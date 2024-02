Cristian Castro opinó sobre la salud de Luis Miguel

El artista habló sobre la situación de El Sol de México y cuestionó la estructura de sus demandantes giras

Del amor al odio, la relación entre Luis Miguel y Cristian Castro tuvo muchos vaivenes a lo largo de su historia. Sin embargo, el hijo de Verónica Castro siempre mostró su cariño por el Rey Sol a pesar de todas las circunstancias. Así fue como recientemente, el cantante de ‘Por amarte así’ mostró su preocupación por la salud de su compatriota y reveló un polémico detalle de sus últimas presentaciones en vivo.

“Siento que está trabajando mucho, yo quisiera mandarle un mensaje de que por favor trabaje menos. Nosotros los que trabajamos mucho podemos llegar a tener mala salud y que, Dios no lo quiera, que pase algo más grave”, comenzó diciendo el intérprete de ‘Lloviendo estrellas’ en una charla con el programa A la Tarde (América).

De esta manera, la charla derivó en cómo afecta la salud a sus presentaciones sobre el escenario, generando una polémica: “Yo vi un recital donde ya no estaba realmente cantando, vi un recital donde estaba animando. Yo sentí realmente menguada la situación física de Luis. Eso es lo único que me preocupa, me interesa que quede en la vida, en el mundo, que siga a sus pasos agigantados pero tranquilo”.

Cristian Castro niega sentir envidia hacia Luis Miguel tras episodio de la serie del cantante

Luego, el actor también opinó sobre la estructura de sus giras, las cuales lo llevan por todo el mundo en un sin fin de shows: “No tiene que hacer 600.000 conciertos para demostrar o para romper récords, ya sabemos que vende todas las entradas. Sabemos que es impresionante, pero creo que hoy en día tiene que estar más tranquilo para salir. Quizás más sonriente, con más lomo, con más fuerza y de pronto no tener que hacer tantos shows sin cantar”.

Por último, el cantante de ‘Lo mejor de mi’ habló desde su experiencia y dijo qué es lo que cambiaría si fuera Luis Miguel: “De pronto se queda afónico. Yo digo que lo único que me gustaría es que frenara un poco para hacer menos recitales y tener a un Luismi recontra. Y hacer estadios, entonces hacés dos River y chau, estás a tope”.

Semanas atrás, Cristian Castro también había opinado sobre la serie de Luis Miguel. Sus palabras despertaron polémica ya que se mostró molesto por cómo lo retrataron. El artista de 49 años criticó la representación que resalta el enfrentamiento entre ambos cantantes en la década de los noventa, ya que lo muestra como una persona envidiosa. La obra incluye sus galanteos hacia la presentadora cubana estadounidense Daisy Fuentes, quien entonces triunfaba como VJ en MTV LA.

Cristian Castro opinó sobre la salud de Luis Miguel (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images)

La serie, que enfatiza varios pasajes de la vida artística y personal del Rey Sol, da a entender que hubo un desacuerdo entre ambos cantantes cuando “Cris Valdez” –un personaje basado en él– saluda al cantante interpretado por Diego Boneta y este muestra su desagrado.

El problema crece cuando El Sol de México descubre que su guitarrista principal, Kiko Cibrián, produjo un sencillo para Castro. Aunque no se haya confirmado esta versión realmente, la ficción deja entrever que Luis Miguel podría ver a Castro como un competidor.

La disputa se avivó aún más tras una presentación en vivo en la que Luis Miguel, de 53 años, no saludó a Castro, agregando tensión a su relación.

“Todos debemos de estar con él, todos debemos quererlo mucho. Nos dio muchísimo”, comentó Cristian Castro, quien incluso expresó su deseo de realizar un dueto con Luis Miguel, resaltando la dulzura que cree que habita en él. “¿Por qué no ser dulce? Ya tiene el mundo a sus pies, por qué no ser dulce con todos los que lo queremos tanto”, expresó Castro en diálogo con Intrusos (América).