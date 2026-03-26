Crisis en Estudiantes de La Plata: FIFA lo inhibió por una deuda millonaria

La FIFA sancionó a Estudiantes de La Plata por una deuda con Inter Miami. El Pincha no podrá incorporar jugadores por tres mercados, justo cuando el modelo de Verón está bajo la lupa.

La FIFA notificó oficialmente a Estudiantes de La Plata sobre una inhibición que le impide registrar nuevos futbolistas por los próximos tres mercados de pases.

La medida, que entró en vigencia este 16 de marzo de 2026, responde a un incumplimiento en los pagos al Inter Miami por el pase de Facundo Farías: más de 4 millones de dólares.

Facundo Farías

El conflicto escala en un momento de extrema sensibilidad política para el club. La sanción obliga a la gestión de Juan Sebastián Verón a desembolsar una cifra millonaria para levantar el castigo.

Esta traba administrativa aparece en medio del desembarco de capitales externos liderados por el magnate Foster Gillett.

Si bien el acuerdo buscaba modernizar la estructura financiera del club, la aparición de esta deuda no regularizada expone grietas en la transición hacia el modelo mixto que impulsa la Brujita.

Estudiantes de La Plata

Desde el entorno del club aseguran que el dinero para saldar la deuda está, pero los tiempos burocráticos de la FIFA son implacables. La preocupación de los socios radica en si este traspié es un hecho aislado o un síntoma de las dificultades que atraviesan los clubes al abrirse a inversiones extranjeras bajo el formato de las SAD.

De no mediar un pago inmediato, el técnico Alexander Medina deberá arreglarse con lo que tiene en City Bell. La inhibición afecta tanto al plano nacional como internacional, dejando al Pincha en una posición de debilidad frente a sus competidores.

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