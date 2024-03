Crecen los roces con los gobernadores y legisladores y Javier Milei demora el Acuerdo de Mayo

El decreto de aumento previsional cayó mal en diputados y gobernadores, mientras que el Acuerdo de Mayo sufrió algunos golpes, especialmente con Kicillof

La suerte del Acuerdo de Mayo está cada vez más lejano. El presidente Javier Milei rompió puentes y postergó demasiado el diálogo con los gobernadores sobre los 10 puntos de ese Pacto que anunció en su discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, pero el punto número 8 lo dispuso ayer por decreto, una suba de jubilaciones que no conforma a la oposición.

“Este es el primer choque con el PRO”, dijo un diputado de ese bloque legislativo que encabeza Cristian Ritondo. El bloque de diputados de la UCR señaló que “apoyamos la actualización por IPC, pero reclamamos mayor compensación para el empalme con la nueva fórmula”. Esto es mayor compensación por la inflación de enero último.

La nueva fórmula de movilidad que saldrá por decreto y se comenzará a pagar en abril próximo se compondrá del índice de inflación de febrero, del 13,2%, al que se sumará entre 12 y 14% de recuperación de enero, aunque ese mes el Indec arrojó un 20,6%. De ese modo, el aumento podría ser del 27% mientras que desde que asumió Milei el 10 de diciembre de 2023, la inflación acumulada rondará el 95%.A partir de mayo próximo, los aumentos serían de acuerdo al índice de inflación de cada mes. En la Casa Rosada aseguran que “se agotaron las instancias de negociación”.

Algunos observadores parlamentarios no descartaban que el descontento de algunos diputados se acelere por este decreto: Milei había dicho que se iba a hacer por ley este domingo, lo cual fue ratificado por el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Esas cosas no salen por decreto”, dijo el presidente ante el periodista oficialista Luis Majul en LN+. Pero terminó por dejar de lado a la oposición en el debate.

Primera diferencia legislativa con el PRO

Ese malestar en Diputados podría disparar una demora mayor en el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal y una aceleración en la convocatoria a una sesión espacial para rechazar el DNU 70/24 que desregula la economía y eso dejaría invalidada la norma tras el rechazo del Senado.

“Cuando veamos el DNU jubilatorio vamos a opinar, si beneficia a los jubilados no importa la forma que sea”, dijo a iProfesional una alta fuente del bloque de PRO. Sin embargo, no en todos los diputados macristas cayó bien el decreto que se conocerá mañana en el Boletín Oficial. De ese modo, Milei eliminó al DNU de la discusión de la Ley Bases.

“Se charló en el bloque de PRO. Pero en los hechos es la primera diferencia legislativa. Nada menos que con la fórmula jubilatoria”, señaló uno de los diputados macristas.

En rigor, el decreto no beneficiará a los jubilados porque el aumento rondaría el 30% luego de una inflación acumulada en cuatro meses de Milei del 95%.

La reforma previsional era uno de los puntos del Acuerdo de Mayo

Precisamente el punto número 8 del Acuerdo de Mayo enunciado por Milei en el Congreso al abrir las sesiones ordinarias el 1ro de marzo último indicaba acordar: “Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”.

El Presidente se adelantó y modificó la fórmula por decreto, pero le queda negociar un sistema de jubilaciones privado, que difícilmente en este contexto tenga consenso.En tanto, en la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof dan por casi terminado el Acuerdo. “Ese acuerdo es el 25 de mayo y eso es el largo plazo y en el largo plazo estamos muertos”, dijo Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, parafraseando a John Maynard Keynes, el economista más odiado por Javier Milei.

La provincia de Buenos Aires es el 40% de la población y de la economía del país, por lo tanto la decisión de Milei de romper puentes con el gobernador Axel Kicillof, cuando convocó a la rebelión fiscal que había propuesto el diputado José Luis Espert, no pareció una buena idea.

“Hablar del Acuerdo de Mayo es ciencia ficción”, aseguró Bianco. “Yo creo que ha hecho muy mal el Gobierno a llamar a la rebelión fiscal y más en estos momentos, en que hemos sufrido recortes de los fondos nacionales”, señaló, en declaraciones radiales.

“Es asfixiarnos y no dejarnos cobrar nuestros propios impuestos, que han sido aprobados en la Legislatura de la provincia con el mayor consenso incluso con los bloques del PRO y la UCR, y que no son más que una actualización por inflación”, agregó.

La decisión de Milei de romper puentes con Axel Kicillof, cuando convocó a la rebelión fiscal que había propuesto el diputado José Luis Espert, no parece una buena idea

Un acuerdo que tambalea

En la gobernación aseguraron a iProfesional que el acuerdo tambalea, al menos con Kicilllof. “Hoy no se puede definir nada. Las necesidades de la PBA son urgentes. No puede quedar todo en stand by hasta el 25 de Mayo. Se necesitan fondos, obras, financiamiento de programas”, dijo una fuente muy cercana al gobernador. “Las obras nacionales están todas paralizadas, desarmaron obradores, despidieron gente, muchas de las cuales tienen un alto grado de avance”, señaló la fuente bonaerense a iProfesional.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también opina que el Acuerdo de Mayo está paralizado. “Está todo muy disperso. Cada gobernador está jugando su propio partido y el gobierno no está haciendo mucho para que haya un acuerdo”, señaló un allegado a Quintela a iProfesional.

En esas filas están más atentos al congreso nacional del PJ que este viernes le pedirá una licencia al ex presidente Alberto Fernández al frente del peronismo nacional. En el Ministerio del Interior, que dirige Guillermo Francos, aseguraron que “estamos trabajando”, pero admitieron que antes que el Acuerdo de Mayo de 10 puntos el objetivo es acordar la Ley Bases y la Ley del Paquete Fiscal, que incluye la restitución de ganancias, impuestos internos, la moratoria impositiva y el blanque de activos.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, por ahora, solo se reunió con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), y Claudio Vidal (Santa Cruz). Para discutir las leyes en el Congreso recibió a los diputados de PRO, Cristian Ritondo, Damian Arabia, Diego Santilli, Luciano Laspina, Silvia Lospennatto, y Silvana Giudici; del radicalismo, Rodrígo de Loredo, y de Hacemos Consenso Federal, Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.Uno de los diputados del PRO aseguro a iProfesional que “el Gobierno no tiene 100% cerrada la estrategia. La Ley Bases fue muy acotada. No debería haber problemas. Pero el paquete fiscal tiene algunos problemas (a pesar del apoyo incondicional del PRO). En particular Ganancias y la recomposición real de las jubilaciones”. No obstante adelantó que el PRO apoyará la restitución de ganancias.

“Es consistente con lo que decíamos y votamos en octubre”, aseguró el diputado de orientación económica.Según uno de los gobernadores que se reunió con Francos, el avance del Acuerdo de Mayo “es muy débil, después de Semana Santa van a enviar el proyecto y ahí se va a agilizar”. Se refería a las leyes Bases y Paquete Fiscal.En el bloque radical señalaron que el decreto jubilatorio cayó mal pero Rodrígo De Loredo está demasiado apegado a Milei y sólo algunos 10 diputados podrían desprenderse de las principales votaciones. “Muy bien no va a caer, pero están muy vendidos a los radicales de De Loredo”.

En el bloque de Pichetto también visualizan que las negociaciones están muy paralizadas y aseguraron que el Pacto de Mayo “son sólo títulos y no se sabe reformas con qué contenido, no se puede explicar racionalmente lo irracional”.

