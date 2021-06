La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguraron este lunes una obra en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, de la ciudad de La Plata, en el edificio ubicado en las calles 14 entre 65 y 66, cuya inversión en el Pabellón de Salud Mental del hospital pediátrico asciende a $148.605.766.

En mi casa, que éramos mayoría peronistas salvo mi viejo, nunca se nos ocurrió decir: “no me voy a vacunar con la Sabin oral porque no está Perón y no me dejan votar”. pic.twitter.com/AvygmfQZXs

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 14, 2021