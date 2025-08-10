Cristina a Milei: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

En medio de las repercusiones por el discurso del mandatario durante la noche del viernes, la expresidenta lanzó una dura crítica a través de sus redes sociales. “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos que los salarios le ganaron a la inflación”, sostuvo.

En medio de las repercusiones por la cadena nacional que brindó Javier Milei este viernes por la noche, Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura respuesta al presidente a través de sus redes sociales. La exmandataria replicó una de las frases más comentadas del jefe de Estado y le advirtió: “MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA (sic.)”.

El mensaje de la exvicepresidenta llegó después de que Milei advirtiera que”si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante” en defensa de sus políticas fiscales y monetarias. En un extenso texto publicado en X (extwitter), CFK revirtió la frase y cuestionó los datos que el presidente presentó sobre la evolución de los salarios y el consumo de alimentos.

Las críticas de Cristina Kirchner a la cadena de Javier Milei

Este sábado al mediodía, Cristina Kircher se sumó a las reacciones opositoras que cuestionaron los dichos de Milei. En su mensaje escribió: “Tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…? (sic.)”.

En la misma publicación añadió una crítica puntual al manejo monetario del Ejecutivo: “P/D 1: Haceme un favor…Dejá de mentir con la cantinela de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero”, puntualizó la exmandataria con tono irónico. En este sentido, aprovecho para disparar contra el equipo económico del presidente: “¿Quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”.

Para cerrar esa tanda de reproches, la exvicepresidenta reivindicó sus propios discursos institucionales: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025

Las polémicas por la cadena nacional de Javier Milei: “Dejen de mentir”

Durante la cadena nacional de este viernes 8 de agosto, Milei cuestionó las recientes votaciones del Congreso y anticipó medidas para blindar el superávit fiscal. Asimismo, disparó contra los legisladores “quieren quebrar al Gobierno, llevando de nuevo al país al desastre del que venimos” y anunció dos medidas concretas para “proteger las cuentas públicas” y evitar que se reviertan las políticas de ajuste.

La primera medida será prohibir que el Tesoro nacional financie el gasto primario con fondos provenientes del Banco Central. El mandatario adelantó que el lunes firmará una instrucción para formalizar esta restricción, lo que en la práctica bloquea la emisión monetaria para cubrir déficits. “El exceso de dinero en circulación destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos”, explicó, y aseguró que eliminar esta herramienta es clave para evitar repetir los ciclos inflacionarios del pasado.

La segunda medida busca reformar el marco legal con un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal en el Congreso. El mandatario advirtió: “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan“. El proyecto prevé sanciones penales para legisladores y funcionarios que no respeten esta regla de equilibrio fiscal.

Sin embargo, las críticas opositoras no tardaron en llegar. Este sábado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la decisión de “tremendamente border”. Además, aseguró que el discurso fue “un delirio cósmico” y “vergonzoso, penoso”. En su visión, el gobierno “está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión”.

Por su parte, Margarita Stolbizer, diputada del GEN, aseguró: “Quiere penalizar, no respetar el Presupuesto… Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a los ricos y condenar a los pobres, a los jubilados, a los enfermos. Miente, miente y algo quedará“.

Su colega, el legislador Leandro Santoro, también fue contundente: “Si vetás todo no es responsabilidad fiscal es fanatismo ideológico. ¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada combatan la evasión, que tributen más lo más ricos y dejen de financiar la timba financiera”.







