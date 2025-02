Criptogate: un experto vinculado al caso $LIBRA se presentaba como funcionario de Presidencia

Sergio Morales participó de un evento cripto como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia”; en esa cumbre estuvo Charles Hoskinson, quien denunció que le habían pedido dinero para reunirlo con Milei

Uno de los nexos entre el presidente, Javier Milei, y los empresarios que participaron en el proyecto $LIBRA fue el triángulo compuesto por Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Este último participó del Argentina Tech Forum, el 19 de octubre, como asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en activos virtuales, tal cual informó el organismo. Unos meses antes, el 31 de julio, Morales formó parte de los oradores de otro foro, Argentina Digital Nation, donde fue presentado como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación”. Allí también estuvo el fundador de Cardano, Charles Haskinson, quien señaló, sin dar nombres ni fechas, que le habían pedido dinero para reunirse con el jefe de Estado.

Una búsqueda en el Boletín Oficial permite observar que Morales no aparece nombrado en ningún organismo, lo cual no invalida que pueda prestar servicios a la Administración Pública Nacional ya que podría trabajar como un contratado externo. Un comunicado oficial de la CNV, una entidad bajo la órbita del Ministerio de Economía, da cuentas que al menos desde octubre se desempeña como asesor, mismo mes en el que se desarrolló el Tech Forum que unió a Milei con el CEO de KIP Protocol, Julian Peh, involucrado en la elaboración del proyecto $LIBRA.

Dos meses y medio antes, la participación de Morales fue anunciada como la del “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación” en otro evento del 31 de julio, en el que coincidió con otros protagonistas de la polémica alrededor de $LIBRA. Uno de ellos es Manuel Terrones Godoy, socio suyo en City Entertainment S.R.L., y acompañante en una de sus incursiones a la Casa Rosada, el 11 de junio a las 15.53, junto con Novelli, autorizados por Karina Milei, según los registros oficiales que LA NACION obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública.

¡Nos complace anunciar a @SergioMoralesAR como speaker en ADN Argentina Digital Nation! 🌐



Actualmente es Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación Argentina 🇦🇷



📅 31 de Julio

📍 Hotel Hilton, Puerto Madero



Reserva tu lugar en el enlace de la bio! pic.twitter.com/TeoDznmOHO — ADN | Argentina Digital Nation (@EventoADN) July 23, 2024

A su vez, en este evento cripto llamado Argentina Digital Nation figura como orador otro de los personajes de la trama $LIBRA, el fundador de Cardano, Hoskinson. Esta semana, luego de que estallara el caso de la meme coin, subió un video a sus redes sociales en el que sostuvo: “Entonces tuvimos a todas estas personas que encontramos a lo largo del camino y nos decían ‘Hey, danos algo [hace con las manos el gesto de contar billetes], podemos hacer una reunión, y, oh, sí, cosas mágicas pueden suceder’. Y yo decía, ‘bueno, eso sería violación de la FCPA, no podemos hacer eso’. Y entonces, de repente, se detuvieron”.

A propósito de Morales, existe un punto llamativo en esta historia. No se conocía que en ese encuentro había sido anunciado como representante de la Presidencia. LA NACION consultó dos veces a fuentes del Gobierno sobre su presunta relación laboral con la Casa Rosada, pero al momento de publicación de este artículo no respondieron. Reportes comerciales recolectados por la base Nosis indican que la Secretaría General de Presidencia lo había dado de alta como empleado ante AFIP y Anses. Sin embargo, su presunto nombramiento no figura en Boletín Oficial y nadie asegura que haya prestado servicios a la cúpula del Ejecutivo. Por lo tanto, se desconoce el motivo por el cual el actual asesor de la CNV fue presentado como un miembro del equipo de Milei.

Se observa un alta ante AFIP y Anses de Secretaría General de Presidencia.

LA NACION intentó contactarse con Morales a través de fuentes institucionales pero no fue posible entablar comunicación directa con él.

Previo a esto, Morales cumplió funciones en la Auditoría General de la Nación. Asimismo, distintos miembros del llamado ecosistema cripto lo reconocen como una persona prestigiosa, con conocimiento de las blockchains. De acuerdo con una publicación del UADE Alumni Club, este experto cripto “es consultor especializado en mercados emergentes y gestión financiera público-privado para empresas, gobiernos y organismos internacionales”. Además, escribió un libro publicado en 2019, Análisis Fundamental: Estrategias para invertir en el Mercado Argentino.

En paralelo a su currículum, Morales comparte una sociedad con Terrones Godoy, quien es socio de Novelli en Tech Forum S.R.L.. Tal como fue mencionado, este triángulo ingresó a la Casa Rosada el 11 de junio. Cinco días antes, dos de ellos, Morales y Novelli, registran entradas a la sede de Gobierno.

Ingreso a Casa Rosada del 11 de junio de 2024, según registros oficiales.

Al mes siguiente, el 16 de julio, Novelli y Terrones Godoy accedieron a la Casa Rosada con Mark Hayden Davis por primera vez. Quince días después, se realizó el Argentina Nation Digital en el que Morales fue presentado como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación Argentina”.

Por Ignacio Grimaldi-La Nación