a Martín Ascúa, actual intendente de la localidad y precandidato a gobernador de Corrientes. Subió al escenario junto al dirigente correntino cerca de las 18.20 y, tras un efusivo saludo, fue él quien abrió el acto con un discurso en defensa de CFK y contra el “lawfare”.

Ascúa acusó al presidente Javier Milei de ser “la dictadura” y lanzó un fuerte mensaje: “Si tenés realmente huevos, competí con Cristina en las urnas, que te vamos a meter la motosierra por el culo (sic)”.

La ex vicepresidenta, por su parte, reivindicó el rol de la organización política como herramienta de transformación social. Además, trazó un contraste entre su gestión y la actualidad. “Doce años en los cuales 600 mil correntinos y correntinas tuvieron electricidad y la podían pagar, y les sobraba para comer”, afirmó. Y destacó logros en ciencia, tecnología y educación: “Mandamos satélites al espacio, terminamos Yacyretá y los chicos tenían computadoras en las escuelas”.

También vinculó el caso del niño correntino Loan Peña con la situación social. “Cuando Kirchner puso la AUH eso paró, lo de llevarse a los chicos. No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe”, dijo, y criticó el accionar de las autoridades locales: “Mandaban a hablar con la tía, la prima, el hermano, para ocultar lo inocultable”.

En su repaso histórico, recordó la estatización de YPF y las AFJP, el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el “crecimiento del empleo”: “Lo que nunca me van a perdonar es que logramos los niveles de desempleo más bajos y la participación más alta de los trabajadores en el PBI”. Y sentenció: “No nos van a borrar la memoria”.

CFK también cuestionó las críticas sobre el déficit fiscal y reivindicó el superávit de sus años de gestión. “Tuvimos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Hasta que se cayó el mundo. Algunos se olvidan que además de la crisis con el campo, se cayó Lehman Brothers y nunca más se recuperó el sistema financiero internacional”.

“Doce años y medio donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, vivía en un país mejor. No era Disney, pero sí un país mejor”. En esta línea, cargó contra los gobiernos que la sucedieron: “Vinieron los que decían que eran los honestos y los transparentes. Desde que están ellos, la gente vive cada vez peor”, señaló.

No obstante, también se hizo cargo de las críticas al gobierno del Frente de Todos. “No me voy a hacer la boluda. La esperanza de la gente cuando nos eligió en 2019 desgraciadamente no estuvo a la altura. No es la primera vez en la historia de nuestro partido que alguien llega en nombre de un proyecto colectivo y después lo transforma en un proyecto personal”.

La verdad es que estoy muy feliz de estar acá en Corrientes, tierra de coraje y tierra de valientes. Cuando el coraje y la valentía se hacen propósito estamos frente a la organización y la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear.



Fuente: Perfil