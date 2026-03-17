Cristina Kirchner: “Me puedo morir presa, pero en algún momento esto se va a terminar”

La expresidenta fue citada a indagatoria en el marco de la causa que la señala como la jefa de una presunta asociación ilícita. Hizo una exposición, pero rechazó las preguntas.

La expresidenta Cristina Kirchner prestó declaración indagatoria presencial este martes 17 de marzo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7, en el marco de la causa que la señala como la jefa de una presunta asociación ilícita por el caso Cuadernos. La exmandataria no aceptó preguntas y durante su declaración calificó como “un disparate” a la causa Vialidad, por la que cumple condena, y le reclamó coherencia a los jueces.

“Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá”, ironizó en medio de su declaración, en referencia a las coimas por las que se la acusa, tras hacer referencia al caso (Marcelo) D´Alessio y calificar de “mafiosos” a Claudio Bonadio y Carlos Stornelli. También apuntó contra el presidente Javier Milei: “Anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución”.

Poco después de una hora la exmandataria se retiró de Comodoro Py sin responder preguntas y pasó al banquillo de los acusados el exministro de Planificación Julio De Vido, quien tampoco aceptó preguntas y, muy brevemente, señaló: “Rechazo total y categóricamente por falsa e infundada el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y la UFI, que creo que no debería ser parte de este proceso“.

Minuto a minuto de la indagatoria a Cristina Kirchner en Comodoro Py:

Julio De Vido fue llamado a declarar

Luego de que CFK se retirara de la sala de audiencias, el exministro de Planificación Julio De Vido fue llamado al banquillo de los acusados. Antes de comenzar a declarar, le adelantó al Tribunal que no aceptará preguntas.

“Rechazo total y categóricamente por falsa e infundada el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y la UFI, que creo que no debería ser parte de este proceso“, sostuvo.

En su declaración, el exfuncionario también remarcó que le cuesta asistir de forma presencial a los tribunales, dado que es diabético e hipertenso y aseveró: “Estoy preso y enfermo pero preferiría morirme en mi casa”. “No tengo más nada que decir”, cerró luego, se retiró y la audiencia pasó a un cuarto intermedio.

Cristina Kirchner se retiró de Comodoro Py

Poco antes de las 10:10, la expresidenta Cristina Kirchner se retiró del edificio de Comodoro Py luego de haber prestado declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 y tras haberse negado a responder preguntas tanto del Tribunal como de la fiscal general, Fabiana León.

Luego de retirarse, la exmandataria regresó a su domicilio, ubicado en San José 1111 en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. En el lugar fue recibida por un grupo de militantes kirchneristas que se quedaron a esperarla en señal de apoyo.

Cristina Kirchner cerró su declaración y se negó a responder preguntas: “Me puedo morir presa con este sistema judicial”

Para cerrar su declaración en los tribunales federales de Comodoro Py, la expresidenta volvió a criticar al sistema judicial argentino y aseveró: “Me puedo morir presa con este sistema judicial pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”.

“No voy a formar parte de este circo”, advirtió luego y se negó a contestar preguntas. “Me preguntaba el presidente del tribunal si voy a contestar preguntas. Voy a contestar preguntas de este tribunal y de cualquier otro cuando lo llame a Stornelli a que declare sobre alguna de las barbaridades que están comprobadas en expedientes que están en esta misma causa”.

Antes de cerrar, añadió: “Voy a pensar en responder preguntas el día que algún juez cite a Mauricio Macri para hablar de los parques eólicos (…) No hay una sola causa por la deuda del Fondo Monetario, el día que llamen al algún ministro, al ‘Toto’ Caputo… Ese día voy a contestar preguntas, pero hasta ese día no voy a formar parte de este circo“.

“Anunció que voy a seguir presa”: Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei y lo acusó de violar la Constitución

Llegando al final de su declaración, la exmandataria apuntó contra el presidente Javier Milei y, en referencia al discurso del libertario en la inauguración de la asamblea legislativa, señaló: “Javier Milei anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución”.

“El Presidente Milei dijo que iba a seguir presa por Cuadernos y Pacto con Irán. Más violatorio de la manda constitucional no hay desde la época de Rosas, no hay“, insistió en referencia al momento en el que el Jefe de Estado la llamó “chorra” y advirtió: “Va a seguir presa por el caso Cuadernos y por el Pacto con Irán”.

CFK consideró que las declaraciones de Milei se trataba de una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, motivo por el que lo acusó de violar la Constitución Nacional.

Cristina Kirchner le reclamó coherencia a los jueces

“Estoy presa porque decían que administraba todo en favor de Lázaro Báez y ahora dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios. ¿En serio? Tienen derecho a perseguir peo sean más coherentes a la hora de perseguir“, cuestionó la expresidenta en su dura declaración en Comodoro Py.

En una crítica directa a su acusación en la causa Cuadernos, la exmandataria insistió en que “Vialidad es un poroto al lado de esta causa” e intentó desestimar la instrucción del caso, insistiendo en que “se fraguaron pruebas” para realizar las acusaciones.

“El fiscal de esta causa que dice que somos todos delincuentes tenía vínculos con D’Alessio que comandaba una asociación ilícita. (…) No tiene que ver con esta causa pero refleja cómo se usa el cargo poniéndole droga al ex marido de la mujer, eso lo permitió Stornelli. Asqueroso, mafioso”, añadió.

“Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá”, ironizó Cristina Kirchner y habló de las coimas

Durante su declaración en el marco de la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner hizo referencia hacia las acusaciones sobre que se robó “miles de millones” durante su gobierno e ironizó: “Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá”.

