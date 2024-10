Cristina Kirchner presentó su lista para competir por la presidencia del PJ: todos los nombres

La ex mandataria estará al frente de la agrupación “Primero la Patria”, que ya fue oficializada ante la Junta Electoral. Horas decisivas para definir qué pasara con la candidatura de Ricardo Quintela

Cristina Fernández de Kirchner presentó este viernes la lista con la que competirá por la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

La ex mandataria estará al frente de la agrupación “Primero la Patria”, que ya fue oficializada ante la Junta Electoral.

En la lista, Fernández de Kirchner estará secundada por:

El vicepresidente 1ro., José Mayans (senador formoseño).

La vicepresidenta 2da., Lucía Corpacci (senadora catamarqueña)

El vicepresidente 3ro., Germán Martínez (diputado santafesino)

La vicepresidenta 4ta, Mariel Fernández (intendenta de Moreno)

El vicepresidente 5to, Ricardo Pignanelli (secretario general de SMATA)

A pocas horas de que venza el plazo para presentar las candidaturas, aún resta definir qué hará el riojano Ricardo Quintela, quien aún no confirmó si presentará lista propia o se alineará detrás de CFK, dejando de lado su ambición de liderar el PJ y apostando a la unidad del espacio.

“Este panorama distópico torna imprescindible enderezar al PJ”

Mientras aguarda por la decisión de Quinetela, CFK sigue haciendo campaña. En las últimas horas, advirtió que el panorama “distópico” que plantea el gobierno del presidente Javier Milei “torna imprescindible enderezar y ordenar al PJ”

“Este panorama que vemos todos los días, que nos parece tan distópico, torna imprescindible enderezar y ordenar al peronismo para recuperar un ámbito de discusión y de acción política“, manifestó Fernández de Kirchner en un mensaje grabado que se difundió por la noche durante el acto de La Cámpora en la Federación de Box por el Día de la Lealtad Peronista.

La ex jefa de Estado expresó que el peronismo debe volver a convertirse “en una alternativa de gobierno, para que vuelva a haber esperanza”. “Es lo único que va a mover a la sociedad, la esperanza de que es posible reconstruir una vida que le han destruido”, destacó.

La ex mandataria se refirió al gobierno de Milei como una “verdadera demolición social planificada y ejecutada sin piedad y con mucha crueldad”. “Esta gente no tiene ideología, son teóricos y prácticos de la ´odiología´. Lo podemos ver en cómo se comportan en la calle cuando reprimen; en las asambleas universitarias cuando entran a romperlas con gas pimienta y a agredir; cuando hablan en la televisión y en las redes”, enumeró la ex presidenta.

“Si el macrismo te había desorganizado la vida, estos directamente te la están arruinando: sin medicamentos, sin prepaga, con restricciones alimentarias nunca antes vistas, con tarifas y alquileres impagables y el transporte inaccesible, y el narco adueñándose de los barrios”, argumentó la ex vicepresidenta durante su intervención.