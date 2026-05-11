Crisis en la zapatillas: la única fábrica de Adidas y Nike en el país mudó parte de su producción a Paraguay

La compañía inició el año con versiones que anticipaban un potencial cierre en Misiones. Trasladó parte de la estructura que operaba en Coronel Suárez

La invasión de importados, combinada con el alza de los costos operativos y la ausencia de alicientes crediticios para un sector que atraviesa un fuerte endeudamiento, sigue complicando la producción local de indumentaria y calzado. Ese nicho atraviesa una instancia de crisis muy parecida a la que golpea a las empresas de la electrónica, signada por los despidos, la baja de persianas y la relocalización de plantas productivas. DFAC, Textilana, la dueña de Mauro Sergio y Eseka, la compañía que produce las marcas Cocot y Dufour, son ejemplos contundentes del mal momento de las textiles. En el ámbito del calzado, en tanto, Dass, la única fabricante de calzado para Adidas, Umbro, Fila y Nike en la Argentina, inició el año plagada de versiones que anticipaban el cierre de su planta en Eldorado, en la provincia de Misiones. Si bien no llegó al paro total en esas instalaciones, ahora se conoció otra decisión tomada por esa firma bajo control de inversionistas brasileños.

En 2025, Dass bajó la persiana de sus instalaciones productivas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Y ahora trascendió que las máquinas que dejaron de operar en ese punto bonaerense fueron reactivadas para producir las marcas de la firma en el vecino Paraguay.

Dass pone las fichas en Paraguay

De acuerdo a sendos matutinos, dicha infraestructura fue desplegada en una planta que Dass opera en el vecino país en alianza con la también brasileña Texcin y donde se brinda empleo a unos 600 operarios.

“El crecimiento de las industrias textil y de calzado del país vecino es la contracara exacta de lo que ocurre en Argentina desde 2024, cuando el gobierno nacional abrió la importación de pares terminados de manera irrestricta, hiriendo de muerte a la industria local”, indicó al respecto Página 12. “Las máquinas de la planta de calzado deportivo y textil que el grupo Dass cerró en la provincia de Buenos Aires hace poco más de un año gozan de buena salud”, añadió.

“Desde la nueva planta, para la que se invirtieron 40 millones de dólares, Dass fabrica para las mismas marcas que antes lo hacía en la localidad bonaerense: Fila, Asics y Champion, entre otras. Las operaciones comenzaron en marzo y la inauguración contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme”, detalló la fuente.

En días recientes, Riquelme declaró ante medios paraguayos: “Estamos recibiendo a inversionistas brasileños, dueños de marcas como Fila y Umbro, además de fabricantes para firmas globales como Nike, ASICS y Champion. Hoy vemos las primeras prendas de Fila producidas en Paraguay”.

“Las ventajas impositivas que ofrece Paraguay, sumadas a la disponibilidad de mano de obra, aumentan el interés de inversionistas brasileños en el sector textil. Esto representa para el país una oportunidad para seguir creciendo dentro de la industria de la confección, que en los últimos años registra una importante expansión con la instalación de compañías de Brasil que optaron por la producción bajo el régimen de maquila”, añadieron fuentes del país limítrofe.

Dass mantiene su operación en Misiones

En medio de un contexto preocupante, la compañía viene de ratificar que continuará con su actividad en Misiones y, aunque Dass recortó casi 50 empleos en lo que va de 2026, existe un acuerdo con el gremio del sector para mantener la estabilidad productiva en Eldorado.

La confirmación también llegó de la mano de gremios clave de la actividad como la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). En ese sentido, Gustavo Melgarejo, titular del sindicato, declaró que Dass descartó el cierre definitivo en audiencias recientes con la cartera de Trabajo misionera y sendos representantes gremiales.

“La empresa descartó ya en las audiencias el cierre definitivo. Eso por ahí sería algo para poner un paño frío a la incertidumbre que muchas veces generan las redes sociales, más que nada. No sé cuál sería la intención por ahí de gente que anuncian el cierre de manera anónima en una página”, se quejó el dirigente.

Igualmente, Melgarejo señaló que Dass aplicó una fuerte reducción de personal en este primer tramo del año.

“Tuvimos una reducción de 47 compañeros. Nosotros estuvimos en varias reuniones de conciliación dentro del Ministerio de Trabajo, donde también, aparte de la reincorporación de esos compañeros, pedíamos que no se aplique la nueva ley en la reforma en el caso de que siguieran más despidos”, dijo a medios misioneros.

“Dentro de esa audiencia, la empresa dejó explícito que el personal que tiene estaría cubriendo los pedidos que llegarían hasta junio”, concluyó.

En Misiones, la firma pasó de mantener en operación unas 60 líneas de producción de manera simultánea a un presente de apenas 15 en estado de funcionamiento. En torno al personal de la compañía señalan que la fabricación en Eldorado fue mutando rápidamente a una actividad de “ensamblado” de calzado para, luego, sufrir el efecto de los importados.

Por Patricio Eleisegui – IP