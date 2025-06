Cristina Kirchner a la Corte Suprema: “Estar presa es certificado de dignidad”

La expresidenta convocó una cumbre de urgencia ante un posible fallo adverso de la Corte. Allí, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei, lo comparó con el programa de Martínez de Hoz y aprovechó para pegarle a Mauricio Macri. Militantes y dirigentes estuvieron presentes en las inmediaciones.

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó una desafiante frase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el inminente fallo que puede terminar con una condena en su contra por la causa Vialidad. “Cuando los que hicieron megacanjes, endeudaron al país y lo siguen endeudando, los de las autopistas, parques eólicos, siguen por la calle, estar presa es un certificado de dignidad”, aseguró la titular del Partido Justicialista (PJ) este lunes.

Kirchner advirtió que “el Poder Judicial es un partido, es otro PJ. Bastó que anunciáramos, hace una semana, una candidatura para que se destaran los demonios”. A continuación, explicó que el Poder Judicial está “buscando cómo desarmar y desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir”.

Al mismo tiempo, en referencia a una nota del diario Clarín que llevaba como título “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, que aludía a la sentencia de la Corte Suprema en la causa Vialidad, Fernández de Kirchner señaló: “Los mentores de esta sentencia son esos, lo publicaron ellos y lo dijeron ellos”.

La expresidenta además remarcó que es una “fusilada que vive”, en relación al intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, y como analogía de los fusilamientos de los militantes de la resistencia peronista el 9 de junio de 1956 en José León Suarez, retratados en Operación Masacre, de Rodolfo Walsh.

La titular del PJ arribó a la sede nacional de su partido a las 18.42 y esperó a que llegara el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Rodeada de su custodia habitual y vitoreada por una multitud de militantes en las afueras del edificio ubicado en Matheu 130, la expresidenta ingresó al acto, que generó gran expectativa, en medio del eventual fallo por parte del Máximo Tribunal.

Cristina Kirchner: “Soy una fusilada que vive”

Cristina Kirchner se presentó en la histórica sede del Partido Justicialista (PJ) en el marco del acto homenaje a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez. Pero lo que convocó al grueso de dirigentes, sindicalistas, artistas, diputados y senadores en las inmediaciones del edificio es otro motivo: acompañarla en lo que podría ser una tarde clave para un eventual fallo de la justicia en su contra por la causa Vialidad.

La expresidenta se pronunció sobre el atentado que sufrió hace unos años y dijo: “Soy una fusilada que vive realmente y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto de estar viva”. En esta línea, agregó: “Tenemos que ser empáticos y que nos importen los demás en una Argentina a la que la quieren someter a la crueldad”.

Cristina Kirchner: “No somos como la derecha mafiosa que se profuga tres años”

La expresidenta destacó que el peronismo no es como la “derecha mafiosa que se profuga tres años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, vuelven y no solo los excarcelan sino que además los sobreseen”.

“Los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, le guste a quien le guste; en determinados momentos de la historia, cuando determinados personajes caminan libres por la calle, cuando estás en la política, estar adentro es un certificado de dignidad personal y política”, expresó la exmandataria en la sede del PJ.

Cristina Kirchner: “Bastó que el otro día anunciara la candidatura para que se desataran todos los demonios”

La presidenta del PJ hizo referencia a sus dichos en el acto que llevó a cabo en corrientes hace dos días y se refirió a la posibilidad de ser detenida. “Estar presa es un significado de dignidad”, dijo.

“En nombre de la historia que pudimos construir con Néstor, de los anteriores, de los radicales revolucionarios que los hubo, y seguramente debe haber muchos radicales hoy que ven que esto así, como ‘esto no va mas’. Es muy antidemocrático, apuesto a que los hay”, sostuvo.

Cristina Kirchner: “Tienen miedo y descreen que se pueda organizar algo distinto a ellos”

“Este es un Gobierno cachivache. Esto va a fracasar. Seguro piensan que cuando esto finalmente fracase no habrá nada organizado, de manera que puedan digitar qué los sustituya y no ponga en riesgo las ganancias de estos grupos hegemónicos. Telecom con Macri, Telefónica ahora… “, sostuvo.

“Me gustaría verlo al presidente, que se hace tanto el machito mexicano con esto del Garrahan, con los discapacitados… A ver qué hacen ahora que la Justicia decretó y aprobó la adquisición de Telefónica. A ver si pueden desarmar eso”, agregó la expresidenta.

Cristina Kirchner: “Este modelo se agota… Es lo que hizo Martínez de Hoz”

Pasados unos minutos del inicio de su discurso, la exmandataria arremetió directamente contra Milei: “Esto tiene fecha de vencimiento, se termina. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Hoz, la convertibilidad de los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con el dólar barato y esta suerte de estabilidad de precios que en realidad todo el mundo sabe lo que salen las cosas cuando va al supermercado, no hace falta que yo venga a contarlo”.

A su vez, señaló: “Están preparando cómo desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir. La historia demuestra que, más allá de las persecuciones y proscripciones, el pueblo se termina organizando”.

Cristina Kirchner: “La grieta la hicieron los gorilas en este país”

Hacia el final del acto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a la vereda de la sede del PJ para dirigirse directamente a la militancia. Ante la multitud, la líder del peronismo recordó a los militantes homenajeados y al General Juan José Valle, fusilado el 12 de junio por la dictadura autodenominada Revolución Argentina. “La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les pusiera adelante, fusilando todo lo que no fuera lo que ellos pensaban”, expresó y llamó a construir entre “todos los argentinos” otro futuro.

