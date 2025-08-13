Cristina Kirchner se niega a pagar el decomiso en la causa Vialidad, mientras se acerca el fin del plazo

Este miércoles a las 9:30 finaliza el plazo para que los condenados en la causa “Vialidad” hagan el aporte de $684 mil millones “en forma solidaria”.

El plazo ordenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que los condenados en la causa “Vialidad” aporten, en forma solidaria, los $684.000 millones en concepto de reparación por la defraudación al Estado, vence este miércoles a las 9:30. Cristina Kirchner se negó este martes a pagarlo, argumentando que se trata de bienes que no fueron utilizados para cometer un delito ni financiados gracias a ellos, e incluso anteceden a la causa Vialidad.

La exmandataria le reclamó a Casación que declare la “nulidad absoluta” del cálculo de actualización de decomiso que hizo el tribunal, a horas de que venza el plazo de diez días que se le dio a todos los condenados para depositar dinero en una caja de ahorro abierta para ese propósito, y por el que hasta ahora no recibió ningún pago. “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, argumentó Cristina.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, completó la expresidenta, sentenciada a seis años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos por esta causa.

Para la reparación se abrió una cuenta judicial en el Banco Nación. Si este miércoles los imputados no aportan el dinero, el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deberá avanzar con la ejecución de los bienes embargados hasta cubrir el monto estipulado.

En su resolución, el tribunal explicó que el decomiso de los bienes se da como “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. En la causa “Vialidad” se condenó a Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz por el manejo de obra pública en esa provincia entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó, en diciembre de 2022, a la ex mandataria por el delito de administración fraudulenta a seis años de prisión. La prisión recién se hizo efectiva en junio, tras la ratificación de la sentencia por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que Cristina Fernández de Kirchner cumpla arresto domiciliario en el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El monto

El monto no se divide en partes iguales entre los condenados, sino que deben ponerse de acuerdo entre ellos sobre el valor que devolverá cada uno de ellos porque se considera que de forma “solidaria” deben reparar el daño causado.

El importe de 684 mil millones fue establecido por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y lo actualizaron en base a los 85 mil millones de pesos que había fijado el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.

El perito de parte que presentó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el decomiso debía ser un 6 por ciento de los 684 mil millones, es decir de 42 mil millones de pesos. Para llegar a ese número, aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al monto que estableció la justicia al momento de los hechos. Pero el TOF 2 no hizo lugar a su planteo.

Los bienes

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares), una cuenta comitente y una caja de seguridad en el Banco Galicia como parte de las tenencias de la ex presidenta. También una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz. A su vez, otras cuatro cuentas en la Caja de Valores.

La ex presidenta inició una causa ante el fuero de la Seguridad Social para que se le restituya su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, luego de la decisión del Gobierno de dar de baja ambas asignaciones por la condena en Vialidad.

Su defensa aseguró que la decisión del gobierno de Javier Milei constituye “una vulneración de un derecho alimentario que, además de violentar su derecho humano a la seguridad social, lo hace con su derecho a la subsistencia y, por tanto, al derecho a la vida”. A su vez, la ex mandataria hizo una herencia anticipada a sus hijos Máximo y Florencia. La Justicia podría objetar esto.

El mensaje de la campaña

Este lunes, agrupaciones, organizaciones sociales y sindicatos que integran el frente Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires se reunieron en la sede del Partido Justicialista en la calle Matheu con el objetivo de delinear acciones de campaña de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre y 26 de octubre.

Allí se definió llevar a todo el territorio bonaerense la síntesis de los mensajes de la ex presidenta. Los dirigentes acordaron la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para “concientizar a la población sobre la importancia de ir a votar” para “poder tener una mayoría en el congreso para frenar los embates (del Gobierno) y recuperar los derechos que la mayoría del pueblo argentino está perdiendo”.

Participaron, entre otros dirigentes, la senadora provincial Teresa García y intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, cercanas a Cristina Fernández de Kirchner.







