Crisis de los supermercados: Carrefour, ChangoMás, La Anónima y Libertad, entre despidos y cierres

Las escasas ventas y las dificultades para afrontar los costos operativos complican la situación de las cadenas. Perspectiva complicada

La situación crítica que atraviesa el segmento de los supermercados y autoservicios, derivada de una merma en la comercialización que acumula meses sucesivos y las dificultades para afrontar los costos operativos, sigue complicando el horizonte de negocios de las cadenas y “peso pesado” de ese rubro. En esa línea, la reducción de estructuras, los despidos y suspensiones, se han vuelto moneda corriente en ese nicho y, a la par de lo que ocurre con nombres como Vea, Easy, Caromar y Yaguar, en los últimos días firmas como ChangoMás, Libertad e incluso Carrefour, también comenzaron a achicar su presencia sobre todo en el interior de la Argentina. Por su parte, cadenas como La Anónima vienen de reconocer un salto multimillonario en la incobrabilidad, además de señalar una baja importante en sus niveles de venta.

El achique de ChangoMás, controlada por Grupo de Narváez (GDN) desde que el empresario en cuestión se quedó con el negocio de Walmart en Argentina en 2020, viene haciéndose sentir en provincias como La Pampa y San Juan. En esos distritos, se recortaron empleos tanto en Santa Rosa como en la capital sanjuanina.

“El viernes (27 de febrero), en la mañana temprano, sobre las 8, tomamos conocimiento que se iban a producir despidos en el Hiper ChangoMás e iban a ser un total de 11 personas. Se trata de 4 trabajadores de una sucursal, 4 de otra y 3 de una tercera sucursal”, declaró al respecto Mirna Moral, secretaria gremial del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en San Juan.

“La empresa tuvo en cuenta lo que dice la ley: despedir a los últimos empleados que han ingresado. Tenían un año de antigüedad o menos y algunos, en período de prueba”, agregó la representante sindical.

La misma firma aplicó recortes de personal en Santa Rosa, imitando al ajuste que en la misma capital provincial aplicaron recientemente Carrefour y La Anónima. “En las últimas horas se registraron 4 despidos en ChangoMás. (Se) advirtió que la empresa comenzó a desvincular personal jerárquico con el objetivo de reducir costos operativos”, indicaron fuentes periodísticas pampeanas.

“La situación también alcanza a Carrefour, en el local de la avenida Spinetto. El Carrefour Maxi inició sus actividades con una estructura de 117 empleados y la intención sería reducirla a entre 60 y 70 trabajadores“, añadieron.

La Anónima y un presente complicado

Se expuso, también, que La Anónima efectuó medio centenar de despidos, también en La Pampa, durante el bienio más reciente. “De acuerdo a balances oficiales citados por el gremio, las unidades vendidas en Santa Rosa -desde leche hasta carne- cayeron un 25%. Esta retracción obligó a la empresa a reducir 56 puestos de trabajo entre enero de 2024 y fines de 2025“, informaron las fuentes.

Las dificultades que atraviesa esa empresa fueron confirmadas recientemente por Nicolás Braun, su gerente general.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil”, declaró.

“Cuando comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal“, sentenció.

Otra firma que anda de capa caída es Libertad, que en Misiones recortó alrededor de 100 empleos y hoy opera con sucursales en esa provincia donde predominan las góndolas vacías y la escasa clientela.

“El histórico Hiper que llegó a Posadas en el 2001, y que durante varios años fue referente del consumo masivo, con clientes provenientes de toda la provincia, Corrientes e incluso Brasil y Paraguay, continúa atravesando un claro vaciamiento”, afirmaron medios misioneros.

Libertad y Vea, entre las firmas que bajan su presencia

“Si bien ahora cuenta con 120 trabajadores, de los 200 que había a comienzos del 2025, estiman que la empresa buscará reducir la planta hasta contar con 60 o 70 empleados de cara a la nueva modalidad de supermercado, por lo que no se descartan nuevos despidos”, completaron. Libertad viene de bajar la persiana a su espacio Fresh Market, en el DOT porteño.

Durante 2025 la compañía recortó 29 puestos de trabajo en San Juan, mientras que ya en enero hubo dos nuevos despidos.

La chilena Cencosud, dueña en la Argentina de marcas como Vea e Easy, está a la cabeza de las firmas que viene tirando el achique para sortear las menores ventas.

En esa línea, y tras avanzar con la decisión de dejar de competir por los activos de Carrefour en la Argentina, la trasandina aceleró la política de cerrar sucursales de ambas cadenas.

En meses recientes, Cencosud cerró puntos de venta de Vea en el territorio bonaerense —Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata, por mencionar algunos casos. Y aplicó despidos en Luján y Bahía Blanca—, Catamarca y San Juan, y luego aplicó la misma medida en Mendoza y Tucumán.

En días recientes, también dejó de operar un tradicional patio de comidas que funcionaba dentro del supermercado que Vea posee en San Juan. La medida implicó la pérdida de 20 puestos de trabajo directos.

Por Patricio Eleisegui-IP