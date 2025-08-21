Crisis en Corrientes: el gobernador Valdés solicitó un préstamo de $45 mil millones para poder pagar los sueldos de agosto

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, solicitó formalmente al Banco de Corrientes un préstamo por $45 mil millones con el objetivo exclusivo de abonar los sueldos de los empleados estatales correspondientes al mes de agosto. La solicitud, plasmada en documentos oficiales a los que tuvo acceso corrienteshoy.com, incluye también el pago del aumento salarial del 12% otorgado recientemente a los agentes públicos.

Según la documentación, el pedido se presenta bajo la figura de un “adelanto transitorio de fondos” y está firmado tanto por el gobernador como por el ministro de Hacienda y Finanzas. Los recursos solicitados se depositarán en la cuenta corriente habilitada en la casa matriz del Banco de Corrientes, cuyo titular es la Tesorería General de la Provincia, y el préstamo deberá ser devuelto en un plazo máximo de quince días corridos tras su otorgamiento.

El documento detalla además que el Banco de Corrientes está autorizado a debitar anticipadamente o al vencimiento los montos necesarios para amortizar este adelanto, garantizando así la devolución rápida de los fondos. Por otra parte, los firmantes aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Corrientes en cualquier disputa relacionada con este préstamo.

Este pedido refleja la compleja situación financiera que atraviesa la provincia para cumplir con sus obligaciones salariales, en un contexto donde el pago de haberes se postergó hasta los últimos días del mes. El aumento del 12% a los empleados públicos, aprobado por el Ejecutivo provincial, también se incluye dentro de esta operación financiera.

Mientras tanto, los trabajadores estatales esperan que en los próximos días se concrete el pago total de los salarios adeudados, que incluirá el ajuste salarial. La medida apunta a garantizar que los empleados públicos reciban sus haberes a pesar de la delicada situación económica que atraviesa Corrientes.