“Todos saben que este modelo es inviable (el de Javier Milei), ya lo intentaron en los 70, cuando eliminaron partidos políticos, sindicatos, 30 mil desaparecidos”, exclamó Fernández de Kirchner. “No hay solución para el país con esta política, por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones no haya alternativa organizada, no haya liderazgo que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil, que requiere patriotismo y coraje para plantearse a los que hay que decirle que no”, afirmó.

“Conmigo han intentado amedrentar a toda la clase política argentina. Había que poner la cabeza de Cristina en la pica para saber cómo les va a los gobiernos que deciden pagarle al FMI, terminar con el negociado de las AFJP”, subrayó y continuó: “Quieren poner en la pica la cabeza de quienes recuperamos YPF“.

Luego, retomó las críticas hacia la gestión actual y advirtió: “El país no se salva con una economía meramente extractivista, no se salva con la minería sin valor agregado o con el petróleo sin valor agregado, eso sólo sirve para pequeños enclaves”. Y problematizó: “¿Qué van a hacer con la Argentina industrial del Gran Buenos Aires donde reside más del 50% de la industria manufacturera?”.

Cristina Kirchner: “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor”

La expresidenta alertó que, ante una eventual condena, la situación económica no va a mejorar. “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor si siguen con esta política”, aseguró la exjefa de Estado.

“Dale, meteme presa. ¿Qué van a hacer?, ¿la gente va a ganar más plata?, ¿le van a aumentar los salarios de los argentinos?, ¿van a financiar las escuelas y los hospitales?, ¿van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el FMI y con los bonistas?”, cuestionó Fernández de Kirchner.

Luego recordó: “Hubo una Argentina industrial, hubo una Argentina de los trabajadores. Hubo una Argentina en la que yo, que soy hija de un colectivero, llegué a presidenta de la Nación. En esa Argentina se podía soñar con el futuro, que tu hija fuera a la universidad y pudiera construirse un porvenir y progresar”.

“Es necesario discutir con todos los argentinos hacia dónde vamos. Nadie puede decirme, mirándome a los ojos, y sin bajar la vista, que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más sin que los argentinos veamos un solo peso”, remarcó.

Además, refutó que haya superávit fiscal a pesar de los anuncios del Gobierno. Por el contrario, afirmó que el endeudamiento continúa y que “no se reparan las rutas, se desfinancias hospitales, se cierra el Conicet, no se construyen más viviendas, no se financia la educación”.

Otro de los oradores en el acto fue Leandro Grosso: “Tenemos que defender a Cristina”

El dirigente peronista dio inicio al acto en la presentación de Cristina Kirchner y llevó a cabo un llamado a la unidad a las distintas vertientes del partido. El diputado nacional por el Movimiento Evita arengó a sus compañeros de militancia: “Tenemos que estar juntos, en las calles y tenemos que defender a Cristina”.

Cómo se llegó a la condena y qué pasaría si el Máximo Tribunal la confirma

En 2022, el Tribunal Oral Federal Nº 2 dictó una condena contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar probado el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante sus gobiernos. El fallo incluyó a otros doce implicados, como Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, entre otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la obra pública.

Más tarde, la Cámara Federal de Casación Penal revisó el caso. En esa instancia se ratificaron las condenas para la mayoría de los acusados, pero se resolvió absolver a algunos, como De Vido y Carlos Kirchner. La situación ahora está en manos de la Corte Suprema, que debe decidir si sostiene o revoca el fallo original. El máximo tribunal ya rechazó la recusación que la exmandataria presentó contra el juez Ricardo Lorenzetti, por lo que nada impide que el análisis avance.

Si la Corte valida la sentencia, el expediente volverá al TOF Nº 2, que deberá ejecutar las penas. En ese caso, se citaría a los condenados a Comodoro Py para notificarles formalmente su situación procesal. Luego se habilita una etapa clave: la presentación de pedidos de morigeración de la pena, como el arresto domiciliario, y la realización de informes socioambientales para evaluar la viabilidad de esos planteos.

Cristina, que ya cumplió los 72 años, cumple con uno de los requisitos básicos para solicitar el cumplimiento domiciliario de la condena. Según la ley 26.472, los mayores de 70 años tienen derecho a ese beneficio, aunque deben cumplirse otros criterios vinculados al riesgo de fuga, antecedentes y condiciones del domicilio.

Existen antecedentes recientes en causas vinculadas a corrupción. Por ejemplo, Fabián Rossi, condenado en la causa “Ruta del Dinero K”, fue llevado a la cárcel de Marcos Paz una vez que la Corte dejó firme su pena, y recién entonces comenzó el proceso para evaluar si podía acceder a un régimen de detención domiciliaria por edad o salud.

En un escenario en que se confirme la condena a la expresidenta, se barajan distintas opciones sobre dónde cumpliría la pena. Una posibilidad es la Alcaidía ubicada en Cavia y Figueroa Alcorta, que suele utilizarse como espacio transitorio para mujeres detenidas por causas federales.

Sin embargo, también se analiza la chance de que solicite el cumplimiento de la pena en su actual residencia de San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde se mudó tras el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022. Otras versiones indican que podría instalarse en una casa del Conurbano Bonaerense o incluso regresar a Santa Cruz.

En paralelo, el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires podría chocar con el calendario judicial. Cristina había manifestado su intención de postularse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, pero los plazos para presentar listas vencen el 19 de julio. Si la Corte se expide antes, una eventual detención podría alterar su estrategia electoral.