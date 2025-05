Cristina Kirchner: “Milei quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola”

En medio del enfrentamiento con el gobernador Axel Kicillof y las peleas mediáticas con el presidente, la exmandataria encabezó un evento organizado por el Instituto Patria, donde cuestionó tanto al libertario como al peronismo.

Cristina Kirchner, expresidenta y titular del Partido Justicialista (PJ), encabezó este domingo 25 de mayo el “Encuentro de la Cultura Popular”, un evento del Instituto Patria que se realizó en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, lindero a Barrio Parque y a la Villa 31, para conmemorar el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

“El 25 de mayo vamos a participar del Encuentro de la Cultura Popular”, señaló la dirigente en sus redes sociales. En un largo rosario de críticas al gobierno de Javier Milei, la exmandataria insistió en que “todo lo que hacen no es nuevo, este modelo ya viene desde la dictadura, ya fracasó y va a volver a fracasar”.

En paralelo, sostuvo que en las elecciones porteñas se vio que “en los barrios populares en los que Milei había ganado en primera vuelta en 2023, ahora perdió”, lo que atribuyó a la “crisis”. “¿Por qué? Porque es el lugar en donde primero impacta la crisis: se termina la changa y no se puede contratar a la niñera ni al jardinero ni nada. Y eso va a seguir. Este modelo le sirve solo al 30% de la población, el otro 70% queda fuera. Pero es progresivo”, precisó.

La verdad qué maravilloso 25 de mayo en este Encuentro de la cultura popular y en un momento muy particular de nuestra historia. Un grupo de enajenados creen que van a poder sustituir la identidad cultural de nuestro pueblo… Estúpidos, no van a poder.



“Por eso se cayó el consumo de manera total. Ahora, debemos repensar por qué el que votó a Milei y ahora está desencantado, no volvió a nosotros, eso debemos repensarlo, por qué paso”, indicó, y fue lapidaria sobre el tono que los libertarios le dan a su “batalla cultural”, considerándolo absurdo: “Son tan chatos. ¿Quién se va a acordar en 20 años de estos mediocres?” se preguntó sobre el elenco libertario.

Asimismo, calificó a la administración de Milei de “desgobierno”. “El desgobierno que hoy está en Casa Rosada quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola”, manifestó, aunque planteó que “eso ya lo hicieron antes en la década del ´90 con el dólar barato de la convertibilidad”.

En sus cuestionamientos a la gestión de Milei, sostuvo que “de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana” en el país. Además, remarcó que “con el RIGI, al tercer año, no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda“. “¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski​ al otro?”, planteó.

También calificó al Pacto de Mayo, firmado el año pasado, como una “bomba de humo” y cuestionó que la batalla cultural que impulsa el mileísmo sea por la “decisión” propia de los ciudadanos en torno a los dólares. “Tus dólares, tu decisión. Un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa?”, ironizó la exmandataria.

Por otro lado, en lo que pareció un mensaje a la interna peronista con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a “dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos” y abandonar las “mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil”. También pidió “replantear el modelo económico” que propone el peronismo “sin prejuicio ni falsos clichés históricos o culturales”.

En esa línea, llamó a hacer autocrítica de los propios errores de su fuerza, a la par que cuestionó la expresión “Estado presente”. “Pareciera que aquellos que apostaron por Javier Milei tampoco quieren volver con nosotros, y tenemos que preguntarnos el por qué”, insistió. “Seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad, tenemos que ver cómo logramos un Estado eficiente“, definió.

Sumado a esto, festejó el “nacimiento de la Patria”, en un evento que incluyó un “emotivo recuerdo de Néstor Kirchner, al cumplirse ese mismo día 22 años de la asunción como presidente, en 2003”. La acompañó la cantante y exfuncionaria Teresa Parodi, entre otras personalidades.

El “Encuentro de la Cultura Popular” se inició cerca del mediodía en el Polo Cultural y Deportivo Saldías (San Pedro de Jujuy 6, Barrio Saldías, Ciudad de Buenos Aires), un rato después de que el presidente Javier Milei encabezara el Tedeum oficial en la Catedral Metropolitana.

Los organizadores difundieron un comunicado antes del evento en donde expresaron sus objetivos: “Proponemos desmontar el relato de la derrota -ese que busca convencernos de que no hay alternativa- y, en simultáneo, proyectar, organizar y construir otra narrativa del porvenir. Sabemos de la dimensión del desafío, así como conocemos la determinación del enemigo; eso nos convoca y nos dispone. En un escenario de ofensiva global neoliberal, necesitamos imaginar una política cultural que trascienda las tácticas de repliegue y resistencia”.

Además, en sus redes sociales, el Instituto Patria difundió los ejes del debate que se abrió este domingo 25 de mayo para toda la comunidad:

“Pensamiento nacional y horizontes de unidad ante el caos y la fragmentación”.

“La cultura viva como potencia transformadora y motor de la organización para la reconstrucción nacional”.

“El derecho de acceso a la cultura y la democratización de la producción cultural”.

“La industria y el trabajo cultural: estrategias para la reindustrialización nacional”.

“Patrimonio, Memoria e Identidad”.

“La comunicación y tecnopolítica”.

“Gestión cultural pública y nueva estatalidad: Hacia un Estado eficiente, participativo y articulado en/con las comunidades”.