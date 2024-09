Cristina Kirchner: “Milei compró cinco diputados radicales para joder a los jubilados”

La expresidenta se presentó en la Universidad Nacional del Oeste, donde recibió un doctorado honoris causa. Filosa contra el libertario, también le pidió a la CGT que deje de hacer “movimientos tácticos” y represente a los trabajadores informales.

La expresidenta Cristina Kirchner se presentó en un acto en Merlo luego de los cruces que, días atrás, mantuvo con el presidente Javier Milei sobre la economía del país. Este viernes, las autoridades de la Universidad Nacional del Oeste le entregaron a la exmandataria un doctorado en honoris causa. Posteriormente, dio una clase magistral titulada “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”.

Al comienzo de su alocución, se refirió a la reciente discusión por el presupuesto universitario, ley que obtuvo votación positiva en la madrugada de este viernes en el Senado pero que Milei aseguró que va a vetar. “Cuando algunos poquitos criticaron a las universidades es porque siempre vieron al país por el espejo retrovisor”, comenzó diciendo.

Posteriormente se refirió al contenido de la charla y sostuvo que “la economía bimonetaria es el problema” del país. Luego de explicar que la moneda tiene tres funciones (unidad de valor, de transacción y de reserva o ahorro), agregó que “en todos los países es única, es la unidad de valor, excepto en Argentina”.

Fue el pie para comenzar una serie de respuestas a Milei, con quien había mantenido distintos cruces en X hace una semana. “Luego de 9 meses de Gobierno se comprobó lo que decíamos y emitimos un nuevo documento que fue el que se publicó la semana pasada sobre la economía bimonetaria y la escasez de dólares”, subrayó.

“Voy a corregir la crítica que me hizo el Presidente: cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre de 2007 teníamos 45.600 mil millones de dólares en el Banco Central, pusimos 6.500 millones de dólares más en el Banco Central, en el marco de dos crisis fundamentales que tuvo mi gobierno. El primero fue durante el debate de la 125 donde casi me pongo el país de sombrero”, confesó luego. Y agregó, en referencia al voto “no positivo” de Julio Cobos que le provocó una derrota política que todavía se recuerda por las retenciones móviles: “El vicepresidente que yo tuve votó en contra después de cuatro meses de corte de ruta, la comparo con la crisis de los carapintadas que tuvo Alfonsín, la que me tocó atravesar se prolongó durante cuatro meses y con un vicepresidente votando en contra. La segunda crisis fue a los tres meses, que fue en el mundo, se cayó el mundo”.

Cristina Kirchner habló de sus gestiones y criticó a Javier Milei

“Las ideas austríacas después de 9 meses chocaron con la realidad argentina”, sentenció Cristina Kirchner en clara alusión a las citas de economistas de esa escuela que el Presidente utiliza como parte de su formación libertaria.

En referencia a la crisis de los bancos en 2008, sostuvo que su Gobierno pudo sobrellevar el problema “no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública, no comprando vacunas, no haciendo escuelas ni hospitales”. “Así cualquiera”, le recriminó a Milei. “Nosotros reestructuramos la deuda y pagando el corralito del 2001, aquel corralito del 2001 lo pagaron los giles de los peronistas, tres cuotas las pagó Néstor Kirchner y las otras cinco las pagó mi administración”, dijo, ante el aplauso de los asistentes al acto.

Y agregó: “De esto se trata gobernar cuando yo le digo al Presidente, no es solamente la macroeconomía”.

Cepo, Macri y más mensajes a Milei: “Basta de engañar a nuestros pibes”

La exmandataria recordó que en 2011 comenzaron a caer las reservas porque YPF no invirtió más en explotación, lo que generó que se empiece a importar energía. “En ese marco se toma la decisión de administrar los dólares de la república argentina. Esta semana salieron notas en La Nación que hablan de levantar el cepo. Macri lo levantó endeudando el país y reventando el país en deuda y volvió a poner el cepo y no a 2500 dólares como habíamos puesto nosotros, a 200 mugrosos dólares que es lo que sigue hasta ahora”, analizó.

También sostuvo que “estamos en un momento donde todos los países de la región están creciendo y nosotros vamos para atrás”. En una de las pocas concesiones que le hizo al Presidente, se refirió al corrimiento de Rodrigo Valdés, el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue apartado por la presión del propio Milei. “Ha conseguido sacar a ese señor Valdés, lo reconozco, pero también sería bueno que no se trata de que le habiliten el tramo de préstamo para pagar deuda porque estaríamos en lo mismo, aprovecharía es ímpetu que tiene para ver si puede lograr tener un esquema de vencimiento que sea compatible con la capacidad de pagos del país y terminar con la sobretasa”, dijo.