“Me dieron vuelta, me allanaron, me rompieron la casa de Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo y cómo viven mis hijos? ¿Qué es eso de que me robé un PBI? Miren, si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá, sobre todo teniendo en cuenta ciertos funcionamientos de la justicia”, cuestionó.

Considerando que en el expediente se le atribuyen 204 hechos de cohecho pasivo (recepción de sobornos), agregó: “Desde el 6 de noviembre me tocó, hasta que me enfermé, escuchar que había recibido 204 hechos de coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, de quién? Además, ¿dónde está esa plata?“.

Cristina Kirchner hizo referencia al caso D´Alessio

En su declaración, la exmandataria habló de un “hecho nuevo” en referencia al caso (Marcelo) D´Alessio, un falso abogado que fue condenado por liderar una red de espionaje ilegal, extorsión y lavado de dinero con conexiones en el poder político, judicial y mediático.

“Recibía órdenes de Stornelli, ya no es que condenan sin pruebas sino que fraguan pruebas para condenar personas. El fiscal Stornelli sigue siendo fiscal federal en este edificio y se comprobó que ese fiscal tiene vínculos con la asociación ilícita del caso D’Alessio”, sostuvo CFK.

Al ampliar su declaración, la exmandataria puso el foco en los 31 imputados colaboradores de la causa y, en un intento de desestimar los testimonios, aseguró que declararon “bajo extorsión” y que fueron obligados a declarar en su contra.

Cristina Kirchner comenzó su declaración hablando del caso Vialidad: “Es un disparate total”

En el inicio de su declaración en la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner hizo referencia al caso Vialidad por el que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario tras recibir una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Es un disparate total”, sostuvo la exfuncionaria y remarcó: “Estoy cumpliendo una condena injusta”.

En una crítica al Poder Judicial, ya vinculada a la causa Cuadernos, agregó: “Jueces que ya no son imparciales, estamos en una causa donde el juez (Claudio) Bonadio y el fiscal (Carlos) Stornelli, son mafiosos, estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales. Ya no estamos ante persecución política”.

“Las cuestiones preliminares del abogado (Carlos) Beraldi y se van a corroborar”, añadió e insistió en que los arrepentidos de la causa fueron “obligados” a declarar en su contra.

Cristina Kirchner se sentó en el banquillo para comenzar la audiencia

Poco antes de las 09:10hs comenzó la audiencia en los tribunales federales de Comodoro Py y a las 09:12 la expresidenta se sentó en el banquillo de los acusados a la espera de comenzar su declaración como una de las principales imputadas en la causa Cuadernos.

Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py para comenzar a declarar en la causa Cuadernos

Tras un breve recorrido, la expresidenta Cristina Kirchner llegó Comodoro Py para prestar declaración en el marco de la causa Cuadernos, donde se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

08.46: Comenzó el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py

Pocos minutos antes de las 9 de la mañana, la expresidenta salió de su domicilio, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, para ser trasladada hacia los tribunales de Comodoro Py en Retiro y presentarse a declarar en el juicio por la causa Cuadernos.

La expresidenta fue escoltada desde el barrio porteño de Constitución hacia Retiro con custodia propia y el Servicio Penitenciario Federal monitoreó el recorrido a través de su tobillera electrónica. Antes de comenzar con el traslado, la exfuncionaria se tomó unos segundos para saludar a la militancia que la esperaba en el lugar.

Oscar Parrilli se sumó a las críticas contra el Gobierno y la Justicia

En línea con las críticas del kirchnerismo ante el avance de la causa por la que hoy declara CFK, el exsenador kirchnerista Oscar Parrilli apuntó contra la citación presencial dirigida hacia la exmandataria, afirmando que se trata de una “puesta en escena”.

“Esta es la decisión del ‘partido judicial’ de tapar el sol con las manos. Todo esto es una puesta en escena para que haya circo porque no hay pan. La sentencia está escrita“, expresó ante la prensa.

Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno y la Justicia previo a la indagatoria de CFK

En la previa a la indagatoria de la expresidenta en Comodoro Py, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y la Justicia.

“El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra Cristina Kirchner. Después de una condena tan injusta como absurda, quieren someterla a otro espectáculo judicial”, lanzó el funcionario a través de su cuenta de X.

En su crítica, el funcionario agregó: “Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del Gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular”.

La militancia acompaña a Cristina Kirchner afuera de su domicilio

A partir de las 9hs de este martes, la expresidenta Cristina Kirchner declara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 en el marco de la causa Cuadernos. En la previa del trasladado de la exfuncionaria a Comodoro Py, militantes de La Cámpora se concentraron frente a su domicilio en señal de respaldo.

Militantes de la organización kirchnerista y miembros de otras agrupaciones políticas y sindicales se acercaron este martes a San José 1111, en Constitución, para acompañar a la exmandataria, quien fue trasladada desde ese lugar hasta Comodoro Py para declarar en el juicio por la causa Cuadernos ante los tribunales federales.

La militancia comenzó a concentrarse durante la mañana de este martes frente al domicilio en el que CFK se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria con una tobillera electrónica como consecuencia de la condena recibida en el marco de la causa Vialidad. La expresidenta fue escoltada desde el barrio de Constitución hasta Retiro por custodia propia y el Servicio Penitenciario Federal monitoreará el recorrido.

Los militantes de las agrupaciones kirchneristas, convocados a las 7, se sumaron a esperar el traslado con banderas, pasacalles y pintadas callejeras a que la expresidenta sea traslada. En este contexto, la concentración ya interrumpe el tránsito vehicular en la esquina de San José y Humberto Primo.

Dirigentes como Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez, ministro de Infraestructura y jefa de Asesores, también se presentaron en el lugar para mostrar su apoyo a CFK, junto al hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner, quien ya estaba en el lugar pocos minutos antes de las 7:30.

Fuente: Perfil