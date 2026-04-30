Crece el temor en Wall Street a que una economía fría le ponga freno a la posible reelección de Milei

Operadores financieros de Wall Street siguen con preocupación las advertencias de bancos de inversión frente al ajuste y la incertidumbre política

En las últimas semanas hubo distintos reportes de bancos extranjeros que pusieron sobre relieve el cada vez mayor temor de los inversores a que la crisis sobre los sectores más mano de obra intensivos -desde la industria y el comercio pero también sobre la construcción- terminen por darle un golpe a la gobernabilidad de la administración Milei.

De fondo, entre los financistas existe el miedo a que Milei -sin dudas el preferido por el mercado- vea bloqueado su objetivo de reelección por otros cuatro años, a partir de diciembre de 2027.

Sin ir más lejos, ayer martes, un despacho de la agencia Bloomberg le dio un destaque a esa sensación que recorre las oficinas de banqueros y fondos instalados en Nueva York.

Un informe del JP publicado para clientes en las últimas horas también hizo referencia a la posible volatilidad en los mercados ante la mayor cercanía de las elecciones 2027, en medio de la necesidad del Gobierno por conseguir dólares y pagar los cuantiosos vencimientos de deuda del año próximo.

En este contexto, el índice de riesgo país volvió a quedar cerca de los 600 puntos.

La alarma que genera la situación económica entre los inversores

“Los inversores en bonos argentinos temen cada vez más por el día después de Milei”, tituló su reporte la agencia Bloomberg desde Nueva York.

Se sumó a lo que en las últimas jornadas ya había publicado el banco Barclays, poniendo el ojo en la economía real y las dudas que el deterioro está poniendo entre los financistas que siguen a la Argentina.

El artículo de Bloomberg reconoce que aunque Wall Street admite las mejoras económicas actuales -desde el equilibrio fiscal a la apertura comercial-, el mercado empieza a preguntarse qué pasa si Milei pierde apoyo político o no logra sostener sus reformas.

El cambio de discurso del Gobierno sobre el riesgo político

Hasta ahora, el Gobierno jugó políticamente el partido por el mercado. Javier Milei y Luis Caputo plantearon el “riesgo kuka” durante las últimas elecciones para ganar el favor de los votantes.

Esta situación dio un giro en las últimas horas. El ministro de Economía, en su discurso ante inversores en la “Expo EFI” planteó que, para las próximas elecciones, “el riesgo kuka es cero”.

“Para los que quieren hacer creer que hay alguna posibilidad de volver al pasado, al kirchnerismo, tiene que tener un cierto grado de credibilidad. El nivel de subestimación a la gente es impactante”, criticó el ministro.

“¿Alguien en su sano juicio, sin sesgo y sin intereses, puede creer que puede volver el kirchnerismo a la Argentina?”, planteó Caputo ante los inversores.

Las dudas de Wall Street sobre 2027 y el financiamiento

El informe de ayer del JP Morgan enfatizó la importancia de que el país asegure fuentes de financiamiento diversas para amortiguar la economía frente a la volatilidad esperada durante el año electoral de 2027.

El informe también indica que un escenario de “ir tirando” (muddle-through) parece factible para lo que queda de este año, sin necesidad de recurrir al acceso a los mercados internacionales de capitales.

Queda a la vista que en las últimas semanas comenzó a instalarse otra conversación entre bancos de inversión, fondos y analistas de Wall Street.

Pareciera que ya no alcanza con mirar la foto de la macroeconomía actual. La pregunta que empieza a ganar espacio es si la propia economía puede convertirse en un límite político para el proyecto oficialista y, en particular, para una eventual reelección presidencial.

La lógica del mercado es sencilla: el programa económico muestra avances, pero todavía enfrenta el desafío más complejo, que es traducir estabilización en mejora concreta del nivel de vida. Y ahí aparecen dudas crecientes.

En Nueva York observan que la desaceleración de la inflación fue un activo central para el Gobierno, pero advierten que la recuperación de ingresos reales no avanza con la misma velocidad en todos los sectores.

También siguen de cerca el consumo masivo, la evolución del empleo privado y la capacidad del Ejecutivo para sostener respaldo social luego de un ajuste muy profundo.

Para los inversores, el riesgo no pasa hoy por un desorden inmediato de las cuentas públicas. El foco está puesto en la resistencia política y social que pueda generar una economía que, si bien se ordenó en varios frentes, todavía convive con actividad dispar, salarios que buscan recomponerse y sectores productivos que reclaman señales más claras para invertir.

Y en la posibilidad de que el Gobierno, en ese marco, es capaz de reunir los dólares necesarios para pagar los vencimientos de deuda del año que viene, en caso de que siga afuera del mercado voluntario de crédito.

Por Claudio Zlotnik – IP