El tono de la crítica no amainó. “Siento que si la educación hubiese llegado a la Argentina no estaríamos en esta situación en la que viene un lunático a decir cosas que no existen y no sucedieron”, dijo la exvicepresidenta. Luego pidió: “Basta Milei de engañar a nuestros pibes”.

Cristina Kirchner sobre el dólar y la inflación

Aplaudida en diversos pasajes de su discurso por la militancia, recordó que Milei “dijo que me iba a dar una clase magistral, pero los viernes a la noche se imaginarán que tengo cosas que hacer como para escucharlo a él”. Sin embargo, sostuvo que lo escuchó días después.

Luego destacó: “La inflación desde el 43′ al 76′ es del 38, 7 % anual, en la dictadura cívico militar (76- 83) de 179,4%; desde el 84 al 91, con las dos hiperinflación de Alfonsín, fue de 844%. Esto demuestra donde estalla verdaderamente el problema de la Argentina”, indicó. “También pasa a su caballito de batalla y termina diciendo que el dólar no tiene nada que ver con los precios, que es un alerta temprano, y por qué es un alerta temprano ¡porque es la economía bimonetaria, estúpido!“.

Y se refirió a los últimos datos de inflación: “Ahora que aumentó, habla de un rezago, pero él no tiene un plan de estabilización, no es que hay un rezago de inflación”. La expresidenta sostuvo que en el gobierno actual “aumentaron la AUH y la edad de la Tarjeta alimentar, pero los trabajadores en relación de dependencia perdieron parte de la AUH”.

Fue entonces cuando envió un mensaje a la Confederación de Trabajo: “Esto tiene que demandarlo la CGT que tiene que dejar de hacer movimientos tácticos, la Argentina tiene la tasa de sindicalización alta, pero creció la cantidad de trabajadores informales que no tienen representación”.

Otras frases destacadas de Cristina Kirchner durante su discurso en Merlo​​

“Milei dice que ‘pudimos terminar con los pasivos remunerados’, eso no terminó nada, pero los paso del Central al Tesoro”.

“Él dice que la economía ha empezado a crecer y que los empresarios van a empezar a capital de trabajo y ahí van a empezar a desarmar los pasivos remunerados y voy a seguir sin emitir y va a haber menos inflación, pero una vez que llegamos a ese punto el problema es que puede haber deflación, porque crece la demanda de dinero, pero la cantidad de dinero no y eso puede traer quiebre de empresas”, tras esta cita dice que apunta a la clase media para que “escupan los dólares”.

“Creo que el domingo en la Cámara de Diputados va a hacer otro show, y le pido, aunque respeto su decisión de vida, que fue no tener hijos ni nietos, pero la mayoría de nosotros tenemos hijos o nietos, le pido que deje de usar términos como ‘dejarlos como mandriles’ o ‘niños embaselinados’, en un contexto donde tenemos un niño desaparecido que se presume que fue por trata y dos legisladores acusados de pedofilia. La palabra de un Presidente no pueden tener violencia simbólica o explicita, la palabra de un Presidente tiene que ser sanadora, no violenta”.

El cruce de Cristina Kirchner y Milei en redes sociales

La semana pasada, CFK objetó el plan económico de Milei y defendió la aplicación del “cepo cambiario” por considerar el carácter “bimonetario” de la Argentina, en donde se suele elegir al dólar como moneda de ahorro.

Este documento fue publicado en sus redes sociales oficiales y sostuvo: “Sería conveniente que nuestros economistas encuentren una definición más rigurosa sobre la regulación para la adquisición de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que la de cepo”.

Asimismo, indicó que, en su momento, tuvo que implantar el cepo “por una corrida impulsada desde el sector financiero” y recordó que durante sus dos mandatos “enfrentó” corridas cambiarias “de una persistencia similar a la del alfonsinismo, mayor a las del menemismo, y únicamente superada por la del gobierno de la

Alianza”.

Por otra parte, añadió que este escenario de “tensión financiera” se extendió durante el posterior gobierno de Mauricio Macri e insistió en avalar el cepo cambiario. En tanto, el Presidente cruzó a la exvicepresidenta y la acusó de “no entender mucho” de economía, además de cuestionarle su “desconocimiento” en la materia por haber elegido en su gobierno a “analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico”.

Para finalizar el cruce, Cristina Kirchner le pidió que “largue Twitter” y “se ponga a gestionar el Estado” porque los argentinos “la están pasando muy, pero muy mal”.