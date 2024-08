Cristina Kirchner declaró en el juicio por el atentado: “La Justicia sigue protegiendo a los autores intelectuales”

La expresidenta acusó al fiscal Diego Luciani de haber contribuido al clima de violencia con el alegato en la causa Vialidad. Pidió investigar la “pata política” del intento de asesinato y lanzó fuertes críticas a los medios.

Frente al Tribunal Oral N°6 de Comodoro Py, la expresidenta respondió preguntas de la querella, la fiscalía y la defensa. Se refirió a la falta de investigación sobre el exdiputado Gerardo Millman y el ultraderechista Hernán Carrol.

Además, ligó el ataque con el alegato del fiscal Diego Luciani.

“Es un juicio a los autores materiales, faltan los intelectuales, los financiadores, el poder judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver a este atentando”, sostuvo.

“Tenemos sentados acá a los autores materiales, no a los ideólogos, no a los financiadores. Esta es una deuda que tiene que saldar con la democracia y con toda la gente que de alguna y otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la sociedad y no refugio de gente que piensa que sirve para matar y estigmatizar”, completó.