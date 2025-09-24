Cristina Kirchner cuestionó el salvataje de Trump a Milei

“Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?”, sostuvo la expresidenta

“¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?…”, escribió, desafiante, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta oficial de X, en referencia al reciente acuerdo al que llegaron el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Es que el gobierno estadounidense, mediante El Tesoro, confirmó que enviará a Argentina u$s20.000 millones a modo de “salvataje”.

Cristina Kirchner, durísima con Javier Milei por su pacto con Donald Trump

En este marco, la dos veces mandataria nacional insistió: “Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES…”.

Y advirtió: “Mirá hermano… te lo digo sinceramente… LA “AYUDA” DE “LAS FUERZAS DEL NORTE” (me parece que “Las del Cielo” están medio cabreras con vos) ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA… Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?”.

En la misma publicación, Fernández de Kirchner ironizó: “Pero lo peor de todo… ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’… es que no solo no te hacés cargo del fracaso de la macro… sino que no te querés notificar que el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos”.

Parte del último tuit que Cristina Kirchner le dedicó a Javier Milei.

Y recordó la dificultad por la que pasan muchos argentinos para llegar a fin de mes. “HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…”, sostuvo al respecto.

Finalmente, trazó una comparación entre la gestión libertaria y la de Mauricio Macri. “El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri (también auspiciado por Trump), nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares”.

“Ahora… las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI… sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo…más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF… el REPO… el oro en Londres… Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo”, añadió.

Y cerró: “¡VIENE SALADO EL PRECIO QUE PAGAN LOS ARGENTINOS POR TENER GOBIERNOS DE DERECHA!”.