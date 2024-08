Cristina Kirchner: “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”

La expresidenta descartó una cercanía entre la vice y el peronismo, luego de una serie de mensajes que la titular del Senado viene cosechando entre distintos dirigentes del espacio.

En medio de momentos en los que algunos sectores del peronismo parecen enviarle mensajes a Victoria Villarruel y ella tiene una tensa relación con Javier Milei, Cristina Kirchner descartó este lunes una cercanía entre el espacio político y la actual vicepresidenta. En ese sentido, pidió una “pericia psiquiátrica” para todos aquellos que consideran que la titular del Senado “es peronista”.

“Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, publicó la expresidenta en su cuenta de X (antes Twitter). El breve mensaje, que no hace mención a ningún nombre puntual, tuvo lugar luego de una serie de guiños que Villarruel viene cosechando entre distintos dirigentes peronistas, a la par que aumenta su distancia con las ideas y propuestas que plantea Javier Milei.

Por ejemplo, la vicepresidenta tuvo un intercambio amistoso el pasado jueves con el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), José Mayans. En ese sentido, el formoseño cuestionó al jefe de Estado y comentó que es un “jamoncito” comparado con los economistas que tenía detrás, en referencia a una frase que realizó la titular de la Cámara alta en el pasado. El comentario provocó la risa de Villarruel y, al final del tratamiento de la nueva fórmula jubilatoria, el legislador le comentó: “Tenemos que profundizar nuestra amistad, presidenta”.

Consultado a raíz de ese episodio sobre si existía cercanía ideológica entre la vice y el peronismo, Mayans aseguró que “tiene, quizá, visiones más próximas a la nuestra“. “Milei dice que es una persona anti-Estado, mientras que ella es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores”, expresó el senador en diálogo con Modo Fontevecchia.

“Obviamente hicieron una especie de coalición, pero, para mí, por la dicción que ella tiene, Villarruel se aproxima ideológicamente más a nosotros que a Milei, sobre todo en materia de definiciones que hacen a las cuestiones internacionales (…) Con respecto al rol del Estado, nosotros tenemos una visión que creo ella comparte, porque incluso hace poco, cuando recibió un diploma, dijo que está orgullosa de ser la universidad pública. Eso es lo que define ella”, añadió el legislador.

Justamente, el nacionalismo de Villarruel había sido destacado en el pasado por el exfuncionario kirchnerista, Guillermo Moreno. En esa línea, el exsecretario de Comercio durante la gestión de Cristina Kirchner la elogió de forma recurrente e incluso llegó a definirla como “una mujer que se va a destacar en el futuro”.

Una postura similar adoptó Sergio Berni, también funcionario durante el mandato de Cristina Kirchner, quien afirmó en declaraciones radiales: “A Villarruel la quiero en mi equipo porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista, que es de lo que este gobierno tiene una carencia absoluta”.

Sumado a esto, la vicepresidenta construyó vínculos con gobernadores peronistas, tales como el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, que le dieron un trato distintivo en las visitas que realizó a sus provincias, siendo que incluso volvió a viajar allí en los últimos días. Ambos gobernadores tienen buen diálogo con la Casa Rosada y aportaron votos clave para la aprobación de la Ley Bases, aunque también contribuyeron los votos de las últimas derrotas que tuvo el oficialismo en el Congreso.

A pesar de los distintos guiños, desde el kirchnerismo no compartían el mismo trato hacia Villarruel. Por ejemplo, el camporista Mariano Recalde la responsabilizó por el aumento a los senadores: “Es un escándalo que está en todos los medios por su interna con Javier Milei. Esto se resuelve con una firma de ella. Fue una iniciativa de la vicepresidenta de la Nación”. En tanto, Cristina Kirchner había evitado dar una definición sobre la vice, hasta el mensaje de este lunes donde aseguró que no es peronista.

Guillermo Moreno salió al cruce de Cristina Kirchner: “Si niega que una persona pueda ser peronista, está equivocada”

Luego del mensaje de la expresidenta, Moreno salió al cruce y la cuestionó por negar que “una persona pueda ser peronista”, a la par que celebró la idea de que la actual vice tenga cercanía con el espacio. “Cristina está recontra equivocada si ella niega que una persona pueda ser peronista. ¿Por qué no voy a querer peronizar a Villarruel? El peronista tiene que peronizar a todo el mundo”, expresó el exfuncionario en diálogo con Radio 10.

Además, incluyó a Mayans en su “deseo” de que “Villarruel sea peronista”: “Me parece que lo decimos tanto Mayans como yo, que deseamos que Villarruel sea peronista. No tenemos ninguna duda”. Al respecto, Moreno recordó que “siempre” mencionó que la titular del Senado es “una persona del nacionalismo”.

“Hay que discutir si es del nacionalismo de inclusión o exclusión, y vamos a tener todas las conversaciones que tengamos que tener para que sea el nacionalismo de inclusión, significa peronismo. Es un error garrafal pensar que la vicepresidenta no se pueda hacer peronista“, subrayó.

Consultado sobre si Villarruel es peronista, consideró que hay que “conversar con ella”. “Yo solamente la escuché en el debate [vicepresidencial] con [Agustín] Rossi, donde dijo ‘No soy procesista’. Está claro que se identifica con el nacionalismo. Si se identifica con el nacionalismo hay dos y yo prefiero que sea del americano”, explicó.

Y agregó: “Estamos hablando de la construcción de un país. Yo prefiero, si no me pongo de acuerdo con ella, tener de opositor a un nacionalista de exclusión y no a un globalizador. Te doy la derecha incluso. Prefiero que ella sea opositora a un gobierno peronista y no que sea un globalizador progresista, que va a destruir el trabajo de la Argentina, como lo hizo Alberto Fernández”.

Ante la pregunta sobre a quién iba dirigido el mensaje de Cristina, Moreno consideró que podía ser tanto para él como para Mayans, ya que fueron quienes se “atrevieron desde el peronismo” a mostrar cercanía con la vice. “De ninguna manera podés decir ‘Miren, no quiero a esta persona [en el peronismo]’. Si Cristina es doctrinaria, nos encontramos todos. Y esto es lo bueno, deja de ser progresista. El problema de la década perdida es el progresismo”, cerró el exsecretario de Comercio.